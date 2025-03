Felemás hét a tőzsdén: emelkedő forgalom mellett csökkent a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt péntekihez képest 872,74 pontos, 0,99 százalékos csökkenéssel 87 146,64 ponton zárta a hetet.

A részvénypiac összforgalma heti összevetésben 85,823 milliárd forintról 120,831 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

A BUX a kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt csökkenéssel kezdte a hetet, csak a Magyar Telekom erősödött a gyorsjelentését megelőző várakozások hatására. Kisebb mértékben kedden is folytatódott a visszaesés, szerdán viszont már jelentősen emelkedett a tőzsdeindex, mivel a befektetői hangulat kedvezőbbre fordult, a Magyar Telekom pedig a 2024-es beszámoló közzétételét követően ismét az élre tört. A BÉT csütörtökön megint jó napot zárt, az éves jelentésekre váró befektetők ezúttal a Richtert erősítették, a Mol árfolyama pedig az olaj világpiaci árával együtt emelkedhetett. A nemzetközi hangulat romlása miatt pénteken az európai tőzsdék nem zártak jó napot, így a BUX is csökkenéssel fejezte be a hetet.

Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. a Magyar Telekom 2024-es beszámolóját emelte ki a vezető részvénykibocsátók hírei közül. A vállalat eredményei ismét meghaladták a várakozásokat, a legkellemesebb meglepetést alighanem az osztalékpolitika okozta a befektetőknek – írták.

A kedvező híreknek köszönhetően a Magyar Telekom 136 forinttal, 9,33 százalékkal emelkedett, részvényei pénteken 1594 forinton zártak, heti forgalmuk megközelítette a 11 milliárd forintot. A Richter 80 forinttal, 0,75 százalékkal 10 780 forintra erősödött 18,2 milliárd forintos összforgalom mellett. Az OTP-részvények 620 forintos, 2,54 százalékos csökkenéssel 23 790 forintra gyengültek pénteken, forgalmuk meghaladta a 71,8 milliárd forintot. A Mol a héten 94 forinttal, 3,16 százalékkal 2880 forintra esett 11,6 milliárd forintos forgalomban.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2,72 ponttal, 0,03 százalékkal csökkent, zárásra 8577,04 ponton állt meg.