Máris tömve vannak a boltok hazánk nyári aranyával: nem kell aggódni, jut mindenkinek

A csemegekukorica a nyár egyik slágerzöldsége. Kevesen tudják azonban, hogy hazánk nagyhatalomnak számít csemegekukorica-termesztésben. A konzervipari felhasználásra szánt zöldség mellett népszerű a frisspiaci fogyasztásra szánt, úgynevezett csöves kukorica is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint idén jó szezonra számítanak a termelők, bőven jut a feldolgozóiparba és a fogyasztók asztalára is a friss csemegekukoricából.

A frisspiacra szánt terméket elsősorban kistermelők állítják elő, jellemzően 0,5-1 hektáros területeken. Annak érdekében, hogy minél előbb meg tudjanak jelenni a piacon a csemegekukoricával, néhány helyen fólia alatt is nevelik. Ennek köszönhetően az első szállítmányok már május végén, június elején megjelenhetnek a boltokban. Ezt követi a palántázott kukorica, amivel ma már egyre több gazdaságban foglalkoznak. A különböző termesztési módszerek alkalmazásának, illetve az ütemezett vetésnek köszönhetően a termelők május végétől október elejéig el tudják látni a hazai piacot friss csemegekukoricával - közölte az agrárkamara.

Az itthon kapható csemegekukorica szinte kizárólag hazai termesztésből származik, az import aránya elhanyagolható. Az úgynevezett csuhés kukorica mellett ma már fagyasztva és tisztított állapotban, fóliás csomagolásban is elérhető a zöldség az egyes kereskedőknél.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint idén kifejezetten kedvezett az időjárás a hazai csemegekukorica-termesztésnek, így a gazdálkodók jó termést várnak.

A hazai csemegekukorica-termesztés világszinten az élvonalban van, Kínával és az Amerikai Egyesült Államokkal vagyunk versenyben. Az EU-n belül Magyarországon van a legnagyobb csemegekukorica-termőterület. Hazánk klimatikus és talajadottságai kitűnőek a csemegekukorica-termeléshez, ami a magas termesztéstechnológiai színvonallal és a feldolgozóipar műszaki, technológiai szintjével együtt garantálja a jó hozamokat és a kiváló minőséget. Itthon közel 24 ezer hektáron foglalkoznak csemegekukorica-termesztéssel,

a területek 90 százaléka öntözött. A termés jelentős részét a konzervipar dolgozza fel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A csemegekukorica ízét elsősorban a benne lévő cukortartalom határozza meg, amely zsenge, úgynevezett tejes-érési állapotában a legnagyobb. Ennek megfelelően – a piaci trendeket követve – az elmúlt évtizedben fokozatosan terjedtek a szuperédes fajták, és mára már meghatározóak a magyar termesztésben is.

A csemegekukoricát felhasználhatjuk főzve köretnek, vagy köretek kiegészítésére, grillezve más grillzöldségekkel együtt, más zöldségekkel együtt savanyúságnak; de a salátáknak is igen kedvelt kiegészítője. Üzletekben leginkább konzerv és fagyasztott formában kapható, de már hazánkban is egyre kedveltebb az előfőzött vákuumcsomagolt csemege. A csemegekukoricának jelentős a tápértéke, kitűnő ízanyagai mellett sok energiát is szolgáltat. Százgrammonként 3-4 gramm fehérjét, 20 gramm szénhidrátot, 8–12 mg C-vitamint, illetve vasat, foszfort, karotint és meszet is tartalmaz.