Több százezer magyar idős gyógyszerellátása lehet veszélyben: erre lehet számítani a patikákban 2024-ben

9 százalék alatti forgalomnövekedés mutatkozott 2023-ban a gyógyszertárakban - hangzott el a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) által rendezett sajtótájékoztatón. A közforgalmú gyógyszertárak forgalomnövekedése 2021 óta az infláció alatt alakul, 2024-ben is azt várják, hogy nagyjából 10 százalékos inflációt várnak a patikákban és a forgalom ez alatt maradhat. Jelenleg nagyjából 700 ezer ember él olyan helyen, ahol nincs elérhető gyógyszertár, jellemzően kistelepüléseken élő időseket érint ez hátrányosan. Ez a helyzet tovább romolhat 2024-ben - hangzott el az eseményen.

Dr. Zlinszky János, a HGYSZ elnöke elmondta, hogy a támogatot készítményeknél nem volt dobozszámváltozás, az OTC vásárlások a nagyobb kiszerelés felé tolódtak el, látszik a törekvény a gazdaságosabb vásárlásra. Ez feljebbviszi a dobozárakat. A havi NEAK adatok alapján a nettó árrés tömeg 8,6 százalékra csökkent, miközben 2012-ben még 12 százalék felett alakult. 11 év alatt 10 százalékkal nőtt az árrés, miközben az infláció több mint 50 százalékos volt. Az árréstömeg csökkenés tendenciája az elmúlt három évben fel is gyorsult - mondta el a szakértő.

A költségvetésben a NEAK támogatás büdzséje 2024-re alacsonyabbra tervezett, mint a 2023-ban kifizetett támogatás volt. 2023-ban a közel 30 milliárdos túlköltés volt a tervezetthez képest, ezt várja a HGYSZ 2024-ben is.

A gyógyszertárak számának csökkenését, az ellátás nélkül maradó lakosságszám növekedését várják a jövőben is. Az OTC-termékek esetében a kereslet további visszaesésére számítanak. Nem megoldott továbbra sem az árrés probléma - bár hozzányúltak, a helyzetet nem oldotta meg - és a rezsitámogatás - csak kispatikák számára nyújtják -, illetve kérdéses továbbra is az online gyógyszerforgalmazás ügye, gyógyszertári ügyelet, gyógyászati segédeszközöket is egyre inkább érinti az árrést. Erős trendfordulást nem látnak a tavalyi várakozásokhoz képest, a negatív tendenciák tovább folytatódnak.

Zlinszky János kiemelte: a kistelepülés gyógyszerellátása egyre rosszabb, pedig itt jellemzően idős, gyógyszeres kezelést igénylő lakosok élnek. A fiókgyógyszertára gyógyszerész nélküli működéséről tavaly nyáron jelent meg egy rendelettervezet, amely lehetőséget biztosítana fiókgyógyszertárak gyógyszerész nélküli működésére. Tavaly decemberben a Gyftv. módosítása elgördített egy fontos akadályt az útból - mondta a szakértő, miszerint szakasszisztens is helyettesíthet gyógyszert.

A HGYSZ tavaly részt vett a jogszabályvéleményezésben, aktívan részt vesz a Gyógyszerügyi Egyeztetési Fórum munkájában, és szakmailag támogatja a gyógyszerésztársadalmat - hangzott el.

2024-ben várható változások

GYSE termékek (pl. pelenkák) árrés problémája megoldódhat, nem okoz majd veszteséget a patikáknak a beszerzési ár alatti értékesítés. A Gyftv. módosítása lehetővé teszi, hogy ezek hatósági ára módosulhasson termékenként, az ehhez szükséges rendeletek még nem jelentek meg.

Az étrendkiegészítők forgalmazásának szigorítása is várható, egyes termékek várhatóan csak patikában lesznek értékesíthetők. Ehhez szintén nem jelent még meg rendelet, de a törvénymódosítás már biztosítja a lehetőséget.

Az online gyógyszerforgalmazásnál az igazi probléma a nagyon szigorú korlátozás - nem ez a jellemző a világban, és ez a helyzet meg fog fordulni a HGYSZ szerint. Valamilyen formában erre megoldást kell találni rövidesen, mert a külföldi gyógyszerwebshopok betörése bármikor megtörténhet a magyar piacra.

A gyógyszertári ügyelet megoldását is várják, mely nagy terhet ró a patikákra, a forgalom pedig ügyeletben nem kompenzál, tehát a gyógyszertárak többsége veszteségesen végzi ezt. Az is gond, hogy egyre nehezebb ügyeletes gyógyszertárt találni. Az orvosi ügyeletek átszervezése is kérdéseket vet fel, mivel a gyógyszertári ügyelet mellől sok esetben elköltözött az orvosi ügyelet. Kérdésre válaszolva a szakértő elmondták, hogy egy patikai ügyelet felülvizsgálatakor fontos szempont, hogy az orvosi ügyelet hol igényel patikai ügyeletet is. Ahol az átszervezések folytán megszűnt az orvosi korábban - még az újonnan bevezetett ügyeleti rendszer bevezetése előtt - akkor nagyon lecsökkent az igénybevétel aránya.

Zlinszky János kérdésre válaszolva elmondta továbbá, hogy a gyógyszerhiány 10 éve fennálló kihívás, megoldást azonban mindig lehet találni, vagy generikummal, vagy terápiaváltással, súlyos problémát nem okoz.