Durva vámháborút indíthat az EU: közel 100 milliárd eurós terv van napirenden

Az Európai Unió 116 milliárd euró értékű megtorló vámintézkedéseket készít elő arra az esetre, ha az Egyesült Államok július 9-én életbe lépteti a korábban bejelentett vámjait. A tervezett európai válaszlépések között szerepelnek a Boeing repülőgépekre kivetendő vámok is- számolt be a Portfolio.

Az EU határozott ellenintézkedéseket dolgoz ki válaszul az amerikai vámfenyegetésekre, amelyek a 90 napos halasztási időszak után, várhatóan július 9-én lépnének életbe. Washington már korábban is kivetett vámokat európai gépjárművekre, acél- és alumíniumtermékekre, most azonban Donald Trump további ágazatokra is kiterjesztené a korlátozásokat, beleértve a gyógyszeripart, a félvezetőket és a kereskedelmi repülőgépeket is.

Stephane Sejourne, az Európai Bizottság iparpolitikáért felelős alelnöke egyértelművé tette az EU álláspontját: "Reagálnunk kell, és újra kell egyensúlyoznunk a stratégiai ágazatokat, ha az Egyesült Államok egyoldalú megállapodásokat kényszerít ránk." Külön hangsúlyozta, hogy nem engedhető meg az Airbus versenyhátrányba kerülése az amerikai Boeinggel szemben.

A jelenlegi amerikai vámintézkedések az uniós export mintegy 70 százalékát érintik, ami körülbelül 380 milliárd eurónyi áruforgalmat jelent. Bár a tárgyalások intenzívebbé váltak, brüsszeli források szerint az amerikai fél olyan feltételeket támaszt, amelyek túlmutatnak a kölcsönös előnyökön, és nehezen egyeztethetők össze a WTO szabályaival. Ilyenek például a halexportokra vonatkozó kvóták vagy bizonyos gazdasági biztonsági előírások.

Maros Sefcovic, az EU kereskedelmi biztosa kijelentette: "Amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni, úgy készülünk válaszlépésekkel, hogy megvédjük az európai vállalatokat és munkahelyeket." A biztos tájékoztatása szerint az EU már most készen áll 21 milliárd euró értékű vámok kivetésére olyan amerikai termékekre, amelyek politikailag érzékeny ágazatokból származnak, mint a louisianai szójabab, az iowai baromfihús vagy az amerikai motorkerékpárok. Emellett egy 95 milliárd eurós "tartaléklista" is készül további amerikai termékekre vonatkozóan.

A brüsszeli szakértők legoptimistább várakozásai szerint is csak egy "elvi megállapodás" születhet július 9-ig, amely meghosszabbíthatná a jelenlegi halasztást. Sokan úgy vélik, Washington valódi célja csupán a tárgyalások látszatának fenntartása, miközben a vámok többsége változatlanul érvényben maradna. Ezt a feltételezést erősíti a Nagy-Britanniával nemrég kötött megállapodás példája is, amely ellenére továbbra is fennmaradt a 10 százalékos vám a legtöbb brit árucikkre.

Az amerikai álláspont lényegét jól összefoglalja a következő idézet: "vagy kötnek egy jó alkut, vagy annyit fizetnek, amennyit mi mondunk."