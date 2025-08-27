Szerdán gyengült a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe: a BUX 923,52 pontot, azaz 0,88 százalékot esett, így 104 232,11 ponton zárt.
Rossz hír a magyaroknak: újra drágul az euró és a frank
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama a reggeli 396,07 forintról estére 397,15 forintra emelkedett, napközben 395,80 és 397,53 forint között mozgott.
A svájci frank 423,52 forintról 425,55 forintra drágult, míg az amerikai dollár árfolyama 341,04 forintról 342,05 forintra nőtt.
Az euró-dollár árfolyam eközben alig változott: reggel 1,1613, estére 1,1610 volt.
Újra a középpontba került a közép-európai energiaellátás biztonsága, miután ukrán fenyegetések érték a Barátság kőolajvezetéket.
Az Egyesült Államok által bevezetett 50%-os vámok súlyos csapást mérhetnek az indiai exportra, veszélyeztetve az ország amerikai piacra irányuló kivitelének több mint felét.
A Trump Media and Technology Group, a Truth Social platform üzemeltetője, új kriptovaluta-alapú vállalkozást indít a Crypto.com tőzsdével közösen.
2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 volt - közölte a KSH. Mutatjuk a részletes statisztikákat!
Az elemzőket nem lepte meg a monetáris politika szigorúságának folytatása, de abban nem egészen értenek egyet, hogy ez meddig marad még így.
Varga Mihály világossá tette, hogy a lakossági inflációs várakozás kimondottan pesszimista, jóval alacsonyabbak mind a várakozások, mind a jegybanki célszámok.
A döntést a tartósan cél feletti inflációs pálya és a bizonytalan nemzetközi környezet indokolja.
Az ukrán támadások a Barátság kőolajvezetékre elsősorban az orosz bevételek csökkentését és az ottani üzemanyaghiány fokozását célozzák, de közben a magyar ellátást is veszélyeztetik.
A hétfőn bejelentett megállapodás értelmében a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet a JDE Peet's részvényeseknek.
A hongkongi tőzsde hétfőn hivatalosan is törölte a listáról az Evergrande-et, amely korábban több mint 50 milliárd dollár értékű vállalat volt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a hétfői Kormányinfón.
Az olajárak emelkednek, a kereskedők a kínálati kockázatokat mérlegelik.
A jelentések szerint a Coca-Cola a Lazard befektetési bank segítségével vizsgálja a lehetőségeket és méri fel a potenciális vevők érdeklődését.
A TEXAN vállalat által elnyert pályázat kapcsán súlyos szabálytalanságokat tártak fel.
A magyar alapkamat immár 11 hónapja változatlanul 6,5%-on áll, ami az elmúlt öt év leghosszabb stabil kamatperiódusa.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 34. hetéből.
