Stagnálnak a termelői árak Magyarországon: itt a friss KSH-adat

2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 1,6, az exportértékesítésé 5,9%-kal felülmúlták az előző év júliusi értékeit. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,4%-kal növekedtek, az exportértékesítési árak 0,1%-kal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében nem változtak.

Júliusban az egy évvel ezelőttihez képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 1,6%-kal nőttek, ezen belül a 62,7%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,8%-kal emelkedtek, míg a 35,4%-os súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,6%-kal csökkentek. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8%-kal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,3, a beruházási javakat gyártókban 3,5, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,4%-kal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 5,9%-kal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,1, a 8,0%-os súlyú energiaiparban 12,7%-kal növekedtek az árak.

2025. január–júliusban a 2024. január–júliusihoz képest a belföldi értékesítés árai 4,1, az exportértékesítéséi 8,4%-kal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 7,0%-kal emelkedtek.