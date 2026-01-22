2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Megozdult a forint szerda este: így teljesített a főbb devizákhoz képest

Pénzcentrum
2026. január 22. 19:16

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,26 forintról 381,86 forintra csökkent 18 órakor, napközben 381,73 forint és 384,70 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 413,59 forintról 411,50 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 328,86 forintról 325,30 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1689 dollárról 1,1738 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
0 HOZZÁSZÓLÁS
