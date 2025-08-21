Indul a visszaszámlálás: végre elindulhat Paks II építése, kitűzték a dátumot

Hivatalosan is elkezdődhet az építkezés, eddig a rengeteg más ügy mellett még amerikai szankciók is hátráltatták a kezdést.

Novemberben szeretné az építő orosz cég, a Roszatom megkezdeni a régóta halogatott Paks II atomerőmű építését, legalábbis erről beszélt a cég egyik vezetője az Interfax hírügynökségnek. Alekszej Lihacsov arról beszélt, hogy a Roszatom novemberrel kalkulál az első betonöntés kapcsán.

A komplexum építése már több éves csúszásban van, az utóbbi időben ráadásul még az amerikai kormány is közbeszólt: az orosz beruházásokra is kiterjesztette a szankciókat, amelyet azonban nemrég fel is oldottak. Jáki Gergely, a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója még tavaly decemberben is korábbi időponttal számolt az építkezés megkezdésével kapcsolatban.