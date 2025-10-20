2025. október 20. hétfő Vendel
Cigarettatartó zsebek készlete raktáron, megtekintés alatt
Gazdaság

Gigantikus cigifogást jelentettek be a hatóságok: össze-vissza habogott a csempész

Pénzcentrum
2025. október 20. 13:33

Rutinellenőrzéssel indult, milliós fogással ért véget: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy nyírségi buszfordulóban állítottak meg egy magyar rendszámú autót, amely adózatlan cigarettával volt megpakolva. A sofőr hazakísérése után kiderült, hogy otthon is volt bőven rejtegetnivaló.

A pénzügyőrök Nyíregyházán ellenőrizték a gépkocsit, amelyben a szülők és gyermekük utazott. A jármű átvizsgálásakor hamar kiderült, hogy nem egy családi kiruccanásról van szó: a csomagtartóban lapuló két sötét sporttáskából 3 550 doboz, magyar zárjegy nélküli Marlboro Gold márkájú cigaretta került elő. A 49 éves családfő azt mondta, hogy a dohánytermék a sajátja, de többet nem kívánt hozzáfűzni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A járőrökben felmerült a gyanú, hogy a család otthonában is lehetnek további adózatlan termékek, ezért hazáig kísérték a házaspárt. Amikor a férfit megkérdezték, tart-e otthon jövedéki terméket, határozottan tagadta.

Az egyenruhások azonban átvizsgálták a házat, a garázst és a melléképületeket. A helyiségekből újabb dobozok kerültek elő. A szobákban, a garázsban és a pincében összesen 7 725 doboz, különféle márkájú cigarettát találtak, amelyre a családfő újabb történettel reagált, azt állította, hogy a dohányárut „egy ismerőse” helyezte el nála, amit az eladási pontra kellett volna vinnie.

A járőrök összesen 11 275 doboz, csaknem 30 millió forint értékű dohányterméket foglaltak le. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 40 millió forint bírságra is számíthat.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #NAV #cigaretta #bírság #csempészet #gazdaság #dohánytermék #nyíregyháza #jövedéki törvénysértés #költségvetési csalás

