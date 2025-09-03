2025. szeptember 3. szerda Hilda
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Adatelemző tőzsdei grafikonokkal és magyar forint bankjegyekkel.
Gazdaság

Durva fordulat a tőzsdén: kiderült, ki lett a nap nyertese

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 19:42

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán 318,18 pontos, azaz 0,31 százalékos emelkedéssel zárt, így 103 127,60 ponton fejezte be a kereskedést. A teljes forgalom 7,5 milliárd forint volt, vagyis alacsonyabb az átlagosnál.

A vezető részvények közül egyedül az OTP tudott erősödni, a többi blue chip veszített értékéből. Az OTP árfolyama 250 forinttal, 0,84 százalékkal 30 100 forintra emelkedett, forgalma elérte a 3,9 milliárd forintot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel szemben a Mol jegyzése 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2888 forintra gyengült, 914,2 millió forintos forgalomban. A Magyar Telekom részvényei 10 forinttal, 0,53 százalékkal 1892 forintra estek vissza, forgalmuk 915,4 millió forint volt. A Richter-papírok 60 forintos, 0,58 százalékos csökkenéssel 10 330 forinton zártak, forgalmuk közel 962 millió forintra rúgott.

A kisebb kapitalizációjú papírokat tömörítő BUMIX index 74,16 ponttal, 0,81 százalékkal erősödött, 9197,58 ponton zárt.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: Európában kedvező volt a befektetői hangulat, az amerikai technológiai szektorban pedig az Alphabet részvényei hajtották felfelé az árfolyamokat. A BÉT-en ugyanakkor alacsony forgalom mellett zajlott a kereskedés, a Telekomnál folytatódott a profitrealizáció, míg a Mol árfolyamát a gyengülő olajár húzta vissza.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:16
20:02
19:42
19:30
19:16
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 3. 16:50
Összefognak az új világrend erős emberei Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 3. 18:37
Sean Wotherspoon Budapestre érkezik - Trunk Tamás ismét világsztárt hoz el a Sneakernessre
Sean Wotherspoon, a sneaker- és vintage világ egyik legismertebb alakja novemberben Budapestre érkez...
MNB Intézet  |  2025. szeptember 3. 09:54
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról...
Holdblog  |  2025. szeptember 2. 09:03
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk,...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 1. 16:57
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A ban...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 3.
Új "drogra" függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába
2025. szeptember 3.
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
2025. szeptember 3.
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
2
1 hete
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
3
2 hete
Most érkezett! Robbanás történt a Barátság kőolajvezetéknél: leállt a szállítás Magyarország felé
4
6 napja
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
5
1 hete
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készletek fordulatszáma
a készletek árbevételben történő megtérülését mutatja, vagyis azt, hogy hányszor térülnek meg a készletek az árbevételben. Képlete: Nettó árbevétel/Készletek

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 19:00
Új "drogra" függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 18:03
Kvíz: Hol születtek a magyar írók, költők? Ezt belénk verték az iskolában, lássuk, emlékszel-e még!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 19:32
Ilyen zöldséggel van tele rengeteg piac: durva, honnan érkezik