Meglepő fordulat: alig mozdult a forint, de az euró-dollár árfolyam nagyot ugrott

Minimálisan mozdult el a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 389,29 forinton állt a szerda esti 389,30 forint után. A dollár jegyzése 332,86 forintról 332,45 forintra változott, a svájci franké pedig 416,30 forintról 416,42 forintra módosult.

Az euró jegyzése 1,1718 dollárra emelkedett a csütörtök esti 1,1696 dollárról.