A lakáshitelezés és a lakáspiac felpörgéséből csak akkor lesz gazdasági növekedés, ha ez együtt jár az újlakás építések, a bővítések és a korszerűsítések felfutásával is.
Durva fordulat a tőzsdén: kiderült, ki lett a nap nyertese
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán 318,18 pontos, azaz 0,31 százalékos emelkedéssel zárt, így 103 127,60 ponton fejezte be a kereskedést. A teljes forgalom 7,5 milliárd forint volt, vagyis alacsonyabb az átlagosnál.
A vezető részvények közül egyedül az OTP tudott erősödni, a többi blue chip veszített értékéből. Az OTP árfolyama 250 forinttal, 0,84 százalékkal 30 100 forintra emelkedett, forgalma elérte a 3,9 milliárd forintot.
Ezzel szemben a Mol jegyzése 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2888 forintra gyengült, 914,2 millió forintos forgalomban. A Magyar Telekom részvényei 10 forinttal, 0,53 százalékkal 1892 forintra estek vissza, forgalmuk 915,4 millió forint volt. A Richter-papírok 60 forintos, 0,58 százalékos csökkenéssel 10 330 forinton zártak, forgalmuk közel 962 millió forintra rúgott.
A kisebb kapitalizációjú papírokat tömörítő BUMIX index 74,16 ponttal, 0,81 százalékkal erősödött, 9197,58 ponton zárt.
Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: Európában kedvező volt a befektetői hangulat, az amerikai technológiai szektorban pedig az Alphabet részvényei hajtották felfelé az árfolyamokat. A BÉT-en ugyanakkor alacsony forgalom mellett zajlott a kereskedés, a Telekomnál folytatódott a profitrealizáció, míg a Mol árfolyamát a gyengülő olajár húzta vissza.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon, így az euróval szemben tavaly szeptember óta nem látott szintre kapaszkodott fel a magyar fizetőeszköz.
A világ energiaigénye soha nem látott mértékben nő. Közhely, hogy ezt – bármennyire szeretnénk – nem lehet kizárólag megújuló forrásokból kielégíteni.
Az Eurobarometer legfrissebb felmérése szerint a magyarok az uniós átlagnál is erősebben támogatják az EU egységét és a közös válságkezelést.
A Bosch hivatalosan bejelentette, hogy németországi gyártókapacitásainak egy részét a miskolci üzemébe helyezi át.
Egyre romlik a fővárosi hidak állapota, van köztük olyan, amihez negyvenöt éve alig nyúltak hozzá, mostanra elöregedtek az elemei.
Az IMF friss elemzése szerint egy esetleges vámháború miatt két év alatt akár 2 százalékponttal is alacsonyabb lehet a magyar GDP-növekedés.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
