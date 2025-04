Sokkoló bejelentés, teljesen elzárták az orosz olajcsapot: egy csepp sem érkezik a vezetéken

Csehország történetében először teljesen függetlenné vált az orosz olajimporttól, miután befejeződött a nyugatról érkező TAL vezeték kapacitásbővítése. A kormány szerint ezzel lezárult egy hat évtizedes korszak, és az ország immár kizárólag nyugati útvonalon keresztül jut kőolajhoz.

Csehország történetében először vált teljesen függetlenné az orosz olajszállításoktól – jelentették be a cseh kormány tisztségviselői csütörtökön, miután befejeződött a nyugatról érkező TAL kőolajvezeték kapacitásbővítése. Az első megnövelt mennyiségű szállítmány már eljutott az ország központi olajraktárába – közölte Petr Fiala miniszterelnök egy sajtótájékoztatón a Reuters.

Körülbelül 60 év után véget ért Oroszországtól való függőségünk az olajellátásban

– mondta Fiala a Prágától 20 kilométerre északra fekvő Nelahozevesben. „Most először történik meg, hogy Csehország teljes egészében nem orosz forrásból származó olajat kap, méghozzá kizárólag nyugati útvonalon keresztül.”

Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta a cseh kormány célja az volt, hogy megszüntesse a részleges függőséget a Druzhba (Barátság) vezetéktől, amely évtizedeken át szállította az orosz olajat, az ország éves importjának mintegy felét adva. A tavalyi év végén a MERO nevű cseh vezetékműködtető befejezte a Transzalpin (TAL) vezeték fejlesztését, amely az olajat az olaszországi Trieszt kikötőjéből Németországon keresztül a cseh IKL-vezetéken át juttatja el az országba. A bővítésnek köszönhetően Csehország számára évente immár 8 millió tonna szállítási kapacitás áll rendelkezésre – ez fedezi az ország teljes éves olajszükségletét.

A cseh Orlen Unipetrol finomító (a lengyel PKN Orlen leányvállalata) azóta az állami tartalékokból nyert olajjal tartotta fenn termelését, hogy márciusban leálltak a szállítások a Druzhba vezetéken keresztül. A cég most már felkészült arra, hogy teljes mértékben a TAL vezetéken keresztül kapjon ellátást. Tájékoztatásuk szerint az újonnan érkező norvég nyersolaj pénteken érkezik meg a litvinovi finomítóba, ahol a feldolgozás jövő héten indul.

További tankereket biztosítottunk tengerentúli lelőhelyekről származó kőolajjal. Így mindkét finomítónk – Litvinov és Kralupy – ellátása zavartalan

– közölte Mariusz Wnuk vezérigazgató egy e-mailes nyilatkozatban, további részletek nélkül. Csehország tavaly 6,5 millió tonna olajat importált, amelynek 42 százaléka még mindig a Druzhbán keresztül érkezett – derül ki az Ipari Minisztérium adataiból. Ez jelentős csökkenés a korábbi két évhez képest, amikor a behozatal akár 58 százalékát is orosz olaj adta. 2024-ben Csehország Azerbajdzsánból és Kazahsztánból is vásárolt olajat, kisebb mennyiség pedig Norvégiából és Guyanából érkezett.

A MERO közölte: a Druzhba (Barátság) vezetéket továbbra is feltöltve tartják, hogy a jövőben akár más forrásból – például az ukrajnai Odessza kikötőjéből – is szállíthassanak rajta keresztül. A MERO igazgatója, Jaroslav Pantucek csütörtökön elmondta, hogy a vezeték továbbra is működőképes, és készen áll az újbóli bevetésre. Használatának jövőjét jelenleg vizsgálják.