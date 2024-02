Óvatosan a legújabb legális nyugdíjtrükkel: vagyonokat veszíthet, aki most rosszul taktikázik

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

Már egy hete nyithatunk nyugdíj-előtakarékossági állampapírszámlát a Magyar Államkincstárnál. A kormánynak nem titkolt célja az, hogy az állampapír a nyugdíj-előtakarékossági piac egyik komoly szereplőjévé lépjen elő. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy hátrányai is vannak ennek a megtakarítási formának - okos taktikázással ugyanakkor nagyon is megérheti az az előtakarékossági forma.

E hónap elejétől nyugdíj előtakarékossági célból is vásárolható állampapír a Magyar Államkincstárnál. Az új lehetőséggel a Kincstár egy olyan állampapír-befektetési életút programot alakított ki, mellyel a gyermek születésétől kezdve egy egész életen át megfelelő kínálatot tud biztosítani ügyfelei részére az állampapír-forgalmazás területén - erről egy hete mi is beszámoltunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A számlanyitás feltétele az, hogy az ügyfél már rendelkezzen értékpapírszámlával a Kincstárban. A NYESZ online azonnal megnyitható ügyfélkapun keresztül, valamint személyesen a Kincstár állampapír értékesítési ügyfélszolgálatain - ez derült ki a Magyar Államkincstár közleményéből. Feltételei vannak Az előtakarékoskodónak a számlanyitást megelőzően 5.000 forint befizetést kell teljesítenie a fő értékpapírszámlájára. A befizetés után a nyugdíj-előtakarékossági számla Ügyfélkapun keresztül nyitható meg, ezt követően a Webkincstáron és Mobilkincstáron keresztül is intézheti megtakarításait az ügyfél. Aki ilyen módon takarékoskodik, személyi jövedelemadó-visszatérítésre is jogosult, amelynek mértéke az adóévben teljesített befizetéseinek 20%-a, de maximum 100.000,-Ft. Ráadásul ha így teszünk, akkor az ezért járó adó-visszatérítést a NAV a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalja, ahol az összeg további állampapír-vásárlásra lesz használható. A NYESZ-t - így a Kincstár - bárkinek érdemes nyitni, aki ki tudja használni a 20%-os adó-visszatérítést és 10 évig a számlán tudja hagyni a megtakarítását. De vajon ki jár a legjobban, ha ezt a fajta, vadonatúj előtakarékosságot választja? Kinek éri meg a leginkább, és ki az, akinek nem annyira? Megkérdeztük a szakértőket, hogy tisztábban láthass, ha már esetleg elgondolkodtál ezen az előtakarékossági formán. Fontos feladat, de nem minden áron Süle-Szigeti Bulcsú, a Bankmonitor nyugdíjszakértője szerint bár bővül a kínálat, de szerinte csak azoknak, akik kizárólag állampapírban tartanák a pénzüket. A nyugdíj-előtakarékosság mindenki számára fontos pénzügyi feladat, hiszen az állami nyugdíj már ma sem képes maradéktalanul biztosítani az időskori anyagi biztonságot. Gondtalan nyugdíjas éveink megalapozásához kulcsfontosságú, hogy rendelkezzünk alternatív jövedelemforrásokkal: ennek kézenfekvő eszköze a nyugdíjcélú megtakarítás. Az újonnan piacra dobott államkincstári NYESZ bővíti a kínálatot, így az önkéntes nyugdíjpénztárak, a biztosítótársaságok, illetve a bankok és brókercégek mellett plusz egy szolgáltatónál nyílik lehetőség a megtakarításra. A kincstári NYESZ a meglévő sajátosságaiból fakadóan azok számára lehet versenyképes megoldás, akik csak állampapírokba szeretnének befektetni, és jogosultak az elérhető személyi jövedelemadó-visszatérítésre - írta részünkre a Bankmonitor elemzője. Kitért még arra is, hogy kockázata persze ennek a befektetésnek is van, viszont jóval alacsonyabb, mint akkor, ha másban fialtatnánk a nyugdíjas éveinkre szánt összeget. A nyugdíjcélú megtakarításokkal a legtöbb esetben együtt jár a befektetési kockázat. Az államkötvények hagyományosan a legalacsonyabb kockázatú eszközök közé tartoznak, de a piaci hozamszintek megváltozásának hatására a kötvények árfolyama is változhat. Jó hír, hogy a lakossági állampapírok vásárlói védve vannak ettől a kockázattól, de hasonló védettséget érhet el az is, aki a hozamszintek megváltozására kevésbé érzékeny rövid futamidejű államkötvényekbe fektet - fogalmazott az elemző. Pro és kontra - együtt jár Árgyelán Ágnes, a Portfolio elemzője azt mondta lapunknak, hogy érdekes módon ennek az előtakarékossági formának előnye és hátránya is ugyanaz. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Ami a NYESZ-nek előnye, egyben hátránya is lehet: a széles befektetési választék a pénzügyileg kevésbé tudatos megtakarítóknak zavarba ejtő lehet, ilyen szempontból egy tisztán csak állampapírokra építő számla egyszerűbb megtakarítási formát jelenthet - fogalmazott Árgyelán Ágnes. Az elemző egy példával is szemléltette, hogy pontosan miről van szó. Ami minden NYESZ-számlára, és így a kincstárira is igaz, hogy adómentes pénzkivételnél a 10 éves időtáv mellett a nyugdíjba vonulás is feltétel, minden más esetben fájó adózási vonzattal járhat az idő előtti pénzkivétel. Ha például letelt a 10 év a számlanyitás óta, de még nem vonultunk nyugdíjba, nemcsak a kamatokra kell megfizetni a 15% szja-t és 13% szochót, hanem az adójóváírás 120%-át is vissza kell téríteni. Ha még nem telt le a 10 év, de közben már nyugdíjba vonultunk, akkor is meg kell fizetni a kamatokra a 15% szja-t és 13% szochót. Fontos az is, hogy részkivétre nincs lehetőség, tehát ha feltörjük a NYESZ-en lévő megtakarítást, a teljes összeget fel kell venni, és a számla megszűnik - írta lapunknak a Portfolio elemzője. Balásy: egy esetben éri meg Kevésbé van meggyőződve viszont a nyugdíjcélú állampapír-megtakarítások nagyszerűségéről Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő portfóliókezelője. A megtakarítás minden formája örömteli. Pláne, ha hosszútávú. Csak, ha már hosszútáv, akkor pont nem a kockázatmentes államkötvényeket jó választani, hiszen ha van működő hüvelykujj-szabály a befektetések világában, az az alacsony kockázat egyenlő alacsony hozam. Mindenesetre ha valakinek az állami NYESZ számla a "kapudrog" a megtakarításokhoz, akkor üdvözöljük, de idővel azért nézzen körül, hogy hosszútávon milyen kockázatosabb (azaz potenciálisan magasabb hozamú) befektetési lehetőségek vannak a világban. Az elemző azt is hozzátette, hogy szerinte egy esetben éri meg ezt a megtakarítási formát választani. Az adóvisszatérítést is ennek perspektívájában érdemes nézni: egy 20 év múlva esedékes NYESZ-en az első évben kapott 20% adóvisszatérítés mondjuk évi 1% plusz hozamot jelent a 20 évre nézve. Ennél az évi 1%-nál lényegesen magasabb plusz hozamot lehet elérni kockázatosabb eszközökkel. De ha valakinek egy éve van nyugdíjig, annak biztos, hogy nagyon megéri - mondta még Balásy Zsolt.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK