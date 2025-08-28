Erősen kezdi a csütörtöki napot a forint az euróval szemben

Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 396,41 forinton jegyezték az előző délutáni 397,15 forint után, a dollár jegyzése 340,50 forintra csökkent 342,05 forintról, a svájci franké pedig 424,77 forintra ment le 425,55-ről.

A forint a hét eleje óta gyengült, 0,3 százalékkal az euró, 0,9 százalékkal a dollár és a svájci frank ellenében. Az augusztusi kezdésénél a forint 0,9 százalékkal áll erősebben az euróval, 2,8 százalékkal erősebben a dollárral és 1,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.