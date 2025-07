Kína fittyet hány az amerikai vámokra: száguld a gazdaság, minden várakozást felülmúl

A kínai gazdaság a várakozásokat felülmúlva 5,2%-kal növekedett a második negyedévben, annak ellenére, hogy az amerikai vámok és az elhúzódó ingatlanpiaci válság továbbra is nyomást gyakorolnak a növekedésre.

A hivatalos adatok szerint a világ második legnagyobb gazdasága 5,2%-kal bővült az év második negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Ez meghaladja a közgazdászok által előrejelzett 5,1%-ot, de elmarad az előző negyedévi növekedéstől - számolt be a BBC.

Kína eddig elkerülte a jelentős gazdasági visszaesést, részben a Peking által bejelentett gazdaságélénkítő intézkedéseknek és a Washingtonnal kötött törékeny kereskedelmi fegyverszünetnek köszönhetően.

A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal közleménye szerint a gazdaság "ellenállt a nyomásnak és a kihívások ellenére is folyamatosan javult". A növekedést jelentősen segítette a feldolgozóipar 6,4%-os bővülése, különösen a 3D nyomtatók, elektromos járművek és ipari robotok iránti kereslet növekedése miatt.

Az ország szolgáltatási szektora - beleértve a közlekedést, pénzügyet és technológiát - szintén növekedést mutatott. Ugyanakkor júniusban a kiskereskedelmi forgalom növekedése 4,8%-ra lassult az előző év azonos időszakához képest, szemben a májusi 6,4%-os emelkedéssel.

A keddi adatok azt is mutatták, hogy júniusban csökkentek az új lakások árai Kínában, a havi szintű visszaesés nyolc hónapja a leggyorsabb ütemű volt. Ez arra utal, hogy az ország ingatlanipara továbbra is küzd a nehézségekkel, annak ellenére, hogy több intézkedést is hoztak az ingatlanárak támogatására.

Gu Qingyang, a Szingapúri Nemzeti Egyetem közgazdásza szerint az elemzők nagyobb hatást vártak a vámoktól, de az ország "rendkívül ellenállónak" bizonyult. A növekedést az export is segítette, főként azért, mert a vállalatok igyekeztek árut szállítani, mielőtt az esetleges új vámok vagy Kína exportstratégiájának változásai életbe lépnének.

Az év második fele azonban valószínűleg bizonytalanabb lesz - mondta Gu professzor. "Ennek eredményeként erősebb kormányzati ösztönzőkre lehet szükség. Ettől függetlenül az 5%-os éves növekedési cél elérése továbbra is jól elérhető."

Egyes közgazdászok azonban arra számítanak, hogy Kína idén nem éri el a "körülbelül 5%-os" éves növekedési célját. Dan Wang, az Eurasia Group tanácsadó cég kínai igazgatója szerint a valódi kérdés az, hogy mennyivel marad el ettől. "Úgy véljük, hogy 4%-os alsó határt fog védeni, ami továbbra is a politikailag elfogadható minimális szint."

A Kína és az Egyesült Államok közötti vámháború során az USA 145%-os vámot vetett ki a kínai importra, míg Peking 125%-os vámot vezetett be egyes amerikai árukra. Ezeket a vámokat a genfi és londoni tárgyalások után felfüggesztették, és a feleknek augusztus 12-ig kell hosszú távú kereskedelmi megállapodást kötniük.