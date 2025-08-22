Döntött a kormány: véglegessé vált, hol lesz a TEK teljes főhadiszállása

A legfrisebb Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint kiemelt beruházás lett a Terrorelhárítási Központ bővítése.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyílvánítja a kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) építési beruházását az annak megvalósítását megelőző bontási feladatok gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb megvalósítása érdekében, olvasható a Magyar Közlönyben.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett döntés szerint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő minden érintett szakhatóság esetében egységesen nyolc nap.

A péntektől hatályos rendelet szerint a koordinációért a fővárosi kormányhivatalt vezető főispán, Sára Botond felel.

