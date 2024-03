Fontos változás érik a magyar patikákban: tömegek egészsége a tét, ezt már nem lehet tovább halogatni

Az elmúlt évek során számos fontos átalakítás zajlott le a magyar egészségügyben, melyek közül több a patikákat is érintette. A közelmúltban is több törvénymódosítás történt, mely hatással lesz a gyógyszerellátásra Magyarországon. A Pénzcentrum kérdéseire a lehetséges változásokról, valamint a patikák jelenlegi kihívásairól dr. Zlinszky János, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) elnöke válaszolt. Ezekről a változásokról fontos beszélni, hiszen nagyban érinthetik a magyar betegeket,

Pénzcentrum: Az orvosi ügyeleti rendszer átalakítása felveti a patikai ügyeleti rendszer átalakulásának kérdését. Lehetséges-e, hogy a jelenlegi ügyeleti helyek felülvizsgálata helyett egy átfogó reformot sikerüljön végrehajtani ezen a területen is? Megoldhatja-e egy gyökeres átalakítás az évtizedek óta fennálló problémát az ügyelet veszteségessége kapcsán?

Dr. Zlinszky János: A gyógyszertári ügyelet régóta megoldásra váró kérdés. Az ügyeleti rendszer az elmúlt évtizedekben nem változott érdemben, mindig csak kicsit alakítottak az éppen aktuális helyzetnek megfelelően. Jelenleg két jelentős probléma van: egyrészt maga az ügyeleti szolgáltatás jelentős terhet ró a gyógyszertárakra, másrészt pedig a munkaerőhiány. A patikáknak az ügyeleti órákban folyamatos gyógyszerészi jelenlétet kell biztosítaniuk, amelynek jelentős anyagi vonzatai vannak. A vidéki gyógyszertárak milliós nagyságrendű költséggel kell, hogy kalkuláljanak éves szinten, míg egy nagyvárosban működő állandó ügyeletet tartó gyógyszertár számára a szolgáltatás nyújtása a több tízmillió forintot is elérheti. Ezzel szemben viszont alig található olyan gyógyszertár, ahol az ügyeleti időben termelődő árréstömeg fedezné a költségeket. Egyértelműen elmondható, hogy a gyógyszertári ügyeletet nyújtó patikák döntő része veszteségesen végzi ezt az ellátást. Emellett, ahogy már említettem, egyre nehezebb gyógyszerészt találni az ügyelet ellátására, különösen vidéken, ahol az előírt szakmai létszámnormának való megfelelés is nehézséget okoz.

Az orvosi ügyelet most is folyamatban lévő átszervezése újabb kérdéseket vet fel. Több település esetében várható, hogy megszűnik a gyógyszertári ügyelet indokoltsága. Ha például áthelyezik az orvosi ügyeletet egy másik településre, akkor a korábbi helyen működő gyógyszertári ügyelet okafogyottá válhat, mivel alig lesz kihasználva, miközben a költségek nem változnak. Fontosnak tartjuk, hogy az orvosi ügyeletet és a gyógyszertári ügyeletet lehetőség szerint mielőbb hangolják össze, hogy egy optimalizált rendszer jöhessen létre.

PC: Jelenleg az EU-szabályozás miatt sok olyan étrend-kiegészítő kerül forgalomba Magyarországon, amelynek hatásai befolyásolhatják az egészségi állapotot, illetve gyógyszerek hatását. Erre jelenthet megoldást egy a közelmúltban történt módosítás a gyógyszertörvényben, mely lehetővé teszi egyes étrend-kiegészítők kizárólagos patikai forgalmazásba utalását. Ennek milyen előnyei, illetve hátrányai lehetnek a beteg számára?

Dr. Zlinszky János: Szakmai szempontból ez is egy régi elvárása, kívánsága az ágazat szereplőinek. Az étrend-kiegészítők nem megfelelő alkalmazása súlyos egészségügyi problémákat is okozhat. Ennek egyik oka, hogy sok esetben online, akár külföldről rendelnek nem hivatalos helyekről nem ellenőrzött készítményeket. Ezek összetétele és hatása az emberi szervezetre a legtöbb esetben nem vizsgált, így fogyasztásuk komoly egészségügyi kockázatot jelent.

Amennyiben legális és ellenőrzött helyről szerzi be valaki a táplálékkiegészítőket, az is rejthet magában veszélyeket. A gyógyszertárakban történő vásárlás azért mondható biztonságosnak, mert ide ellenőrzött körülmények között kerülnek be az étrend-kiegészítők, csak Magyarországon regisztrált, hatósághoz bejelentett termékeket forgalmaznak, és a gyógyszerkiadás során a gyógyszertári szakszemélyzet látja, hogy ezen készítmények együttes alkalmazása akár OTC akár vényköteles gyógyszerrel okozhat-e bármilyen problémát.

Ezért is volt a tavalyi esztendő egyik jelentős fejleménye, hogy egy törvénymódosítás alapján az egészségügyért felelős miniszter rendeletben állapíthatja meg, hogy bizonyos étrend-kiegészítők csak gyógyszertárakban vagy meghatározott feltételeknek megfelelő üzletekben lehessenek forgalmazhatóak. Az erre vonatkozó rendelet még nem jelent meg, de bízunk benne, hogy erre mielőbb sor kerül.

PC: A szakma már többször adott hangot aggodalmának annak kapcsán, hogy a gyógyszerek házhozszállítási lehetőségének hazai leszabályozása megnyithatja az utat külföldi patikák online betörése előtt Magyarországon. Ez milyen veszélyekkel járhat a betegekre, illetve a patikákra nézve?

Dr. Zlinszky János: Az elmúlt években – különösen a koronavírus járvány alatt és azt követően - a lakosság igénye folyamatosan nőtt az az online vásárlásra, és ezek alól a gyógyszerek sem jelentenek kivételt. Az OTC, azaz a vény nélküli készítmények csomagküldésének 2022-es korlátozása nagy űrt hagyott maga után, azóta sem érkezett valós, érdemi megoldás. Nagyon sok olyan gyógyszertár van, amelyik jelentős pénzt, időt és energiát fektetett ebbe a szolgáltatásba korábban, és a korlátozás miatt felhagyott vele. Ami még működhet a jogszabályok szerint, az interneten megrendelt OTC készítmények személyes átvétele a gyógyszertárban, illetve elenyésző számban, de vannak olyan gyógyszertárak is, ahol a gyógyszertár szakszemélyzete viszi házhoz a megrendelt készítményt. Meglátásunk és a tapasztalataink szerint ez a két megoldás nem szolgálja ki megfelelően azokat az igényeket, amelyek a lakosság részéről fennállnak.

A probléma fő oka a nagyon szigorú szabályozás. Az Európai Uniós országok jelentős részében fordított a tendencia, inkább ösztönzik a betegek és a gyógyszertárak számára is hatékony megoldások térnyerését. Véleményünk szerint ez előbb-utóbb Magyarországon is át fog fordulni. Mielőbb meg kell találni a megoldást az online gyógyszerforgalmazásra, mert ha hirtelen jön a változás, akkor a gyógyszertárak felkészületlenek lesznek.

Nyugat-Európában nagy gyógyszerforgalmazó online áruházak vannak, ha szabaddá válik a magyar piac, akkor ők jelentős versenyelőnyben lesznek. Az EU-s jog alapján OTC készítmények országokon átívelő forgalmazása nem tiltott, így bármikor előállhat az a helyzet, hogy egy szomszédos országban működő gyógyszertárból szállítanak csomagküldéssel OTC készítményt Magyarországra. A betegnek ez hátrányt jelenthet a gyógyszerbiztonság megfelelő kontrolljának hiánya miatt, míg a hazai gyógyszertárak számára ez akár a működés biztonságát, illetve a szolgáltatás színvonalát veszélyeztető bevételkiesést, illetve presztízsvesztést is okozhat.

PC: A patikák forgalmában látszik, hogy a betegek keresik a gazdaságosabb lehetőségeket, például a nagyobb kiszerelést. Az elmúlt két évet sújtó magas infláció hatására minden téren elkezdte visszafogni a lakosság költéseit, azonban a gyógyszereken való spórolás veszélyes is lehet az egészségre nézve. Milyen lehetőségeik vannak a betegeknek, hogyha spórolni akarnak a gyógyszerkiadásokon, amely nincs negatív hatással az egészségükre?

Dr. Zlinszky János: Valóban, az elmúlt 1-2 év egyik jellemző tendenciája, hogy a nem vényköteles gyógyszerekből inkább nagyobb kiszerelést vásárolnak a betegek. Igaz ugyan, hogy ezek drágábbak valamivel, de a tablettánkénti ár így alacsonyabb, tehát hosszútávon pénzt tudnak megtakarítani. Egyre többen élnek a különböző árkedvezményekkel, és akkor veszik meg a szükséges készítményt a házipatikába, amikor olcsóbban juthatnak hozzá.

A vényköteles gyógyszereknél a helyettesítő készítmények megjelenésével sok esetben ugyanazt a hatóanyagot tartalmazó, de olcsóbb gyógyszerek is elérhetőek már a patikákban. Így, ha valaki nem ragaszkodik az eredeti és évek óta alkalmazott gyógyszeréhez, sok esetben helyettesítő készítményt is szedhet helyette, ami ugyanazt a hatást fejti ki. Ebben a kérdésben érdemes a gyógyszerészek véleményét és tanácsát kikérni. Emellett javasoljuk, hogy mindig csak a szükséges készítményeket váltsák ki, a gyógyszerek otthoni indokolatlan felhalmozása jelentős többletkiadással járhat.

PC: Milyen problémákat látnak jelenleg a magyar betegek gyógyszerfogyasztási szokásaiban? Beszélhetünk-e például gyógyszerfüggőségről, túlgyógyszerezésről, amelyek a nyugati társadalmakban már égető problémává váltak?

Dr. Zlinszky János: Az elmúlt években végzett kutatások alapján Magyarországon jelentős mértékben van jelen a gyógyszerek közötti kölcsönhatásból adódó kockázat, azaz, hogy együtt alkalmaznak a betegek olyan gyógyszereket, amelyeket nem javasolt. Emellett a mellékhatásokra sem figyelnek oda sok esetben, és sokszor előfordul, hogy ugyanarra a problémára az orvos tudta nélkül többféle készítményt is szednek.

Úgy látjuk, hogy Magyarországon is jellemző az antibiotikumok túlzott fogyasztása. Gyakran úgy is, hogy nem orvosi javallatra alkalmazza a beteg a készítményt, hanem a fiókból elővéve a megmaradt tablettákat veszi be, mivel már korábban segített. Általánosságban elmondható, hogy az öngyógyszerezés komoly veszélyt jelenthet, ezért mindenképpen azt javasoljuk, hogy ismerősök és az internetet olvasható vélemények helyett inkább szakemberhez forduljak a betegek gyógyszer alkalmazása előtt, valamint, hogy mindig olvassák át a betegtájékoztatót.

Vannak olyan készítmények is, amelyek nem előírásszerű alkalmazása hozzászokást okozhat, ezek közé tartoznak például bizonyos orrspray-k, vagy hashajtók. A vény nélkül is kapható, megfázásokra gyakran alkalmazott orrspray-k között is vannak olyanok, amelyeket csak korlátozott ideig, néhány napig ajánlott használni, mert a túl hosszú ideig tartó használat esetén a készítmény abbahagyásakor ismét orrdugulás jelentkezhet, ami további használatra ösztönzi a beteget. Erre a betegtájékoztató minden esetben figyelmeztet. Ezért fontos, hogy a gyógyszereket mindig az előírt módon és ideig alkalmazzuk, amennyiben nem múlnak a tünetek, ezt követően más készítményt használjunk, illetve szükség esetén az öngyógyszerezés helyett forduljunk orvoshoz.

Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mennyire jellemző Magyarországon a gyógyszerek túlfogyasztása. Ami a gyógyszer-túlvásárlás mértékét mutatja, az az, hogy a fel nem használt és gyógyszertárba visszavitt gyógyszerhulladék mennyisége rendkívül magas, eléri az évi 340 tonnát. Ennek jelentős része vényköteles termék.

PC: Milyen változásokat hozhat a gyógyszerellátásban a digitalizáció fejlődése, illetve az AI előretörése?

Dr. Zlinszky János: A technológia és az informatika fejlődése az élet minden területére komoly hatással van, és az alól természetesen az egészségügy és a gyógyszerellátás sem kivétel. A kutatástól, új gyógyszerek kifejlesztésétől, a gyógyszergyártástól kezdve, a logisztikán keresztül egészen a gyógyszerek kiadásáig és alkalmazásáig mindenhol alkalmazzák már a digitalizáció, a big data és a Mesterséges intelligencia adta lehetőségeket.

Magyarországon is egyre több ilyen újítással találkozhatunk. Elég ha az EESZT-re gondolunk, ami olyan lehetőségeket kínál, amire évekkel ezelőtt még nem volt módunk: online tudunk időpontot foglalni, meg tudjuk nézni a leleteinket, és ott van az e-recept fejlesztés is, ami egy okostelefon segítségével teszi gyorsabbá és gördülékenyebbé a gyógyszertári látogatásokat. Egyre nő azon patikák száma, ahol gyógyszertári robot segíti a szakszemélyzet munkáját, ezzel is lehetőséget teremtve arra, hogy a gyógyszerész többet foglalkozzon a beteggel. De már vannak olyan országok, ahol a gyógyszer-házhozszállítást drónok is végezhetik.

Nagyon fontos azonban, hogy bármennyire is fejlett a technika és az informatika, az emberi tudásra, képességekre, azaz a gyógyszerészi szakszemélyzetre mindig is szükség lesz, ezt a technológia nem fogja tudni teljesen pótolni.

PC: Milyen fenntarthatósági kihívások érintik a patikákat jelenleg és fogják a jövőben?

Dr. Zlinszky János: A gyógyszertárak működtetésének és gazdasági fenntarthatóságának biztosítása rendkívül összetett feladat, amely az elmúlt években egyre nehezebbé vált. A fenntartás költségei ebben az ágazatban is egyre emelkedtek, míg a bevétel mértéke nem változott érdemben. Az ágazatot érő infláció 17,5 százalék volt tavaly, míg a forgalomnövekedés lényegesen alacsonyabb, 11,6 százalék. Az olló a két érték között az elmúlt három évben egyre csak nyílt. Ez egyrészt annak a következménye, hogy a patikák forgalmának közel kétharmadát a vényköteles támogatott készítmények adják, melyek hatósági árasak, azaz áruk rendeletben szabályozott. A vonatkozó jogszabály már 20 éves, és nem követte le a változásokat.

A kiadási oldalon az energiaárak, a bérlemények díjának és az egyéb költségek emelkedése miatt a gyógyszertárak költségei is jelentősen nőttek, emellett a bérek legalább az infláció mértékének megfelelően emelkedtek. 2022 óta az átlagos forgalommal rendelkező gyógyszertárak energiaköltsége havi szinten jelentősen nőtt. Különösen érintettek a kisebb forgalmú, főleg kistelepülési gyógyszertárak, amelyek energiahatékonysága alacsonyabb szinten van.

Emellett vannak olyan gyógyászati segédeszköz termékek (például a felnőttpelenkák egy része is ide tartozik), melyek forgalmazása negatív árréssel történik, azaz drágábban veszi a gyógyszertár, mint amennyit a beteg támogatással együtt fizet érte. Ezzel a jelenséggel kapcsolatban született egy törvénymódosítás, amely alapján miniszteri rendelettel remélhetően hosszú távon is megoldható a probléma. Jelenleg várjuk a rendelet megjelenését.

A gyógyszertárak száma az elmúlt másfél évtizedben egyre csökkent, aminek következtében ma nagyjából 700 ezer ember él olyan településen, ahol nem érhető el közvetlenül patika. Összefoglalva elmondható, hogy a gyógyszertárak helyzete aggodalomra adhat okot, de fontos kiemelni, hogy a gyógyszerellátás nincsen közvetlen veszélyben.

PC: Hogyan képzelhetjük el a jövő patikáját 5, vagy 10 év múlva ennek tükrében, és ha sikerül érvényt szerezni a jelenlegi szakmai törekvéseknek, mint például a szolgáltatások bővítése?

Dr. Zlinszky János: Magyarországon éves szinten 115 millió beteg-gyógyszerész találkozás történik, így elmondható, hogy lakosság számára a gyógyszertárak az egészségügyi intézményrendszer első szintjét jelentik. Ez lehetőség, de ugyanakkor felelősség is a gyógyszertáraknak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyógyszertári szakszemélyzet olyan kompetenciákkal rendelkezzen, amelyekkel a lehető legnagyobb mértékben hozzá tud járulni a betegek terápiájához, a lakosság egészségmegőrzéséhez és a betegségmegelőzéshez.

Bízunk benne, hogy a következő időszakban elindul egy folyamat, mellyel érdemben bővül a gyógyszertárakban nyújtott szolgáltatások köre. Ezek közé tartozik például a gyógyszertári vakcináció bevezetése, amit Szövetségünk már régóta szorgalmaz, és a gyógyszerészi vényfelírás vis maior esetben.

Angliában a közelmúltban indult el egy új szolgáltatás, mely alapján bizonyos panaszok esetén nem a háziorvost javasolt felkeresni, hanem a gyógyszertárakat. Gyógyszerészek vizsgálják meg a betegeket, és amennyiben egyértelműen a gyógyszerész által is ellátható betegségek valamelyike áll fenn, a gyógyszertárban javasolnak terápiát. Ez egy nagyon jó példa lehet Magyarország számára is. Bízom benne, hogy a közeljövőben az első lépéseket meg tudjuk tenni egy szolgáltatóbb jellegű gyógyszerellátás felé, hiszen a szaktudás a gyógyszerészek rendelkezésére áll.