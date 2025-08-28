Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon.
Erősen kezdi a csütörtöki napot a forint az euróval szemben
Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hét órakor 396,41 forinton jegyezték az előző délutáni 397,15 forint után, a dollár jegyzése 340,50 forintra csökkent 342,05 forintról, a svájci franké pedig 424,77 forintra ment le 425,55-ről.
A forint a hét eleje óta gyengült, 0,3 százalékkal az euró, 0,9 százalékkal a dollár és a svájci frank ellenében. Az augusztusi kezdésénél a forint 0,9 százalékkal áll erősebben az euróval, 2,8 százalékkal erősebben a dollárral és 1,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
A magyarok 40 százaléka támogatja az euró mielőbbi bevezetését, miközben csak ötödük véli úgy, hogy az ország készen áll erre.
Ez a város veri az összes többit a megélhetési költségek és életminőség terén – és Budapest meglepően előkelő helyen van! Nézd meg a CHART by...
Újra a középpontba került a közép-európai energiaellátás biztonsága, miután ukrán fenyegetések érték a Barátság kőolajvezetéket.
Az Egyesült Államok által bevezetett 50%-os vámok súlyos csapást mérhetnek az indiai exportra, veszélyeztetve az ország amerikai piacra irányuló kivitelének több mint felét.
A Trump Media and Technology Group, a Truth Social platform üzemeltetője, új kriptovaluta-alapú vállalkozást indít a Crypto.com tőzsdével közösen.
2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 volt - közölte a KSH. Mutatjuk a részletes statisztikákat!
Az elemzőket nem lepte meg a monetáris politika szigorúságának folytatása, de abban nem egészen értenek egyet, hogy ez meddig marad még így.
Varga Mihály világossá tette, hogy a lakossági inflációs várakozás kimondottan pesszimista, jóval alacsonyabbak mind a várakozások, mind a jegybanki célszámok.
A döntést a tartósan cél feletti inflációs pálya és a bizonytalan nemzetközi környezet indokolja.
Az ukrán támadások a Barátság kőolajvezetékre elsősorban az orosz bevételek csökkentését és az ottani üzemanyaghiány fokozását célozzák, de közben a magyar ellátást is veszélyeztetik.
A hétfőn bejelentett megállapodás értelmében a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet a JDE Peet's részvényeseknek.
A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama a Magyar Telekom kivételével csökkent az előző napi záráshoz képest.
A hongkongi tőzsde hétfőn hivatalosan is törölte a listáról az Evergrande-et, amely korábban több mint 50 milliárd dollár értékű vállalat volt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a hétfői Kormányinfón.
Az olajárak emelkednek, a kereskedők a kínálati kockázatokat mérlegelik.
A jelentések szerint a Coca-Cola a Lazard befektetési bank segítségével vizsgálja a lehetőségeket és méri fel a potenciális vevők érdeklődését.
A TEXAN vállalat által elnyert pályázat kapcsán súlyos szabálytalanságokat tártak fel.
A magyar alapkamat immár 11 hónapja változatlanul 6,5%-on áll, ami az elmúlt öt év leghosszabb stabil kamatperiódusa.
