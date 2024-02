Így keresi rommá magát Halmi Bence, Szekeres Christina: dübörög a "get-rich-quick scheme" buli

Az idő csak telik, te pedig még mindig csóró vagy? - ilyen és ehhez hasonló üzeneteket hordozó, ún. "get-rich-quick schemes" tartalmakat járt körbe a CashTag eheti adása. A pénzügyek és a befektetések világában a "gyorsan meggazdagodni" programok vonzereje tagadhatatlan. Ezek a rendszerek gyors vagyonfelhalmozást ígérnek minimális erőfeszítéssel. Ám az ígéretek gyakran túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek, és csalódások és pénzügyi veszteségek ösvényére vezethetik a friss befektetőket.

A "get-rich-quick schemes" vagy magyarul "gazdagodj meg gyorsan programok" olyan csábító "üzleti" lehetőségeket kínálnak, amelyek rendkívül magas hozamot ígérnek rövid időn belül, gyakran kis kockázattal vagy akár kockázat nélkül. Olyan egyéneknek szólnak, akik gyors gazdagodásra vágynak anélkül, hogy sok időt, erőfeszítést vagy épp szakértelmet kellene belerakniuk a folyamatba.

Ezek különféle formákat ölthetnek, beleértve a Ponzi-sémákat, a piramisjátékokat, a magas hozamú befektetési programokat (HYIP, azaz high-yield investment program) vagy akár bizonyos kriptovalutás módszereket. A világ legtöbb országában a közösségi médiát szinte ellepik ezek a gyors gazdagodást ígérő videók. Nálunk is egyre többen gyártanak ilyen tartalmakat, a fogékony nézőknek az algoritmus tömegével osztja a gyors meggazdagodást ígérő influenszerek anyagait.

1 millió forintot egyetlen TikTok videoból?

- hangzik el például az egyik általunk vizsgált videóban. A Pénzcentrum videóblogjában, a CashTag-ben ezúttal "get-rich-quick schemes" térhódítsával foglalkoztunk, bemutatva olyan magyar influenszereket is, akik tartalmaiban rendre felismerhetőek és ismétlődnek a módszer sémái. Ilyenek többek között az Ecom Tesók (velük már két korábbi adásunkban is foglalkoztunk, az elsőt ITT, a másodikat pedig ITT nézheted meg) Szekeres Christina, tamas.first vagy épp a Cápák közöttben is feltűnt Halmi Bence is. Íme a CashTag legújabb epizódja:

Hogyan működik a "get-rich-quick schemes" módszer?

Magyarországra is igaz, hogy a társadalom nyitott a gyors és kockázat mentes gazdagodásra. Ahogy azt többször mi is már feldolgoztuk hazánkban igen nagyok a társadalmi különbségek. Míg valaki a gyermekének az iskoláztatására sem tud költeni, addig mások jachtokat vásárolnak és luxus éttermekben mulatják az idejüket. Ez a fajta társadalmi feszültség és általános elégedetlenség az, amit ezek a tartalomgyártók céloznak. Rengetegen elégedetlenek a munkahelyükkel, a fizetésükkel és a társadalmi pozíciójukkal, így nem csoda, hogy sokan lehetőséget látnak ezekben a csábító ajánlatokban.

Ezt a jobb életszínvonalra vágyakozást használják fel ellenünk ezek a "get-rich-quick schemes" tartalmak. Ki ne akarna saját lakást, autót, biztos anyagi hátteret vagy éppen luxus helyekre utazni?

Tehát ezek legtöbbször pszichológiai taktikák, amelyek célja a befektetők érzelmeinek megszólítása, kihasználva a pénzügyi szabadságról és biztonságról szóló álmaikat. Bár az egyes sémák konkrét részletei változhatnak, általában közös vonásaik vannak, úgy mint

Irreális ígéretek: A gyors gazdagodási tervek gyakran olyan csillagászati ​​hozamot ígérnek, amely messze meghaladja a törvényes befektetésekkel megvalósítható mértéket.

A gyors gazdagodási tervek gyakran olyan csillagászati ​​hozamot ígérnek, amely messze meghaladja a törvényes befektetésekkel megvalósítható mértéket. Minimális erőfeszítés szükséges: Ezek a rendszerek azt állítják, hogy a befektetők jelentős nyereséget érhetnek el anélkül, hogy mélyreható ismeretekre vagy aktív részvételre lenne szükségük.

Ezek a rendszerek azt állítják, hogy a befektetők jelentős nyereséget érhetnek el anélkül, hogy mélyreható ismeretekre vagy aktív részvételre lenne szükségük. Nyomás a toborzásra: Sok program új befektetők vagy résztvevők toborzásával jár, hogy fenntartsa a korábbi befektetők kifizetését. Ez a szerkezet egy piramishoz hasonlít, ahol az újabb résztvevők a magasabban lévők hozamát finanszírozzák.

Sok program új befektetők vagy résztvevők toborzásával jár, hogy fenntartsa a korábbi befektetők kifizetését. Ez a szerkezet egy piramishoz hasonlít, ahol az újabb résztvevők a magasabban lévők hozamát finanszírozzák. Az átláthatóság hiánya: A rendszerek gyakran homályos vagy következetlen magyarázatot adnak a nyereség keletkezésének módjáról, ami megnehezíti a befektetők számára a mögöttes mechanizmusok megértését.

A rendszerek gyakran homályos vagy következetlen magyarázatot adnak a nyereség keletkezésének módjáról, ami megnehezíti a befektetők számára a mögöttes mechanizmusok megértését. Nincs egyértelmű termék vagy szolgáltatás: A valódi befektetésekkel ellentétben, amelyek valódi vállalkozásokat támogatnak, a gyors meggazdagodási programokból gyakran hiányzik a bevételt generáló legitim termék vagy szolgáltatás.

Míg a gyors vagyonfelhalmozás vonzereje csábító, nyomós okai vannak annak, hogy miért nem tanácsosak a gyors gazdagodási programok a befektetők számára, ezek közzé tartozik

Magas veszteségkockázat: A magas hozam ígérete általában a teljes befektetés elvesztésének megnövekedett kockázatával jár. Sok program végül összeomlik, és a befektetőknek semmi sem marad.

A magas hozam ígérete általában a teljes befektetés elvesztésének megnövekedett kockázatával jár. Sok program végül összeomlik, és a befektetőknek semmi sem marad. Szabályozás hiánya: A gyors gazdagodási rendszerek gyakran a szabályozási kereteken kívül működnek, ami megnehezíti az üzemeltetők felelősségre vonását a csaló tevékenységekért.

A gyors gazdagodási rendszerek gyakran a szabályozási kereteken kívül működnek, ami megnehezíti az üzemeltetők felelősségre vonását a csaló tevékenységekért. Fenntarthatatlan üzleti modellek: Azok a rendszerek, amelyek új résztvevők toborzásán alapulnak, hogy megtérüljenek a meglévő befektetőknek, természetüknél fogva fenntarthatatlanok. Amint lelassul a toborzás, a rendszer összeomolhat, és a későn érkezők jelentős veszteségeket szenvedhetnek el.

Azok a rendszerek, amelyek új résztvevők toborzásán alapulnak, hogy megtérüljenek a meglévő befektetőknek, természetüknél fogva fenntarthatatlanok. Amint lelassul a toborzás, a rendszer összeomolhat, és a későn érkezők jelentős veszteségeket szenvedhetnek el. Nincs valódi befektetési stratégia: A jogos befektetések mögött reáleszközök, üzleti tervek vagy bevételi források állnak. Ezzel szemben a gyors meggazdagodás konstrukcióiból hiányzik a valódi befektetési stratégia, és az új alapok beáramlására támaszkodnak a kifizetések fenntartásához.

A jogos befektetések mögött reáleszközök, üzleti tervek vagy bevételi források állnak. Ezzel szemben a gyors meggazdagodás konstrukcióiból hiányzik a valódi befektetési stratégia, és az új alapok beáramlására támaszkodnak a kifizetések fenntartásához. Érzelmi manipuláció: Sok program pszichológiai taktikát alkalmaz a befektetők érzelmeinek megszólítására, kihasználva a pénzügyi szabadságról és biztonságról szóló álmaikat.

Tehát befektetőként kulcsfontosságú az óvatosság, a szkepticizmus és a kritikus gondolkodás a befektetési lehetőségek értékelése során. Önképzéssel, szakmai tanácsok kérésével, átvilágítással és az érzelmi manipuláció elkerülésével megóvhatjuk magunkat a "get-rich-quick schemes" vagy "gyors meggazdagodási" tervek csapdáitól, és megalapozott döntéseket hozhatunk, amelyek hozzájárulnak hosszú távú anyagi jólétéhez.