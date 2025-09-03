Durva fordulat a tőzsdén: kiderült, ki lett a nap nyertese

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán 318,18 pontos, azaz 0,31 százalékos emelkedéssel zárt, így 103 127,60 ponton fejezte be a kereskedést. A teljes forgalom 7,5 milliárd forint volt, vagyis alacsonyabb az átlagosnál.

A vezető részvények közül egyedül az OTP tudott erősödni, a többi blue chip veszített értékéből. Az OTP árfolyama 250 forinttal, 0,84 százalékkal 30 100 forintra emelkedett, forgalma elérte a 3,9 milliárd forintot.

Ezzel szemben a Mol jegyzése 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2888 forintra gyengült, 914,2 millió forintos forgalomban. A Magyar Telekom részvényei 10 forinttal, 0,53 százalékkal 1892 forintra estek vissza, forgalmuk 915,4 millió forint volt. A Richter-papírok 60 forintos, 0,58 százalékos csökkenéssel 10 330 forinton zártak, forgalmuk közel 962 millió forintra rúgott.

A kisebb kapitalizációjú papírokat tömörítő BUMIX index 74,16 ponttal, 0,81 százalékkal erősödött, 9197,58 ponton zárt.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: Európában kedvező volt a befektetői hangulat, az amerikai technológiai szektorban pedig az Alphabet részvényei hajtották felfelé az árfolyamokat. A BÉT-en ugyanakkor alacsony forgalom mellett zajlott a kereskedés, a Telekomnál folytatódott a profitrealizáció, míg a Mol árfolyamát a gyengülő olajár húzta vissza.