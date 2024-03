Nincs mit szépíteni, egyre több magyar kénytelen letenni az autót: durva változást hozhat a március

Jócskán megnőtt a helyközi személyszállítás forgalma Magyarországon a benzinárstop kivezetése óta - derült ki a KSH adataiból. Ezzel párhuzamosan zuhant be a benzinkutak forgalma is. A márciustól bevezetett új berletrendszer még több ingázót sarkallhat a tömegközlekedésre.

A helyközi személyszállítás 2023. október–decemberi teljesítménye (7,6 milliárd utaskilométer) 15 százalékkal nőtt a 2022. IV. negyedévihez mérten a KSH friss adatai szerint. A statisztikai hivatal adatsorából kiderült, hogy a helyközi forgalomban szállított utasok száma (174 millió fő) a IV. negyedévben 18 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. A vonaton utazók száma egy év alatt 37 százalékkal nőtt, a buszokon közlekedőké pedig 11 százalékkal bővült.

A helyi személyszállítás utaskilométerben mért teljesítménye 5,9, az utazások száma 5,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ugyanakkor, mint a KSH is megjegyzi, a komoly növekedés ellenére az adatok nem érték el a 2019-es számokat. De az a lenti ábrán is szembetűnő, hogy a benzinárstop 2022. decemberi kivezetése óta rengetegen tértek át a tömegközlekedésre.

A tavalyi első negyedévben még ugyan csökkent a belföldi személyszállítás teljesítménye, de az azt követő negyedévekben már jóval többen használták a tömegközlekedést, mint 2022 végén.

Sőt, a harmadik negyedéves, 5,6 milliárd utaskilométeres érték 2015 óta a legtöbb a belföldi személyszállításban.

És akkor vessük ezt össze az üzemanyagárakkal: a benzin országos átalgára a KSH adatai szerint a benzinárstopos időszakhoz képest januárban 18 százalékkal volt magasabb. A dízel pedig negyedével került többe januárban, mint amikor még árspaka volt az üzemanyagokon. Így pedig könnyen kitalálható, miért is teszik le egyre többen az autót, és választanak valamilyen egyéb közlekedési módot.

Padlón a kutak forgalma

Az áremelkedés a benzinkutak forgalmán is meglátszik: 15,7 százalékkal kevesebb üzemanyag fogyott Magyarországon a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainál 2023-ban, mint egy évvel korábban. 95-ös benzinből 1,29 milliárd liter fogyott összességében a tavalyi évben, 16,5 százalékkal kevesebb, mint 2022-ben, amikor 1,55 milliárd litert tankoltak ebből. A dízel esetében még ennél is nagyobb, 19,6 százalék volt a csökkenés, 2022-ben 2,74 milliárd liter fogyott belőle, addig 2023-ban ez csak 2,2 milliárd volt.

Nagyot robbanthat az új bérletrendszer

A márciustól bevezett új bérletrendszer még ennél is több embert sarkallhat majd arra, hogy autó helyett a kb. 15-20 liter üzemanyag árából megvehető megyebérletekkel buszra, vonatra szálljon. Főleg, mert hosszas huzavona után az Építési és Közlekedési minisztérium és a BKK is meg tudott állapodni, így a Pest megyei és országbérleteket elfogadják Budapest határain belül - illetve a Budapest-bérleteket is a főváros határain belül a MÁV-HÉV és a Volán járatokon.

A teljesárú megyebérlet havi 9450 forintba, a tanuló vármegyebérlet pedig 945 forintba kerül.

A teljesárú országbérlet havonta 18900 forintba, a tanuló országbérlet pedig 1890 forintba kerül.

Márciustól pedig a BKK csökkentette a bérletárakat, így a Budapest-bérlet március 1-től 9500 helyett 8950 forintba kerül.

A MÁV-Volán korábban arról számoilt be, hogy az értékesítés tavaly áprilisi kezdete óta a közösségi közlekedéssel utazók december 31-ig összesen 4 070 797 darab ország- és vármegyebérletet vásároltak, ennek 65 százaléka vármegyebérlet. A tanítási időszakban, a legforgalmasabb hónapokban (szeptember, október, november) 550-600 ezer darabot adtak el az új díjtermékekből. Több olyan hét is volt tavaly, amikor 200 ezer körüli vármegye- vagy országbérletet értékesítettek. Összességében a vásárlók 22 százaléka interneten vette meg a bérletét.

Adataik szerint 2023-ban a megyei bérletekből legtöbbet, összesen 746 890-et a Pest megyében vásároltak, a toplistán Borsod-Abaúj-Zemplén (224 896) és Győr-Moson-Sopron (174 414) követi. A legkevesebbet a Nógrád (53 118) és a Komárom-Esztergom vármegyei (57 278) bérletekből váltották.

Számos kedvezményt eltöröltek

Január elején Lázár János bejelentette, hogy jelentősen átalakulnak a tömegközlekedési tarifák: márciustól minden bérlettípus megszűnik, csak a megyei és országbérletek nem. A kedvezményeket is átalakították: a korábbi 62-ből csak 24 maradt érvényben. A különleges, kedvezményre jogosító igazolványok is megszűntek: az oktatásban és egészségügyben dolgozók korlátlanul utazhatnak az ország területén 50 százalék kedvezménnyel. A 65 év fölöttiek továbbra is térítésmentesen utazhatnak.

Két új jegytípust is bevezettek, ezek

a vármegye 24, ami 990 forintba kerül, és egy napig korlátlan utazásra jogosít az adott megyén belül,

illetve a Magyarország 24, ami 4990 forintba kerül és egy napon át korlátlanul lehet vele utazni az országban.

Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA