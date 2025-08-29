Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Összeomlóban Donald Trump gazdasági álmai? Ez a befektetés nagyon kilőtt, csúnyán alázza a dollárt is
Az arany ára öthetes csúcsra emelkedett a gyengülő dollár és a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmak hatására - számolt be róla a Reuters.
Csütörtökön az arany ára öthetescsúcsra emelkedett, amit a gyengülő dollár és a biztonságos eszközök iránti kereslet támogatott, miközben továbbra is aggályok merülnek fel az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve függetlenségével kapcsolatban.
A spot arany ára 0,6%-kal 3416,14 dollárra emelkedett unciánként, elérve a július 23. óta mért legmagasabb szintet. Az amerikai határidős aranyár decemberi szállítással 3466,10 dolláron zárt.
A dollárindex 0,5%-kal csökkent, ami a dollárban jegyzett aranyat vonzóbbá tette a külföldi vásárlók számára. Tai Wong független fémkereskedő szerint "az arany már több mint egy hete csendesen, de folyamatosan emelkedik, részben a Fed függetlenségével kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt. Trump nyomása nyugtalanságot kelt, hogy a FOMC gyorsabban csökkentheti a kamatokat és hosszabb ideig alacsonyan tarthatja azokat, ami kedvező az arany számára."
A piacok jelenleg több mint 87%-os esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek a Fed szeptemberi ülésén a CME FedWatch eszköz szerint. A befektetők most a pénteki személyes fogyasztási kiadások (PCE) adataira várnak, amely az amerikai központi bank számára kulcsfontosságú inflációs mutató.
A hozam nélküli arany általában jól teljesít alacsony kamatkörnyezetben és gazdasági bizonytalanság idején. Lisa Cook, a Federal Reserve kormányzója pert indított, azt állítva, hogy Trumpnak nincs hatalma eltávolítani őt hivatalából, ami jogi csatát indíthat az amerikai központi bank függetlenségére vonatkozó régóta fennálló normák újraértékeléséről.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Daniel Pavilonis, az RJO Futures vezető piaci stratégája szerint "rövid távon ez pozitív az arany számára. Azt mondanám, hogy az év végére valahol 3700 dollár körül lehet az ára."
Eközben a spot ezüst ára 1,2%-kal 39,09 dollárra emelkedett unciánként, ami a július 25. óta mért legmagasabb szint. Wong szerint "az ezüstnek nagyszerű negyedéve volt, de augusztusban lelassult a lendület, és most szikrára vár. Egyesek szerint az ezüst antilop módjára fog elszállni, ha 40 dollár fölé emelkedik. Ez egybeeshet azzal, hogy az arany új csúcsokat ér el."
A platina közel 1%-kal 1359,70 dollárra, míg a palládium 0,8%-kal 1100,53 dollárra emelkedett.
Az EU 2025-től megszünteti a fosszilis kazánok támogatását, 2029-től pedig tiltja azok forgalmazását.
Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.
A szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait.
A helyi önazonosság védelmében Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete több jogvédelmi eszközt is bevezetett.
Szeptember 1-től indul az Otthon Start program, de a fővárosi földhivatalok egy hétig zárva tartanak.
A főpolgármester szerint a cél, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.
A szlovák gazdasági miniszter bejelentése szerint a kőolajszállítás sztenderd üzemmódban zajlik.
A BÉT részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban.
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
A magyarok 40 százaléka támogatja az euró mielőbbi bevezetését, miközben csak ötödük véli úgy, hogy az ország készen áll erre.
Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon.
Szerdán gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 923,52 pontot, azaz 0,88 százalékot esett, így 104 232,11 ponton zárt.
Ez a város veri az összes többit a megélhetési költségek és életminőség terén – és Budapest meglepően előkelő helyen van! Nézd meg a CHART by...
Újra a középpontba került a közép-európai energiaellátás biztonsága, miután ukrán fenyegetések érték a Barátság kőolajvezetéket.
A Trump Media and Technology Group, a Truth Social platform üzemeltetője, új kriptovaluta-alapú vállalkozást indít a Crypto.com tőzsdével közösen.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.