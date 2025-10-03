2025. október 3. péntek Helga
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Meglepő fordulat: alig mozdult a forint, de az euró-dollár árfolyam nagyot ugrott

Pénzcentrum/MTI
2025. október 3. 08:11

Minimálisan mozdult el a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 389,29 forinton állt a szerda esti 389,30 forint után. A dollár jegyzése 332,86 forintról 332,45 forintra változott, a svájci franké pedig 416,30 forintról 416,42 forintra módosult.

Az euró jegyzése 1,1718 dollárra emelkedett a csütörtök esti 1,1696 dollárról.
