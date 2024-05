Igen jól jártak tavaly a nagy húsipari cégek: a kamatok hizlalták a kasszákat

Sorra jelennek meg ma a vállalatok 2023-as beszámolói, a közzétett eredmények pedig első látásra váratlanul jó eredményeket jeleznek egyes húsipari cégeknél, így például a Picknél és különösen a kaposvári Kometánál- összegezte az Agrárszektor. Más húscégek helyzete már nem ilyen fényes, és a számokat közelebbről megnézve kiderül: nem a húskészítmény-gyártás, hanem a magas kamatszintekből következő pénzügyi eredmények hoztak pozitívumot a borús 2023-as összképbe.

A nagyobb húsfeldolgozók esetében több helyen, így a Kometa és a Pick esetében is meglepően jó számokat látunk a ma megjelent éves beszámolókban, amely azért is érdekes, mert a 2023-as év magas alapanyag-költségei és az áremelési kísérletek nehézségei után rosszabb számokat várt a szakma. A beszámolókat közelebbről megnézve azonban kiderül: a legtöbb helyen nőtt ugyan az árbevétel, de az üzemi eredmény esett, máshol csak kisebb mértékben nőtt.

A pénzügyi műveletek eredménye ugyanakkor jól alakult: a fejlesztésekre félretett forrásokat a cégek inkább kamatoztatták, amely a beszámolók ismeretében jó döntésnek bizonyult. Ez sem volt elég mindenhol a sikerhez: a Pápai Hús továbbra is gigantikus veszteséggel működik, a Gyulahús csak ennek köszönhetően nem csúszott mínuszba, és a Kaiser Foodnál is a pénzügyi műveletek adják az adózott eredmény nagyját.

A kamatokkal gyúrta ki magát a Kometa

46,9 milliárdról 55 milliárd forint fölé tudta emelni a belföldi értékesítés nettó árbevételét a Kometa 99 Zrt. A kaposvári húsfeldolgozó tevékenységében jelentős részt tesz ki az export, ez még nagyobb mértékben nőtt, az egy évvel korábbi 30,2 milliárdról csak 38,5 milliárdra.

Vélhetően a nagyobb exportaránynak, és a külpiaci értékesítés felfutásának is köszönhető, hogy a cég jelentősen, több mint duplájára tudta növelni árbevételét is. A Kometa 2,86 milliárd forintos számot mutat ezen a soron, szemben az előző évi 1,16 milliárd után.

Ez ugyanakkor a több mint 93 milliárdos összesített árbevétel mellett továbbra is 3 százalék körüli megtérülést jelet. Fontos szempont ráadásul az is, hogy a cég üzemi eredménye ugyan nőtt, 1,5 milliárdról 1,8 milliárd közelébe, de ennél lényesen nagyobbat emelkedett a pénzügyi műveletekből származó bevétel.

A fizetendő kamatkiadások ugyan szintén nőttek, a 2022-es 936 millióról 1,13 milliárd fölé, de a cég által kapott kamatjellegű bevételek ennél is nagyobb mértékben, mintegy 1 milliárddal növekedtek tavaly. A pénzügyi műveletek eredménye így a 2022-es mínusz 239 millióról plusz 1,3 milliárd fölé nőtt.

Vagyis összességében elmondható, hogy bár az üzemi eredmény javult, az adózott eredmény növekedését jelentős részben a magas kamatkörnyezet kihasználása jelentette, a cég minden bizonnyal a fejlesztési terveihez szükséges forrást a kedvezőtlen beruházási környezetben inkább kamatoztatta jobb időkre várva.

A béremelési igények a kaposvári cégnél megértő fülekre találtak, a vállalat külön soron közli a bérköltségeket, amelyek csaknem 1,5 milliárd forinttal nőttek az előző évhez képest. A Kometa így 2023-ban már több mint 6,9 milliárd forintot fizetett dolgozóinak.

Csökkenő üzemi, növekvő pénzügyi eredmény Szegeden

A szegedi Pick esetében az adózott eredmény 6,9 milliárdról 8,2 milliárdra emelkedett. Ez megnyugtató teljesítményt jelent a 83 milliárdot meghaladó összesített árbevételhez képest, amely csaknem 60 milliárd belföldi -, és 23 milliárdos exportértékesítésből fakad. Az árbevétel egyébként a tavalyi rekordinfláció ellenére csak kismértékben nőtt belföldön és külföldön egyaránt, idehaza alig 1,8 és külföldön is csak kicsit több mint 1 milliárddal növelte bevételét a cég.

Igaz, a Pick esetében is inkább a pénzügyi műveleteknek lehet hálás a vállalat vezetése. Szegeden az üzemi eredmény 5,55-ről 3,13 milliárd körülire csökkent, vagyis a tényleges húsipari tevékenység eredményessége romlott, a pénzügyi műveletek viszont 3,47 milliárd helyett tavaly már 6,7 milliárdot hoztak a cégnek.

A Pick esetében figyelemreméltó, hogy nem csak bevételeiben, hanem kiadásaiban is jól alakultak a számok a kamatokat illetően. Az elszálló kamatkörnyezet dacára a cég korábbi 500 milliós kamatkiadását még csökkenteni is tudta, 458 millióra. A bérköltségek viszont itt is nőttek, több mint 300 millió forinttal több személyi jellegű ráfordítást, összesen 11,5 milliárdot fizetett tavaly a Pick.

Továbbra is súlyos mínuszok a Pápai Húsnál

Csökkenteni tudta adózott veszteségét a már tavaly is kemény számokat közlő Pápai Hús. A cég 2023-ban 3,48 milliárdot meghaladó veszteséget hozott össze. Ez ugyan javulás az egy évvel korábbi 4,14 milliárdos mínuszhoz képest, de két év alatt így is döbbenetes, 7,6 milliárdos veszteséget termelt a pápai húscég.

A vállalat ráadásul csak korlátozottan tudott élni a Szegeden és Kaposváron bevált recepttel: a pénzügyi műveletek eredménye az előző évi mínusz 334 millióról 2023-ra mínusz 223 millióra olvadt. A fizetendő kamatoknál még rosszabb a kép: a korábbi 215 millió helyett 445 milliós adósságszolgálat terhelte a pápai vállalatot, igaz, ebből 318-at kapcsolt vállalkozásoknak fizetett meg.

Jó hír, hogy az értékesítés árbevétele itt is nőtt, 21 milliárdról 25,8 milliárdra, amelynek szerkezetében messze a belföldi eladások domináltak – Magyarországon mintegy 5 milliárddal többért értékesítette termékeit a Pápai Hús.

Az üzemi eredmény is javult, vagyis inkább kevésbé volt rossz: az egy évvel korábbihoz képest 3,8 helyett 3,26 milliárdos mínuszt mutat ezen a soron a cég.

12 milliárdos árbevétel, mikroszkopikus eredmény Gyulán

Akadnak olyan vállalkozások is, amelyek valahol a nulla-plusznulla sávjában tudták zárni a tavalyi évet. Jelentősen esett a Gyulahús Kft. adózott eredménye, 208 millióról 47,5 millióra. Bár a végső szám pozitív a nagymúltú húsfeldolgozó esetében, az 50 milliót sem elérő eredmény a 11,9 milliárdot meghaladó összesített árbevétel ismeretében inkább nullának fogható fel.

Az árbevétel ráadásul főleg belföldön nőtt, 8 milliárdról 9,85 milliárdra, az exportértékesítés mindössze 12 millió forinttal emelkedett, alig 2 milliárd fölé.

Még fájdalmasabb a cég esetében, hogy az üzemi eredmény negatívba fordult: míg egy évvel korábban még 268 millió volt ezen a soron, 2023-ban már 31,7 millió forintos mínuszt mutat itt a Gyulahús. A veszteséges működés elkerülésében itt is a pénzügyi műveletek osztálya jelentette a felmentősereget. A 2022-es 42,7 milliós veszteség helyett tavaly már 79 milliós pozitívumot mutatott a vállalat ezen a soron. Vagyis az üzemi eredmény romlása mellett a pénzügy tudta a veszteség helyett a plusznullás felszínen tartani a gyulai húsipari céget.

Kaiser Food: üzemi szinten zuhanást hozott 2023

Csaknem kereken 400 millióval esett a szolnoki Kaiser Food adózott eredménye, a cég ezen a soron tavaly már csak 117 milliós számot közölt a korábbi 517 millió helyett. A vállalatnál a nagymértékű infláció ellenére csak kismértében nőtt az árbevétel, 11,35 milliárdról 11,74 milliárd közelébe. Igaz, ebből 7,38-at az exportértékesítés tesz ki, amely jóval fontosabb tényező a cég életében, mint a belföldi értékesítés 4,35 milliárdos tétele. Fontos megjegyezni, hogy igazán jelentős növekedést sem a hazai, sem a külföldi értékesítésben nem ért el a cég. Érdekesség, hogy a cég bérköltsége is alig nőtt, 1,325 milliárdról 1,34 milliárdra emelkedett.

A 11,74 milliáros össz-árbevételhez képest meglehetősen gyenge eredménynek számít a 117 milliós adózott eredmény, az üzemi eredmény számai ugyanakkor még fájdalmasabb képet, jelentős zuhanást mutatnak: a 2022-es 715 millió helyett a tavalyi számok már alig több mint 29 millió forintot ért el ezen a soron a Kaiser.

A vállalatnál kisebb mértékben, de szintén segítettek a pénzügyi műveletek: a korábbi mínusz 172 millió helyett csaknem 103 milliós pluszt mutat ez a sor, vagyis a 117 milliós adózott eredmény nagyját végső soron nem a gyártás, hanem ez a tevékenység tette lehetővé.