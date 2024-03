Tömegével keresik erre a melósokat idehaza: 600 ezres feztés sem ritka, végzettség sem kell

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük neked a 9. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról.

Tömegeket keresnek erre a melóra itthon: 600 ezres bért is adnak

Rengeteg olvasó volt kíváncsi a héten a targoncás, raktáros munkaköröket, leginkább azok bérezését taglaló írásunkra. mint arról beszámoltunk, rengeteg ilyen nyitott pozíció van most Magyarországon, a fizetés pedig akár havi bruttó 600 ezer is lehet ami nettóban kb. 400 ezer forint. ez igencsak csábítő, főként, hogy a meló végzettséget nem igényel, még nyelvtudás sem szükséges hozzá, elég ha valakinek van jogosítványa és már rendelkezik némi tapasztalattal a munkakörben.

Nem rossz pénz - gondolhatnánk, de érdemes hozzánézni a magyar átlagot is. Nos, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a 2023 novemberi adatok szerint 621 200 forint volt, ami 14,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset pedig 548 600 forintra rúgott. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 547 500, a költségvetésben 539 100, a nonprofit szektorban 587 200 forintot tett ki. Ezekhez az összegekhez képest a raktározás és szállító szektor 2023 év végi bruttó átlagfizetés 550,8 ezer forint volt, tehát valamivel a rendszeres (prémiumok és juttatások nélküli) fizetés felett helyezkedett el. A teljes írásunkat, a konkrét állásajánlatokkal, ide kattintva olvashatod el:

Ide utaznak, akik exkluzív élményre vágynak

Barna Béla szinte véletlenül csöppent az utaztatás világába, és ma már kizárólag ezt csinálja: utaztat saját irodájával, kifejezetten szokatlan helyekre, Tádzsikisztánba, Türkmenisztánba, Moldáviába. De emelett ír is, méghozzá olyan helyekről, amikről más nem, és olyan információkat oszt meg olvasóival, melyeket más nem nagyon. A Pénzcentrumnak adott interjúban beszélt az utazási iroda alapításának nehézségeiről, arról hogy mi hajtja újabb és újabb úti célok felé, és hogy mik lesznek a legizgalmasabb alternatív trendek ebben a szektorban az előttünk álló években. Emelett szóba került az is, mit tud adni egy iroda az egyéni szervezéshez képest, illetve mit tehet egy évi 180 napot úton lévő túravezető a kiégés ellen. Interjú:

Hivatalos! Új szerencsejátékot vezetnek be Magyarországon

Már tűkön ülve várjuk a holnapi bejelentést (a Pénzcentrum március 4-én délelőtt élőben tudósít a sajtótájékoztatóról), hiszen előzetes információink szerint új szerencsejátékot vezet be a Szerencsejáték Zrt. Magyarországon.

19 év után ezen a napon váltunk valóra ismét egy álmot

- áll a meghívóban, amely szerint az eseményen felszólal Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója, illetve Dr. Uszkay-Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója is.

Csúnyán visszaüthet, hogy Európa összeszerelő üzeme lett Magyarországból

Noha a köztudatban továbbra is él, hogy Magyarország a jarműgyártás tekintetében csupán egy összeszerelő üzem, az ország ágazati teljesítménye mást mutat - tudta meg a Pénzcentrum. A magyarországi foglalkoztatottak közel 3,5 százaléka dolgozik az autógyártásban, ami megegyezik a tradicionálisan nagy járműgyártónak számító Németországéval. Emellett nálunk állítják elő az európai járművek jelentős részét, és az elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok gyártásában sem vagyunk rosszak.

A héten is volt CashTag, ezúttal dupla csavarral

Komoly KRESZ-változásokról zajlik egyeztetés, a cél az, hogy egyszerűsödjenek a szabályok, és kigyomlálják azokat a paragrafusokat, amelyek mára már fölöslegessé váltak - tudta meg a Pénzcentrum a jogszabályok újragondolásán dolgozó szakértőktől. A CashTag eheti epizódjából kiderült, pontosan milyen módosításokat is javasolnak a szakemberek, illetve a közlkekedőktől azt is megtudtuk, hogy szerintük mi az, amin finomítani lehetne. Íme az epizód:

De a fenti videó mellett újra belefutottunk egy antidemokratikus cenzúrába is. Egy pontosan meg nem nevezett „rágalmazási panasz” miatt ugyanis letiltotta Magyarországon a YouTube az ún. "get-rich-quick schemes" tartalmakról szóló tényfeltáró videónkat. A Pénzcentrum vlogja, a CashTag a módszerre jellemző sémákra (erről itt írtunk részletesen) igyekezett magyar példákat is hozni, elsősorban Halmi Bence, Szekeres Christina és tamas.first publikus videóiból. A Pénzcentrum vitatja a bejelentést, melyet direkt támadásnak tekintünk, és kiemeljük, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága rendkívül kiemelt jelentőségű alapjog a demokrácia világában, és meglátásunk szerint a bejelentő súlyosan sérti ezen alapjogokat.

Lelépnél az országból? Ilyen egyszerűen lehetsz svájci állampolgár

A svájcit sokan a világ egyik legvirágzóbb és legstabilabb országának tartják, ahol kis túlzással kolbászból van a kerítés. Nem véletlenül, hiszen a 8,9 millió lakossal bíró nemzet egy főre eső GDP-je meghaladja az összes nagy nyugat-európai gazdaságét, és az elérhető munkabérek is toronymagasan vezetnek. De mi kell tenned akkor, ha épp most gondolkodsz azon, hogy Svájcba költözöl, és ott letelepedve kezdenél új életet, és akár még svájci állampolgárrá is válnál? A Pénzcentrum az ehhez szükséges folyamatnak járt utána az alábbi cikkben:

Ide menekítik pénzüket a magyar luxusnyugdíjasok

Nemrég a Pénzcentrum is beszámolt arról a fontos változásról, hogy február eleje óta már a Magyar Államkincstárnál is nyithatunk nyugdíj-előtakarékossági számlát (NYESZ). Bár az új terméknek – akárcsak a korábban is meglévő nyugdíjcélú megtakarítási formáknak – elvitathatatlan előnyei vannak, egyes befektetési szakértők azért a szóban forgó konstrukciók hátrányaira is fel szokták hívni a figyelmet. Látni fogjuk, hogy még az évente visszaigényelhető adójóváírás maximális összege is csak néhány évig jelent kiemelkedő mértékű extra hozamot, miközben a nyugdíjcélú megtakarítási formák közül kettő esetében is igen magas kezelési költségekkel találkozhatunk. Igaz, a szóban forgó konstrukciók egy része igen szép hozamokat is tudtak produkálni az utóbbi években, ám a piacon erre más befektetési eszközök is képesek voltak, akár szerényebb kezelési költségek mellett is. Arról nem is beszélve, hogy a nyugdíjcélú megtakarítási formák idő előtti feltörése esetén jelentős mértékű büntetésre is számíthatunk. Mindennek ellenére lehetnek olyan, nyugdíj előtt álló megtakarítók, akik számára mégis előnyösek lehetnek az állam által támogatott konstrukciók. Ezt az alábbi cikkünkben fejtettük ki részletesen:

Nevetségesen olcsó úti célok 2024 nyarára

Úgy tűnik, hogy a világ és benne a magyarok utazási kedve nem lanyhul, sőt! Az előrejelzések szerint rekordév előtt állunk, már ami a turisták számát, az általuk megtett kilométereket illeti. Az árak nem csökkentek az elmúlt négy megterhelő év alatt, így egyre többen keresik az olcsóbb úti célokat, valamint azokat, ahol nincs tömeg - és ez gyakran egybe esik. Cikkünkben összeszedtük a legolcsóbb európai városokat és megnéztünk pár jóáras alternatíváját a legnépszerűbb influenszer-mágnes desztinációnak. Íme:

Bukhatod a fiókod, új előírást élesített a Netflix

A Netflix arra ösztönzi az Apple App Store-on keresztül fizető ügyfeleit, hogy változtassák meg fizetési módjukat. A cég már nem fogadja el az új és meglévő előfizetők Apple-fizetéseit, reagálva ezzel az Apple magas alkalmazáson belüli vásárlási díjaira és a fejlesztőkkel szembeni korábbi korlátozások enyhítésére.

Népszerű termékét kénytelen megsemmisíteni a Lidl diszkontlánc

A svájci legfelsőbb bíróság döntése értelmében a Lidl szupermarketláncnak meg kell semmisítenie azokat a csokoládényuszikat, amelyek csomagolásuk miatt sértik a Lindt védjegyoltalmát. Íme a részletek:

Itt még 2024-ben is emberi áron kapni vízparti nyaralót

Ebben az évben 10-15 százalékos drágulásra lehet számítani a Balatonnál, a hazai nyaralópiac pedig szépen lassan, de be fog indulni - legalábbis ezzel számolnak a Pénzcentrumnak megszólaló szakemberek. Mint kiderült, aki "csak" 30 milliós keretből nézelődik, az a balaton-közeli ingatlanokat felejtse el. Viszont a Tisza-tó még 2024-ben is titkos tipp lehet, árai jóval alacsonyabbak, mint a hazai klasszikus nyaralóövezeteké. A Velencei-tó pedig már Budapest agglomerációjának számít, így itt inkább a CSOK Plusz formálhatja a piacot. Olvasd el te is részletes ingatlanpiaci elemzésünket:

Kevesek kiváltsága a visszamenőleges nyugdíj

Azt sokan tudják, hogy az öregségi nyugdíjat legkorábban a jogosultsági feltételek bekövetkezésének a napjától, illetőleg tetszőleges későbbi időponttól lehet igényelni. Azt viszont már jóval kevesebben, hogy az öregségi nyugdíj igény visszamenőleg is, legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Ez azt jelenti, hogy aki már tavaly jogosulttá vált a nyugdíjra, az akár visszamenőleg is kérheti a megállapítást, mintha 2023-ban ment volna nyugdíjba. A Pénzcentrum most arról kérdezte dr. Farkas András nyugdíjszakértőt, lehetséges-e olyan helyzet, amikor megérheti visszamenőleg kérni a nyugdíjazást.

Egyre több magyar kénytelen letenni az autót: durva változást hozhat a március

Jócskán megnőtt a helyközi személyszállítás forgalma Magyarországon a benzinárstop kivezetése óta - derült ki a KSH adataiból. Ezzel párhuzamosan zuhant be a benzinkutak forgalma is. A márciustól bevezetett új berletrendszer még több ingázót sarkallhat a tömegközlekedésre. További részletek alábbi cikkünkben:

Ezért mondanak le magyar anyák a saját gyermekükről

2022-ben 5 gyermeket helyeztek el csecsemőmentő inkubátorban, de ez az érték évről-évre meglehetősen ingadozó, 2014-ben ez a szám 11 volt. Magyarországon 34 intézmény rendelkezik olyan részleggel, ahová le lehet adni a nemkívánatos csecsemőt. Ebből a legtöbb Budapesten található, 2012 és 2022 között ezekre a helyekre adták le a legtöbb újszülöttet. Annak, hogy valaki nem tartja meg a gyermekét számos oka lehet, ám a legtöbb rendre a nehéz szociális helyzetre és megfélemlítésre vezethető vissza.

Fontos változás érik a magyar patikákban

Az elmúlt évek során számos fontos átalakítás zajlott le a magyar egészségügyben, melyek közül több a patikákat is érintette. A közelmúltban is több törvénymódosítás történt, mely hatással lesz a gyógyszerellátásra Magyarországon. A Pénzcentrum kérdéseire a lehetséges változásokról, valamint a patikák jelenlegi kihívásairól dr. Zlinszky János, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) elnöke válaszolt. Ezekről a változásokról fontos beszélni, hiszen nagyban érinthetik a magyar betegeket.

Kettesével szedik ezeket a fájdalomcsillapítókat a magyarok

A magyarok közel sem szednek annyi fájdalomcsillapítót, mint más országok lakosai, az adagolást azonban könnyű elrontani. Elárasztják a patikákat a mindenféle fájdalomcsillapító hatású termékek a különféle gélektől kezdve a megfázás elleni italporokon át tapaszokig. A betegek sokszor nem is tudják, milyen hatóanyagot tartalmaznak ezek a készítmények és abból mennyit javasolt egy nap maximum alkalmazni. Pedig a fájdalomcsillapítók - hiába kapható rengeteg termék vény nélkül - egyáltalán nem veszélytelenek, a túladagolások súlyos következményekkel, egészségkárosodással járhat. Mutatjuk, melyik fájdalomcsillapítóról mit érdemes tudni.

Dübörög a rendszámbiznisz Magyarországon

Összesen 542 egyedileg legyártott rendszámot adtak ki 2023-ban Magyarországon, így ebből több mint 332 millió forint folyt be az államkasszába. A sorozatból egyénileg kiválasztott táblákat majdnem 3000-en igényeltek tavaly. Mint kiderült, most is árulnak horror pénzért hivatalos, beceneves magyar rendszámokat.

Hiába jár csúcsra a magyar gazdaság, ha sokaknak ez nem sokat ér

Az országos GDP, valamint az abból számított egy főre jutó GDP is jelentős mértékben emelkedett 2010 és 2022 között, 2014 óta pedig a duplájára emelkedett - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vonatkozó statisztikáiból. Érdekes kérdés azonban, hogy mindez mit árul el Magyarország gazdaságáról, valóban érdemes-e erre a teljesítményre alapozni a jólétünket. A Pénzcentrum szakértők segítségével erre kereste a választ.

Sokkoló, ami egyes Sport szeletek árával történik

Gyakorlatilag ugyanaz a csoki, mégis brutálisan drága mulatság az, hogyha a legkisebb kiszerelésű finomságot vásárolja meg valaki a boltban. Igen, ez a Sport szeletek kapcsán van így, döbbenetes ugyanis, de sok boltban a 25 grammos kiszerelésű termék gyakorlatilag ugyanannyiba (!) kerül, mint a 42 grammos. Ennek pedig az egységárakban brutális látszatja van. Összességében azt mondhatjuk, hogy a klasszikus, legkisebb csoki 68 százalékkal (!) drágább, mint a Sport szelet XL elnevezésre hallgató darab. Az okok szerteágazóak lehetnek, viszont vizsgálatunk során más csokik különböző kiszerelései között maximum 10-20 százalékos árkülönbséget találtunk az egységárakat összehasonlításakor. Sőt, volt olyan édesség is, ami esetén egységáron ugyanannyiba került a kisebb kiszerelésű termék, mint a nagyobb.

Hírhedt amerikai üdítőmárka tarolja le Magyarországot

Immáron Magyarországon a Müllerben, de nemsokára a Spar és Interspar üzletekben is elérhető lesz a Prime, Logan Paul és KSI első, 2022-ben piacra dobott üdítőitala. Az ára persze nem lesz olcsó, a fél literes kiszerelés most 1500 forintért kapható, de ahhoz képest, hogy tavaly májusban még elvétve egy-egy speciális kisbolt 6000-8000 ezer forintért árulta, azért már barátibb. A nemzetközi trendeket figyelve azonban mostanra olybá tűnik, hogy a Prime italok körüli hype apadni kezdett, amik viszont az árakra is brutális csapást mértek. Akárhogy is, a márka építőinek több tízmilliós, jobbára fiatalokból álló netes követőbázisa azért még mindig nagyon aktív, így azért még bőven lehet kaszálni is.