Hiába a milliós négyzetméterárak: itt még 2024-ben is emberi áron kapni vízparti nyaralót

Ebben az évben 10-15 százalékos drágulásra lehet számítani a Balatonnál, a hazai nyaralópiac pedig szépen lassan, de be fog indulni - legalábbis ezzel számolnak a Pénzcentrumnak megszólaló szakemberek. Mint kiderült, aki "csak" 30 milliós keretből nézelődik, az a balaton-közeli ingatlanokat felejtse el. Viszont a Tisza-tó még 2024-ben is titkos tipp lehet, árai jóval alacsonyabbak, mint a hazai klasszikus nyaralóövezeteké. A Velencei-tó pedig már Budapest agglomerációjának számít, így itt inkább a CSOK Plusz formálhatja a piacot.

A 2024-es év enyhébb ütemben ugyan, de már meghozta a kereslet erősödését a nyaralópiacon is. A Balaton északi partján megnövekedett az ingatlanmegtekintések száma - ismertette kérdésünkre Benedikt Károly. A Duna House PR és elemzési vezetője szerint amennyiben vételi ajánlatra kerül a sor, úgy a vevők még most is megpróbálnak nagyobbakat alkudni, amihez a tulajdonosok ugyanakkor egyre nehezebben viszonyulnak.

A piac egyértelműen felbolydult tavalyhoz képest, a csökkenő kamatpálya és a megújult állami támogatások egyértelműen éreztetik hatásukat, azonban a tranzakciók száma ezt még nem, vagy csak részben tükrözi. Az északi part térségét továbbra is a túlárazottság jellemzi. A területen dolgozó kollégák tapasztalatai alapján jelentősen megemelkedett az ingatlanok értékesítési ideje, ami főként abból adódik, hogy ezen a területen nehezen hajlandóak kellő mértékben csökkenteni az árakat a tulajdonosok

- fogalmazott. A déli parton egyértelműbb változásokat tapasztalnak az ingatlanközvetítő kollégák tavalyhoz mérten, ugyanis a térség ingatlanpiacára kiemelten rányomta a bélyegét a nehezedő gazdasági helyzet, az idei évtől azonban enyhült a pangás. Ugyanis a nyaralókat nem igazán keresték az előző évben, azonban január végétől kezdve visszatértek az érdeklődők.

Az értékesítési idők változását nehéz meghatározni, hiszen januárig nem igazán keresték ezt az ingatlantípust, amit a déli területeken is javában a jelen gazdasági helyzethez mérten erős túlárazottság okoz. Ennek következtében a nyaralók sikeres értékesítéséhez szükséges idő akár 1-1,5 évre is emelkedhet

- magyarázta arra a kérdésünkre, hogy manapság mennyi idő lehet eladni egy nyaralóingatlant.

A másik klasszikus hazai nyaralóövezet, a Velencei-tó térsége, kifejezetten a vasútvonal közeli települések inkább a főváros agglomerációs övezetéhez tartoznak, így már nem feltétlenül csak a nyaralót keresők körében, a nyugodt, állandó lakhatást keresők között is felmerül opcióként a terület.

A nyaralót keresők tekintetében jelentős visszaesést hozott a tavalyi év, idén azonban ismét megindult a kereslet. Javában az olcsóbb, 30 millió forint körüli kategóriára összpontosul a vevőjelöltek érdeklődése, így ott körülbelül fél év szükséges az eladáshoz, míg a drágább árszinten mozgó ingatlanok esetében akár 10-18 hónap is eltelhet az üzletzárásig

- ismertette.

A Duna House várakozásai szerint a Balaton északi partján várhatóan a jó idő, a tavasz megérkezésével nem csak az érdeklődés, de a tranzakciószámok tekintetében is érezhető majd változás, 10-20%-os tranzakciószám-emelkedésre lehet számítani az előző évhez képest.

A déli part nyaralópiacán tapasztalt másfél évnyi szünet várhatóan vákuum szerűen vonzza majd azokat, akik elhalasztották a vásárlásaikat. Az érdeklődések és ingatlanmutatások terén már most érezhető változás, erősödött a kereslet, ami a hideghívások eredményességén is érződik, hiszen ingatlanosként nehezebb kijutni a tulajdonosokhoz, mint az előző évben. A balatoni térséghez a kiemelkedően magas árszint miatt viszonylag nehéz felzárkózni, magyar példát nem is igazán találhatunk

- mondta Benedikt Kroly hozzátéve, hogy a Velencei-tó tekintetében sokkal inkább a CSOK Plusz generálja az erősödő keresletet, inkább állandó lakhatásra keresnek ott az ügyfelek.

Ami a balatoni slágertelepüléseket illeti: az északi parton továbbra is Balatonakarattyától-Tihanyig érezhető a legerősebb érdeklődés, a Tihany utáni területeken kevesebben keresnek ingatlant. Balatonakarattya, Balatonkenese, Balatonfűzfő főként a budapesti, átlagosabb pénztárcájú emberek körében népszerű, akik számára fontos, hogy 1 óra alatt a Balatonnál legyenek. Balatonfüred és közvetlen környezete továbbra is a nagyobb büdzsével rendelkező ügyfelek terepe. Balatonfüred, Tihany és Csopak számítanak a legdrágább lokációnak az északi parton.

A déli területeken sem várható változás a slágertelepülések terén, ugyanis a lokáció adottságai, körülményei nem változtak. Továbbra is Siófok, Zamárdi, Balatonszárszó, Balatonföldvár, Balatonvilágos és Balatonakarattya lehetnek a legkedveltebb területek a tó déli felén.

A Velencei-tó vonzáskörzetében sem számítanak a helyi kollégák változásra, hiszen az utóbbi 1,5 évben nem történt számottevő változás az infrastruktúrát illetően. A legjelentősebb kiadásra a Velencén, Gárdonyban és Sukorón vásárló ügyfelek számíthatnak

- tette hozzá. Kérdésünkre kifejtette, hogy akinek 30 millió forint a kerete egy nyaralóra, az elég nehéz helyzetben van:

Mind a pénztárcakínélőbbnek számító déli, mind pedig a hagyományosan drágább négyzetméterárakon elérhető északi part esetében is egyöntetű az ingatlanpiaci szakemberek válasza. Az északi területeken 30 millió forintból esetleg ki lehet fogni egy zártkerti telket, bontandó épülettel, de már jónak tekinthető építési telek is alig akad ezen az áron például Balatonfüreden, de még a vonzáskörzetében sem.

Ha pedig a déli területeket vesszük górcső alá, akkor is hasonló a válasz, nem érdemes ekkora összeggel nekiindulni a keresésnek, ugyanis még egy siófoki panellakás is 40 millió forint körül érhető csak el. Aki ekkora büdzsével vásárolna, inkább a Velencei-tó környékén próbáljon szerencsét.

Az északi parton dolgozó kollégák elmondása szerint az érdeklődők 70%-a keres inkább időszakos tartózkodásra, míg 30%-uk állandó lakhatásra alkalmas ingatlanra szerződne. A déli parton is hasonló a helyzet, lecsengett az állandó lakhatásra alkalmas nyaralók iránti érdeklődés, ugyanis jelentősen túlárazottak ezek az ingatlanok. Bizonyára többen is vásárolnának állandó lakhatásra, de nem ilyen árszinten. A nyugdíjas leköltözők körében is nehezen megfizethetőek ezek az ingatlanok, így mostanában nem jellemző az aktivitásuk. A Velencei-tó területén azonban merőben más a helyzet, hiszen itt inkább lakhatásra keresnek az érdeklődők, ezért jóval nehezebb ezen a területen egy nagyobb alapterületű és nagyértékű nyaraló értékesítése, ugyanis az ilyen ingatlanokra nem érvényesek az elérhető kedvezmények.

Továbbra is fejlődő és felzárkózó körzetnek tekinthető a Tisza-tó és környéke, azonban itt még mindig jóval elérhetőbb áron szerezhet magának második ingatlant az, aki egy kis tiszta levegőre, nyugalomra és kikapcsolódásra vágyik.

Magas árszintek mellett lassan nőhet a piac

Az OTP Ingatlanpont szerint az előző év végén már jelentősen megnövekedett az érdeklődés, mely a januári hónapban nem várt eredményeket generált az érintett területeken. Azt tapasztaltuk, hogy a kisebb értékű és a magasabb kategóriás ingatlanokra egyaránt növekedett a kereslet. A kínálat is jelentős, ezért a vevői kör bőven tud választani a hirdetett ingatlanok közül - számoltak be.

Hozzátették: a nyaralópiaci ingatlanok eladását a szezonalitás jellemzi, viszont egy jól beárazott, kedvelt részen található ingatlan viszonylag gyorsan eladásra kerülhet. Arra a kérdésünkre, hogy mire lehet számítani például a Balatonnál, Velencei-tónál, ha idén beindul a szezon, a cég szakértői azt mondták:

A kereslet lassú, de folyamatos növekedésére számítunk. Nagy a szórás az ingatlanok áraiban, a tulajdonosok kitartanak a viszonylag magas árszintek mellett, ez viszont kevesebb tranzakciót eredményez

- osztották meg várakozásaikat. A legnépszerűbb települések listáján nagy átrendeződésre nem számítanak, a várakozásaik szerint a legdrágább települések továbbra is Balatonfüred, Siófok lesznek.

Az általunk felvetett, 30 millió forintos keretből az Ingatlanpont szerint kevésbé frekventált településeken, a Balatontól 5-10 km-re már találhatunk ingatlant, mely nagy eséllyel némi felújításra szorul. Elmondásuk szerint az ügyfelek jellemzően második ingatlant, nyaralót keresnek a vásárlók, nem kifejezetten gyakori a nyaralók lakhatási célból történő megvásárlása.

A tavalyi évben a Tisza-tó és környékén csökkenő keresletet tapasztaltunk. Kevesebb tranzakció valósult meg, az alku mértéke pedig növekedett. Ezek alapján áremelkedésről nem tudunk beszámolni, így továbbra is megmaradt a különbség a többi nyaralóövezet áraihoz képest. Az idei évkezdet egyelőre bizakodásra ad okot, lényegesen magasabb az érdeklődők száma, árváltozásról azonban egyelőre nem tudunk beszámolni

- felelték az olcsóbb régiókat firtató kérdésünkre.

Brutál árrobanás a Balatonnál

Az OtthonCentrum szerint a nyaralópiac még csak most kezd ébredezni téli álmából, jellemzően a tavaszi és a nyári időszakban aktív ez a piac.

A tavalyi év során a kereslet 25%-kal csökkent, miközben az árak 35%-kal nőttek és a Balaton-parti településeken a használt házak fajlagos értéke elérte 789 ezer forintos négyzetméterárat. Azt lehet mondani, hogy kevesebb volt a vevő az utóbbi hónapokban, akik pedig vásároltak, azok a jobb állapotú és központi elhelyezkedésű ingatlanokat keresték

- ismertették. A szakértők szerint 2024-ben élénkebb forgalomra és további kisebb mértékű áremelkedésre lehet számítani, ami várhatóan 10-15%-nál nem lesz több. Velencei tavat lehet még említeni, ahol közel azonos árak jellemzőek. A többi üdülőtérség ettől az árszinttől még mindig elmarad, annál is inkább mivel Balatonon továbbra is dinamikusan nőnek az árak.

Alapvetően nincs változás a legkedveltebb települések listájában: Siófok, Balatonfüred, Keszthely mellett a keleti medence nagyobb települései, mint Zamárdi vagy Alsóörs, ahol közel milliós négyzetméterár a jellemző. Szintén nagyon kedvelt Balatonlelle, ahol mérsékeltebb fajlagos árak jellemzők: 750 ezer forint, mégis számtalan szórakozási lehetőség várja a település lakóit.

Továbbra is aranyszabály, hogy Budapesttől távolodva csökken a négyzetméterár és a nyugati medence kisebb településein akad példa mérsékeltebb árakra is például Badacsonytomajban 550 ezer forintos átlagos négyzetméterárat mértünk tavaly. De a balatoni árak mindenütt fél millió forint feletti négyzetméterártól kezdődnek még a nyugati medence kisebb teleülésein is

- magyarázták az OC szakértői. Akinek viszont csak 30 millió forintos keretből válogatna, annak a Balaton 500 méteres körzetét el kell felejtenie.

Amennyiben 5-10 perc séta nem probléma, úgy a nyugati medence kisebb településein nézelődhet: Balatonberényben, Balatonedericsen stb.

- tették hozzá. Szerintük a Tisza-tó még mindig tekinthető titkos favoritnak. A környező települések átlagos négyzetméterára 250 ezer forint, ugyanakkor a nagyobb településeken, kivált Tiszafüreden 350 ezer forint a fajlagos ár átlaga. A vízparti ingatlanokért pedig fajlagosan akár ennek dupláját is elkérhetik - ismertették.

