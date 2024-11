Örülhetnek a magyar befektetők: tovább emelkedhet ezeknek a magyar papíroknak az árfolyama

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,72 pontos emelkedéssel, 77 967,50 ponton nyitott szerdán. Kisebb pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az elemző szerint. Kedden a BUX 1287,23 pontos, 1,62 százalékos csökkenéssel, 77 965,78 ponton zárt.

Jelentős korrekció volt kedden a Budapesti Értéktőzsdén - emelte ki Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerdai előrejelzésében. Az orosz-ukrán háborúról érkező hírek, illetve a korábbi jelentős emelkedés miatt erőteljes profitrealizálást lehetett látni kedden a piacon. Szerdán a kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat, elsősorban az OTP árfolyamában.

Kifejtette, az OTP visszazárt a 21 000 forintos szint közelébe, amely támaszt jelent, alatta pedig 20 770 forintnál húzódik a következő szint. Rövidtávú ellenállási szinteket 21 240, majd 21 530 forintnál található. Az OTP-részvények ára kedden 710 forinttal, 3,26 százalékkal 21 090 forintra csökkent, forgalmuk 24,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol felülteljesítő volt kedden, a 2680 forintos ellenállási szint felett zárt, amennyiben sikerül megtartania, a következő nagyobb akadály 2760 forintnál adódhat. A Mol kedden 14 forinttal, 0,52 százalékkal 2688 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban. Varga Zoltán felhívta a figyelmet Szabó Szabolcsnak, az értéklánc menedzsmentért felelős Mol-alelnöknek a londoni Argus Európai Kőolaj Konferencián elmondott szavaira, miszerint a Mol csak korlátozottan tud Kaszpi-tengeri olajat és WTI-t feldolgozni.

A vállalat finomítói megkezdték a CPC feldolgozását, de nem képesek 10-12 százalékos arány elérésénél többre. A vállalat többször tesztelte a WTI-t is, de csak a 10-20 százalékos határértékig, amit a vállalat finomítórendszere kezelni tud. A Mol több mint 500 millió dollárt fektetett be finomítóiba, hogy az orosz olajon kívül más típusú olajat is fel tudjon dolgozni, mondta.

A Richter egészen a 10 300 forintos támaszig tesztelt vissza, amely erős szint, ellenállás pedig 10 570 forintnál található. A Richter-papírok árfolyama kedden 160 forinttal, 1,5 százalékkal 10 510 forintra esett, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom továbbra is az 1181 forintos támasz és az 1226 forintos ellenállási szint között mozog. Kedden változatlan árfolyamon, 1206 forinton zárt, forgalma 728,0 millió forint volt.