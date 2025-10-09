A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 0,42 százalékos eséssel, 424,57 pont mínuszban, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Megcsúszott a forint: estére már ennyit kellett fizetni az euróért és a dollárért
A forint csütörtökön kora estére gyengült a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon.
Az euró árfolyama reggel 391,04 forint volt, estére viszont 391,24 forintra kúszott fel, miközben napközben 390,42 és 392,94 forint között ingadozott, vagyis továbbra is erős a volatilitás a piacon.
A svájci frank – amelyet sokan a bizonytalan időszakok „menekülődevizájaként” tartanak számon – 419,47 forintról 419,89 forintra drágult, míg az amerikai dollár jegyzése 335,79 forintról 338,32 forintra emelkedett, ami már érezhető elmozdulás egyetlen kereskedési nap alatt.
Nemcsak a forint mozgott érzékelhetően: az euró-dollár árfolyam is átrendeződött, reggel még 1,1646 dollárt ért egy euró, estére viszont 1,1562 dollárra gyengült az uniós közös valuta. A nemzetközi devizapiacokon fokozódó bizonytalanság érzékenyen érinti a feltörekvő piaci devizákat – köztük a forintot is.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,35 forintról 391,75 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?
A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb deficitje a kérdéses hónapban.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ön ismertette Magyarország energiastratégiáját, külön kitérve az évek óta halogatott Paks II. projektre is.
A miniszter egy nagy autóipari beruházásról beszélt, amely több tízezer munkahelyet teremthet a városban és környékén.
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
Surányi György és Bod Péter Ákos is bírálta Nagy Márton nyilatkozatát, amely szerintük gyengíti az MNB hitelességét és a forint árfolyamát.
2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére.
Érdekesség, hogy Magyarországon a politikai beállítódás alig befolyásolja a fiskális várakozásokat.
Az Európai Központi Bank vezető döntéshozói szerint a jelenlegi kamatlábak megfelelőek.
A MOL vezére figyelmeztetett, hogy egy esetleges dízelhiány súlyos következményekkel járna a közép-európai régióban.
A magyar gazdaságpolitikának a jövőben a hatékonyság és termelékenység javítására kell összpontosítania az eddigi extenzív megközelítés helyett.
Megfordult a helyzet: az árkülönbség csökken, miközben a geopolitikai és ellátásbiztonsági kockázatok folyamatosan nőnek.
Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is független intézmény, és a kormány nem avatkozik bele a jegybank döntéseibe.
A magyar kormányfő erős narratívát fogalmazott meg tavaly év elején azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene Magyarországnak. A tettek azonban még váratnak magukra.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
