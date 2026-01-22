Megozdult a forint szerda este: így teljesített a főbb devizákhoz képest

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,26 forintról 381,86 forintra csökkent 18 órakor, napközben 381,73 forint és 384,70 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 413,59 forintról 411,50 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 328,86 forintról 325,30 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1689 dollárról 1,1738 dollárra változott.