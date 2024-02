Sokkoló, ami egyes Sport szeletek árával történik: ha ezt a csokit veszed, 68 százalékkal többet költesz

Gyakorlatilag ugyanaz a csoki, mégis brutálisan drága mulatság az, hogyha a legkisebb kiszerelésű finomságot vásárolja meg valaki a boltban. Igen, ez a Sport szeletek kapcsán van így, döbbenetes ugyanis, de sok boltban a 25 grammos kiszerelésű termék gyakorlatilag ugyanannyiba (!) kerül, mint a 42 grammos. Ennek pedig az egységárakban brutális látszatja van. Összességében azt mondhatjuk, hogy a klasszikus, legkisebb csoki 68 százalékkal (!) drágább, mint a Sport szelet XL elnevezésre hallgató darab. Az okok szerteágazóak lehetnek, viszont vizsgálatunk során más csokik különböző kiszerelései között maximum 10-20 százalékos árkülönbséget találtunk az egységárakat összehasonlításakor. Sőt, volt olyan édesség is, ami esetén egységáron ugyanannyiba került a kisebb kiszerelésű termék, mint a nagyobb.

Egyfelől a teljesen érthető, hogyha bizonyos élelmiszerek esetében a nagyobb kiszerelésű termék egységáron olcsóbb, mint a kisebb kiszerelésű termék. Ennek alapvetően számos gazdasági oka van. Egyfelől gazdaságosabb lehet a gyártásuk, hiszen a termelési költségek nem növekednek arányosan a termék mennyiségével. Például ugyanazt a gyártósor-teljesítményt kihasználva a nagyobb kiszerelésű termékek esetén az egy termékre jutó gyártási költség alacsonyabb lehet. De kisebb lehet így a csomagolási költség is, hiszen a nagyobb kiszerelésű termékek esetén az egységcsomagolás költsége is alacsonyabb lehet egységnyi termékre vetítve, ami hozzájárul az alacsonyabb egységárhoz.

Ugyanígy kedvezőbbek a szállítási költségek is, hiszen ha ugyanannyi szállítási költséggel lehet nagyobb mennyiséget szállítani, az lentebb tolhatja az egységárat. De még a kereslet és kínálat is beleszólhat a képletbe, hiszen a nagyobb kiszerelésű termékek iránti kereslet általában stabilabb és nagyobb, ami lehetővé teszi az alacsonyabb egységárat a nagyobb mennyiségek gyártása és értékesítése során. Sőt, mindezeken túlmenően az is könnyen előfordulhat, hogy a gyártók stratégiai okokból kedvezőbb árat kínálnak a nagyobb kiszerelésű termékekre, hogy így ösztönözzék a vásárlókat nagyobb mennyiségek vásárlására, ezzel növelve a forgalmukat, és összességében a profitjukat.

Amit viszont a Sport szelet árazása kapcsán találtunk, az igencsak ledöbbentheti az egyszeri vásárlókat.

A sztori lényege, hogy az alap, étcsokoládéval mártott Sport szeletből gyakorlatilag három fajta létezik. Az egyik, a klasszikus formavilágot megőrző legkisebb, 25 grammos darab, ami gyakorlatilag egy vastag, tömött téglatest alakú csoki. Ezt követi a 31 grammos, normális csokoládészelet formájú kiszerelés, illetve elérhető még az úgynevezett XL darab, ami 42 grammos. A méretükön és a formavilágukon kívül további különbség az édességek között, hogy a legkisebb kiszerelésű termék étcsokoládé mártása csupán a termék 17 százalékát teszi ki, miközben a két nagyobb tesó esetében ez az arány 22 százalékos. De ami a legnagyobb különbség, az az árazásuk.

Ahogy a grafikánkon látjuk, egyből szembetűnő, hogy még ha nem is egységáron vizsgálódunk, egy-egy termék vizsgálatakor is két boltban olcsóbb a 31 grammos kiszerelésű sportszelet, mint a 25 grammos legkisebb. A Sparban és a Tescóban ugyanis 209-209 forint a 31 grammos miközben 229 és 239 forintba kerül a 25 grammos. Ennél már csak az az érdekesebb mindkét bolt esetében, hogy 42 grammos XL kiszerelés viszont pontosan ugyanannyiba kerül, mint a 25 grammos termék. Ez azt jelenti, hogy ugyanazért az árért (!) egészen pontosan 68 százalékkal (!) több csokoládét kaphat a vásárló. Egységáron mindez azt jelenti, hogy a Sparban a 42 grammos kiszerelés kilónként 5454 forintba, a Tescóban pedig 5690 forintba kerül.

Ehhez képest előbbi bolt esetében a 25 grammos Sport szelet kilós egységára 9160, utóbbi bolt estében 9560 (!) forintra rúg. A különbség mindkét esetben 68 százalékkal magasabb egységárat jelent.

Az Auchanban ennél némileg olcsóbb mindkét termék, miközben a 31 grammos meg náluk a legdrágább. Ezzel együtt az egységárak között itt is ugyanakkora arányú eltérés látható. A hiperben a 25 grammos termék 209 forintba kerül, ugyanannyiba, mint a 42 grammos. Az egységáruk így 8360 és 4976 forintra jön ki kilónként. A különbség itt is egészen pontosan 68 százalékos. Ha csak az egységárakat nézzük tehát, akkor döbbenetesen túlárazottnak tűnik a legkisebb kiszerelésű Sport szelet a hazai boltokban.

Tényleg drága a kicsi Sport szelet?

Igen, azt mondhatjuk, meglehetősen azok. Azért hogy összehasonlíthassuk, megnéztük néhány klasszikus csokoládészelet árazását a normál kiszerelés és az egyel nagyobb között. Vizsgáltuk a Snickerst, a Bountyt és a Marsot is:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Snickers 50g 339 forint, kilós egységár: 6780 forint; Snickers 75g 419 forint, kilós egységár 5587;

Bounty 57g 309 forint, kilós egységár: 5421 forint; Bounty 85g 419 forint, kilós egységár 4929 forint;

Mars 51g 329 forint, kilós egységár: 6451 forint; Mars 70g 449 forint, kilós egységár 6414 forint.

A fenti adatokból láthatjuk, hogy bár a Snickers és a Bounty esetébe is olcsóbbra jön ki egységáron a nagyobb kiszerelésű termék, addig az árkülönbségek jóval kisebbek az egységárakban, mint a Sport szelet esetében voltak. A Snickers esetében 21, a Bounty esetében viszont csupán 10 százalékkal drágábbak egységáron a kisebb kiszerelésű csokoládék.

A Mars esetében viszont csupán 1 (!) százalékos az egységárak közötti különbség az általunk vizsgált boltban. Ezekből az adatokból tehát azt szűrhetjük kel, hogy még ha általában drágább is a kisebb kiszerelésű csokoládészelet, annak egyáltalán nem kellene akkora mértékű különbségeket mutatnia, mint amekkorát (68 százalékot!) a Sport szelet esetében mutat.

Mi lehet a drágaság oka?

Ahogy azt a bevezetőnkben írtuk, számos oka lehet annak, ha ugyanazon termékek kiszerelése között árkülönbségek mutatkoznak. A klasszikus Sport szelet csomagolása például papír és alufólia, valószínűleg teljesen más csomagolni ezeket a darabokat, mint a másik két kiszerelést, aminek egyszerű műanyag a csomagolása. Az is elképzelhető, hogy ezek a csomagolóanyagok drágábbak. Benne lehet ugyanakkor a pakliban az is, hogy sokaknak, ezek a kicsi, 25 grammos csokik jelentik az 'igazi' Sport szeletet, és másmilyet nem is vennének. Emiatt pedig a boltok saját stratégiai céljaiknak megfelelően árazhatják őket felül.

Nem szabad azt a lehetőséget sem elhallgatni, hogy elképzelhető, hogy sokaknak ez a kiszerelés okozza a legnagyobb élvezeti élményt, ugyanis a csokoládé a 25 grammos kiszerelés esetében igen tömör, voltaképpen tényleg más fogyasztási élmény nyújt, mint a társaik. Még úgy is, hogy kevesebb rajta a csokoládé bevonó, de lehet hogy sokak pont emiatt veszik inkább ezt, még akkor is, hogyha sokkalta drágább, mint a nagyobb kiszerelésű párjai. Bármilyen oka is legyen, azért megkerestük a gyártó Mondelezt, hogy szerintük mi az oka a 25 grammos kiszerelésű csokik rendkívül magas egységárának. Amint választ kapunk tőlük, megírjuk azt is.

(Címlapkép: Pénzcentrum)