Halom közelkép aranyrudak, aranyrudak súlya 1000 gramm A gazdagság és a tartalék fogalma. A siker koncepciója az üzleti és pénzügyi életben. 3d renderelés
Gazdaság

Összeomlóban Donald Trump gazdasági álmai? Ez a befektetés nagyon kilőtt, csúnyán alázza a dollárt is

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 13:45

Az arany ára öthetes csúcsra emelkedett a gyengülő dollár és a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalmak hatására - számolt be róla a Reuters.

Csütörtökön az arany ára öthetescsúcsra emelkedett, amit a gyengülő dollár és a biztonságos eszközök iránti kereslet támogatott, miközben továbbra is aggályok merülnek fel az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve függetlenségével kapcsolatban.

A spot arany ára 0,6%-kal 3416,14 dollárra emelkedett unciánként, elérve a július 23. óta mért legmagasabb szintet. Az amerikai határidős aranyár decemberi szállítással 3466,10 dolláron zárt.

A dollárindex 0,5%-kal csökkent, ami a dollárban jegyzett aranyat vonzóbbá tette a külföldi vásárlók számára. Tai Wong független fémkereskedő szerint "az arany már több mint egy hete csendesen, de folyamatosan emelkedik, részben a Fed függetlenségével kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt. Trump nyomása nyugtalanságot kelt, hogy a FOMC gyorsabban csökkentheti a kamatokat és hosszabb ideig alacsonyan tarthatja azokat, ami kedvező az arany számára."

A piacok jelenleg több mint 87%-os esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek a Fed szeptemberi ülésén a CME FedWatch eszköz szerint. A befektetők most a pénteki személyes fogyasztási kiadások (PCE) adataira várnak, amely az amerikai központi bank számára kulcsfontosságú inflációs mutató.

A hozam nélküli arany általában jól teljesít alacsony kamatkörnyezetben és gazdasági bizonytalanság idején. Lisa Cook, a Federal Reserve kormányzója pert indított, azt állítva, hogy Trumpnak nincs hatalma eltávolítani őt hivatalából, ami jogi csatát indíthat az amerikai központi bank függetlenségére vonatkozó régóta fennálló normák újraértékeléséről.

Daniel Pavilonis, az RJO Futures vezető piaci stratégája szerint "rövid távon ez pozitív az arany számára. Azt mondanám, hogy az év végére valahol 3700 dollár körül lehet az ára."

Eközben a spot ezüst ára 1,2%-kal 39,09 dollárra emelkedett unciánként, ami a július 25. óta mért legmagasabb szint. Wong szerint "az ezüstnek nagyszerű negyedéve volt, de augusztusban lelassult a lendület, és most szikrára vár. Egyesek szerint az ezüst antilop módjára fog elszállni, ha 40 dollár fölé emelkedik. Ez egybeeshet azzal, hogy az arany új csúcsokat ér el."

A platina közel 1%-kal 1359,70 dollárra, míg a palládium 0,8%-kal 1100,53 dollárra emelkedett.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #arany #dollár #trump #aranyár #aranypiac

