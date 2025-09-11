Meglepetés a piacokon: a forint letört egy fontos lélektani határt

A forint csütörtökön kora estére tovább erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.

Az euró jegyzése reggel még 393,14 forint volt, estére viszont 391,63 forintra süllyedt. A nap folyamán 391,45 és 393,61 forint között mozgott a közös valuta árfolyama. Ezzel a magyar fizetőeszköz olyan szintre kapaszkodott fel az euróval szemben, amilyet tavaly július óta nem láthattunk.

A svájci frank jegyzése 420,77-ről 419,32 forintra csökkent, míg a dollár árfolyama 336,20-ról 333,83 forintra esett vissza. Az euró–dollár árfolyam is elmozdult: a reggeli 1,1695-ről estére 1,1735-re emelkedett.