Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama: ebből nehéz jósolni

MTI
2025. augusztus 28. 19:10

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,41 forintról 396,86 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 395,87 forint és 397,42 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 424,77 forintról 424,10 forintra csökkent, míg a dolláré 340,50 forintról 339,98 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1639 dollárról 1,1672 dollárra változott.
