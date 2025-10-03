A K&H október 3-ától több mint egy napon át szünetelteti internetbanki és mobilbanki szolgáltatásait, a kártyás fizetések is érintettek.
Nagyon jól zárta a hetet a forint: sokat erősödött a héten, itt vannak a számok
Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet is nyereséggel fejezte be.
Délután hat órakor az eurót 388,19 forinton jegyezték a kora reggeli 389,29 forint után. A dollár jegyzése 330,41 forintra csökkent 332,45-ről, a svájci franké pedig 415,75 forintra 416,42-ről.
A forint erősödött a 40. héten a hétfői kezdéshez képest: 0,7 százalékkal az euróval és a svájci frankkal szemben, és 1,1 százalékkal a dollár ellenében.
Az év eleje óta a forint 5,7 százalékkal erősödött az euróval szemben, 16,9 százalékos nyereségre tett szert a dollár ellenében, a svájci frankkal szemben pedig 5,1 százalékkal erősödött.
Az euró hét órakor 389,29 forinton állt a szerda esti 389,30 forint után, a dollár jegyzése pedig 332,86 forintról 332,45 forintra változott.
A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Egyik napról a másikra több mint duplájára, 114%-kal, kilogrammonként 94 Ft-ról 204 Ft-ra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját egy nemrég kihirdetett rendelet.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában.
A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.
Halmi Bence közösségimédia-tartalomgyártó reklámmegjelölés nélkül népszerűsítette a saját vállalkozásának szolgáltatásait.
Vegyesen alakult, alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványozására súlyosították két kábítószerrel üzletelő férfi büntetését, így mindkettőjük fegyházideje másfél évvel nőtt.
Az OTP Bank elemzői szerint a magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, elsősorban a fogyasztás hajtóerejének köszönhetően.
2025 első nyolc hónapjának gazdasági teljesítménye több kulcsfontosságú ágazatban is stabil növekedést mutat.
A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.
A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden eséssel zárt, a BUX 385,84 pontos, azaz 0,39 százalékos gyengülés után 98 871,60 ponton fejezte be a napot.
Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is
Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, 2028-ban nyithat újra a felújítás után.
Vegyesen teljesített a forint szerda reggel a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben.
