Gigantikus cigifogást jelentettek be a hatóságok: össze-vissza habogott a csempész

Varga Mihály a parlament gazdasági bizottsága előtt ismertette a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos stratégiát.
Rutinellenőrzéssel indult, milliós fogással ért véget: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy nyírségi buszfordulóban állítottak meg egy magyar rendszámú autót, amely adózatlan cigarettával volt megpakolva. A sofőr hazakísérése után kiderült, hogy otthon is volt bőven rejtegetnivaló.
A pénzügyőrök Nyíregyházán ellenőrizték a gépkocsit, amelyben a szülők és gyermekük utazott. A jármű átvizsgálásakor hamar kiderült, hogy nem egy családi kiruccanásról van szó: a csomagtartóban lapuló két sötét sporttáskából 3 550 doboz, magyar zárjegy nélküli Marlboro Gold márkájú cigaretta került elő. A 49 éves családfő azt mondta, hogy a dohánytermék a sajátja, de többet nem kívánt hozzáfűzni.
A járőrökben felmerült a gyanú, hogy a család otthonában is lehetnek további adózatlan termékek, ezért hazáig kísérték a házaspárt. Amikor a férfit megkérdezték, tart-e otthon jövedéki terméket, határozottan tagadta.
Az egyenruhások azonban átvizsgálták a házat, a garázst és a melléképületeket. A helyiségekből újabb dobozok kerültek elő. A szobákban, a garázsban és a pincében összesen 7 725 doboz, különféle márkájú cigarettát találtak, amelyre a családfő újabb történettel reagált, azt állította, hogy a dohányárut „egy ismerőse” helyezte el nála, amit az eladási pontra kellett volna vinnie.
A járőrök összesen 11 275 doboz, csaknem 30 millió forint értékű dohányterméket foglaltak le. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 40 millió forint bírságra is számíthat.
Erősödött a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 42. hetéből.
Több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket, a hét végéig átvizsgáltak több mint 8 ezer hektár szőlőt.
A keresletet az Egyesült Államok és Kína között eszkalálódó vámvitából, valamint a geopolitikai kockázatokból fakadó befektetői bizonytalanság hajtja.
A világjárvány idején sokan a globalizáció végét vizionálták, ám a számok mást mutatnak: a nemzetközi kereskedelem soha nem volt ilyen élénk.
Több százezren még mindig nem újították meg postai meghatalmazásukat – a Posta most új határidőt szabott, de nem érdemes halogatni.
Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról.
A gödi Samsung üzem körül kialakult jogi ügy már a koreai kormányt is mozgósította – diplomáciai lépésekre is szükség lehet a megoldáshoz.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése a Sziget Fesztivál potenciális 2026-os elmaradásának többdimenziós gazdasági kockázatait vizsgálja.
A BUX csütörtökön még 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel 103 065,51 ponton zárt 14,0 milliárd forintos forgalom mellett.
2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt.
Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.
A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.
A Fitch Ratings frissített elemzésében lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait, miközben a költségvetési hiány csak 2027-ben csökkenhet 4 százalék alá.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az EP két szakbizottsága elsöprő többséggel támogatta az orosz energiaimport megszüntetését, Magyarország kedvezményeit is eltörölnék.
