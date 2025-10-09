2025. október 9. csütörtök Dénes
Magyar forint háttérben.
Gazdaság

Megcsúszott a forint: estére már ennyit kellett fizetni az euróért és a dollárért

Pénzcentrum
2025. október 9. 19:47

A forint csütörtökön kora estére gyengült a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon.

Az euró árfolyama reggel 391,04 forint volt, estére viszont 391,24 forintra kúszott fel, miközben napközben 390,42 és 392,94 forint között ingadozott, vagyis továbbra is erős a volatilitás a piacon.

A svájci frank – amelyet sokan a bizonytalan időszakok „menekülődevizájaként” tartanak számon – 419,47 forintról 419,89 forintra drágult, míg az amerikai dollár jegyzése 335,79 forintról 338,32 forintra emelkedett, ami már érezhető elmozdulás egyetlen kereskedési nap alatt.

Nemcsak a forint mozgott érzékelhetően: az euró-dollár árfolyam is átrendeződött, reggel még 1,1646 dollárt ért egy euró, estére viszont 1,1562 dollárra gyengült az uniós közös valuta. A nemzetközi devizapiacokon fokozódó bizonytalanság érzékenyen érinti a feltörekvő piaci devizákat – köztük a forintot is.
