Döntött a kormány: nyugdíjemelést jelentett be Gulyás Gergely, itt vannak a részletek

A 4,5%-os inflációs előrejelzés miatt novemberben nyugdíjemelést kapnak az érintettek, erre rendelkezésre áll az elkülönített forrás - mondta a kormányszóvivő.

A falvak megsegítéséről hozott kormányzati döntésekről számoltak be először a csütörtöki kormányinfón. Gyopáros Alpár kormnybiztos kiemelte, hogy az egyik elem ebből a falusi kisboltok 3 millió forintos támogatása, amelyet már Orbán Viktor is elmondott tegnap a kormányülés után. A kormánybiztos kiemelte, hogy mostantól a húsboltok is pályázhatnak működési támogatásra, ennek maximális értéke 3 millió forint.

A kormánybiztos ezután kitért arra, hogy idén a kormány elindítja azt a programot, hogy a kistelepülések mindegyikén lesz készpénzautomata - persze ott, ahol igénylik, de a kormány szerint nagyon sok ilyen kistelepülés lesz. Nem új, de újraindított program a templomfelújítások ügye, több száz templom felújítása valósulhat meg ezzel.

Az ezer fölötti lélekszámú településeken működő italboltok is pályázhatnak működési, de akár épületzöldítési programokra is. Gyopáros Alpár kijelentette, hogy a falvakban az elhagyott, rég bezárt kocsmák közül sok nem nyújt valami szép látványt, ezért úgy döntöttek, megnyitják a pályázatokat az ezer és kétezer lélekszám közötti településekre is.

A kocsmafelújításokkal kapcsolatban Gyopáros Alpár elhárította azt, hogy a könyvtárak helyett támogatnák a kocsmákat: kijelentette, hogy a Magyar Falu Program keretében már 2018 óta segítik a kulturális intézményeket is, de a kocsmákat eddig nem tették bele a programokba. A kormánybiztos megjegyezte, hogy a kormány álláspontja szerint a kocsma valóban fontos közösségi tér, de településképi szempontok is fontos súllyal estek latba.

Nyugdíjemelés lesz novemberben

Ezután Gulyás Gergely kormányszóvivő vette át a szót, aki elmondta, hogy a kormány meghallgatta Varga Mihályt, aki alig egy hónapja lépett hivatalba az MNB új elnökeként. A kormány erre az évre 4,5 százalékos inflációval számol, ez pedig azt jelenti, hogy kiegésíztő nyugfíjemelést kell fizetni: erre 90 milliárd forintot már el is különített a kormány.

Novemberben egy átlagnyugdíj esetén 39 ezer forintos emelést foganatosítanak, decemberben pedig újabb 3 ezret

- mondta erről Gulyás Gergely.

A kormányszóvivő egy kérdésre azt mondta, hogy az árrréstopok bevezetése óta több mint 700 termék ára csökkent, néhány tucaté ugyanakkor nőtt. Gulyás Gergely kijelentette, hogy ha a kormány azt látja, hogy keresztárazással élnek a kereskedők, akkor ismét lépni fognak.

cikkünk frissül...

címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA