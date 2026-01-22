Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is erőteljes növekedési pályán halad: a harmadik negyedéves GDP-bővülés becsült ütemét 4,3 százalékról 4,4 százalékra emelték.
Megozdult a forint szerda este: így teljesített a főbb devizákhoz képest
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,26 forintról 381,86 forintra csökkent 18 órakor, napközben 381,73 forint és 384,70 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 413,59 forintról 411,50 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 328,86 forintról 325,30 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1689 dollárról 1,1738 dollárra változott.
Az M7-es autópályán végzett rutinellenőrzés során marihuána fogyasztása miatt került rendőrkézre egy 42 éves kamionsofőr.
Hiába a családtámogatások, a termékenységi mutatók tovább zuhannak: egyes becslések szerint már pár év múlva kritikus szint alá eshet a népesség.
Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az infláció KSH adatok szerint már hajszálnyira van a jegybanki céltól. Mi várható 2026-ban infláció terén? Mire számítanak a szakemberek? Lássuk!
Zsiday Viktor szerint ezzel lehetne igazságosabbá tenni az adórendszert: az áfával kapcsolatban is elmondta a véleményét
A diskurzus középpontjában az áll, hogyan lehetne igazságosabbá tenni az adórendszert, és milyen eszközökkel ösztönözhetőek jobban a hazai beruházások.
Mekkora ma a bevándorlás Európában? Hogyan, hol és milyen célból jelenik meg? És mennyire tudjuk ezt a folyamatot adatok mentén értelmezni? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 25,71 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel, 121 308,37 ponton zárt szerdán.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart.
Európa elsütötte a pénzügyi szuperfegyvert: egyetlen döntés is térdre rogyaszthatja a világ legerősebb gazdaságát
Az amerikai államkötvények európai eladása ellensúlyozhatja Trump területi követeléseit és vámfenyegetéseit.
Súlyos helyzetre figyelmeztetnek: a következő évek fogják meghatározni Európa szerepét a világban, nem állunk jól
A tanulmány figyelmeztet: ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, Európa tartósan egy évi körülbelül 1 százalékos GDP-növekedési pályán ragadhat.
Az európai és a magyar gázrendszer is jelentős nyomás alatt áll a 2026 januárjában tapasztalt rendkívüli hideg miatt.
Gyengüléssel kezdte a szerda reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.
Az euró és a dollár picit gyengült, a frank viszont erősödött a forinttal szemben kedd estére.
Már csak éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók meglévő lakáshitelük 1 millió forintos elengedést.
A globális makrogazdasági környezet összességében kedvező, világszinten nincs recesszió az amerikai vámintézkedések ellenére sem.
Egyszerűsödik a kisebb összegű állami támogatások elszámolása, miután módosították az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletét.
Felcsút felrobbantotta a statisztikát: így torzítja egyetlen település a magyar tőkejövedelmek térképét
A nettó tőkejövedelem a megtakarításokból és befektetésekből származó adózás utáni jövedelmet jelenti.
A Barcika Szolg Kft. munkatársai már végzik a terület kiszakaszolását, ha ez megtörtént, akkor feltöltik a rendszert melegvízzel és visszaindítják a távfűtést a városban.