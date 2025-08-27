2025. augusztus 27. szerda Gáspár
21 °C Budapest
Magyar pénznem: 20 forintos érme
Gazdaság

Rossz hír a magyaroknak: újra drágul az euró és a frank

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 21:20

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon.

Az euró árfolyama a reggeli 396,07 forintról estére 397,15 forintra emelkedett, napközben 395,80 és 397,53 forint között mozgott.

A svájci frank 423,52 forintról 425,55 forintra drágult, míg az amerikai dollár árfolyama 341,04 forintról 342,05 forintra nőtt.

Az euró-dollár árfolyam eközben alig változott: reggel 1,1613, estére 1,1610 volt.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

