Indul a visszaszámlálás: végre elindulhat Paks II építése, kitűzték a dátumot

2025. augusztus 21. 16:31

Hivatalosan is elkezdődhet az építkezés, eddig a rengeteg más ügy mellett még amerikai szankciók is hátráltatták a kezdést.

Novemberben szeretné az építő orosz cég, a Roszatom megkezdeni a régóta halogatott Paks II atomerőmű építését, legalábbis erről beszélt a cég egyik vezetője az Interfax hírügynökségnek. Alekszej Lihacsov arról beszélt, hogy a Roszatom novemberrel kalkulál az első betonöntés kapcsán.

A komplexum építése már több éves csúszásban van, az utóbbi időben ráadásul még az amerikai kormány is közbeszólt: az orosz beruházásokra is kiterjesztette a szankciókat, amelyet azonban nemrég fel is oldottak. Jáki Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója még tavaly decemberben is korábbi időponttal számolt az építkezés megkezdésével kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
#cég #építkezés #gazdaság #paks #orosz #építési engedély #építés #paks2 #paksi atomerőmű #roszatom #építési telek

