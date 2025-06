Komoly lábonlövés lehet Trump vámháborúja: óriási nyertes lehet Európa?

Az amerikai vámpolitika okozta piaci bizonytalanság jelentősen erősítette az euró pozícióját a globális pénzügyi rendszerben. A dollár gyengülése és az európai fizetőeszköz tartós erősödése átrendezheti a nemzetközi tartalékvaluták erőviszonyait, miközben az EU számára új lehetőségeket nyit a tőkepiaci integráció mélyítésére.

A Bloomberg elemzése rámutat, hogy az euró nemzetközi erősödésének fő mozgatórugója a Trump-adminisztráció által tervezett, országonként eltérő vámintézkedések okozta piaci bizonytalanság. Bár az Európai Unióra vonatkozó, akár 50 százalékos vámokat júliusig felfüggesztették, már a bevezetésük lehetősége is elegendő volt ahhoz, hogy a dollár hároméves mélypontra süllyedjen, és a befektetők egy része az euróalapú eszközökbe menekítse tőkéjét.

A pénzügyi szakértők „Global Euro Moment"-ként emlegetik a jelenlegi helyzetet. Az európai fizetőeszköz 2025 első félévében több mint 10 százalékkal erősödött a dollárhoz képest, miközben a globális tartalékvaluta-diverzifikációról szóló szakmai viták is új lendületet kaptak.

Az Európai Központi Bank közvetett haszonélvezője lehet ennek a folyamatnak. A valuta erősödése lehetővé teszi a monetáris politika fokozatosabb, kontrollált alakítását anélkül, hogy ez növelné a pénzügyi kockázatokat. De Guindos EKB-alelnök szerint a jelenlegi árfolyamszintek nem veszélyeztetik az inflációs célkitűzések elérését.

Miközben az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve szigorú monetáris politikával igyekszik ellensúlyozni a vámintézkedések hatásait, az eurózóna vezetői a tőkepiaci unió és a bankunió további mélyítését szorgalmazzák. A Bloomberg elemzése szerint a gazdasági és pénzügyi integráció felgyorsítása kulcsfontosságú lehet abban, hogy az euró hosszú távon is valódi alternatívát jelenthessen a dollárral szemben – különösen, ha az amerikai protekcionista politika tartósnak bizonyul.

Bár az euró globális tartalékvalutaként betöltött szerepe továbbra is korlátozott, a jelenlegi helyzet precedenst teremthet a nemzetközi pénzügyi rendszer átrendeződésére. A folyamat ugyanakkor kockázatokat is rejt: az erősödő euró hátrányosan érintheti az európai exportőröket, és a befektetői magatartás is érzékenyen reagálhat az EKB kommunikációjára.

A jelenlegi geopolitikai és gazdasági környezet – különösen az amerikai vámpolitika kiszámíthatatlansága – olyan térnyerési lehetőséget kínál az eurónak, amilyenre az eurózóna létrehozása óta nem volt példa.