Nevetségesen olcsó úti célok 2024 nyarára: csak kevés magyar ismeri ezeket a vidékeket

Úgy tűnik, hogy a világ és benne a magyarok utazási kedve nem lanyhul, sőt! Az előrejelzések szerint rekordév előtt állunk, már ami a turisták számát, az általuk megtett kilométereket illeti. Az árak nem csökkentek az elmúlt négy megterhelő év alatt, így egyre többen keresik az olcsóbb úti célokat, valamint azokat, ahol nincs tömeg - és ez gyakran egybe esik. Cikkünkben összeszedtük a legolcsóbb európai városokat és megnéztünk pár jóáras alternatíváját a legnépszerűbb influenszer-mágnes desztinációnak.

Egy év elején végzett felmérés szerint a magyarok utazási kedve töretlen, sőt, egyre csak nő. Már február elején biztató volt, hogy minden harmadik válaszadó már foglalt szállást, további 55 százalék pedig még nem foglalt, de tervez utazást. Minden tizedik résztvevő még bizonytalan, és csupán kevesebb mint 2 százalék azoknak az aránya, akik azt mondták, 2024-ben nem utaznak – derült ki a szallas.hu felméréséből.

Az utazók 48 százaléka csak hazai desztinációkban gondolkodik. 44 százalék külföldre is és belföldre egyaránt utazik idén, valamint 7,5 százalék pedig csak külföldi úti célok iránt érdeklődik.

A válaszadók kétharmadát az utazás tervezésében nem befolyásolja az időpont, míg negyedük kimondottan hosszú hétvégére és/vagy iskolai szünethez igazítja a legalább egyéjszakás kikapcsolódását. A válaszadók 9 százaléka kimondottan kerüli a hosszú hétvégéket és iskolai szüneteket. A felmérés résztvevői körében egyébként a hosszú hétvégék közül az augusztus huszadikai a legnépszerűbb, amit a pünkösdi és a húsvéti időszakok követnek.

Az ár és az ingyenes lemondás a legfontosabb kritérium a szálláskeresők számára.

Ugyanakkor az utazás költségei gyakran komoly kihívást jelentenek az utazók számára. A legjobb ár-érték arányú utak böngészése kulcsfontosságú lehet a megfizethető ajánlatok megtalálásához. Egy friss tanulmány szerint Európában számos kedvező árú Airbnb lehetőség van, csak keresni kell.

Krakkó például egyre népszerűbb turistacélpont, köszönhetően a megfizethető szálláslehetőségeknek. Az átlagos Airbnb ár itt 32 ezer forint/éjszaka.

Pozsony egy kevésbé látogatott helyszín, de akik már jártak itt, kifejezetten nagyra értékelik. Az óváros és a pozsonyi vár látványosságai mellett rengeteg látnivaló. Az Airbnb-k átlagosan30 ezer forintba kerülnek egy éjszakára..

Isztambul egyedülálló helyszín Ázsia és Európa határán. A városban az Airbnb-k átlagára 29 ezer forint.

De Varsó is kedvező árú lehetőséget kínál az utazóknak. A városban az Airbnb-k átlagosan szintén 29 ezer forintért foglalhatók éjszakánként.

Váloznak az utazási trendek

Ugyanakkor nem mindenki rajong ma már a városlátogatásokért, hiszen az utazás trendjei folyamatosan változnak. Egyre népszerűbb például az asztroturizmus lesz, és a szakértők szerint ez lesz az igazi nagy durranás 2024-ben, mivel az emberek több időt szeretnének tölteni a természetben, távol a digitális világ zajától. De az öko búvárkodás is fontos trend lesz, ahogy a búvárok fenntarthatóság iránti igénye növekszik.

Az otthoncsere lehetőségét is sokan használják ki hosszabb távollétük alatt, ami költséghatékony alternatívát nyújt a hagyományos szállásokkal szemben. Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk:

A sportturizmus is nagyot mehet 2024-ben: az olimpiai játékok és a többi népszerű sportverseny nagyszabású vonzzák a rajongókat a világ minden szegletéből. A coolcationing - vagyis hűvösebb klímán való nyaralás - népszerűségét pedig az elmúlt évek rekordmeleg időjárása növelte meg. A koncert trippinget- amikor zenei eseményekhez kapcsolódva tervezik meg az utazást - egyre többen választják.

Mondj nemet a túlturizmusra

Az áron kívül sokaknak az is egyre fontosabb, hogy nyugodt helyszínen tölthessék el azt a pár szabadnapot, ami jut nekik az év során, ennek oka, hogy egyre több a turista, akik közül sokan a népszerű látványosságok körül tülekednek.

Az utazás demokratizálódásával egyre többeknek kerül elérhető közelségbe a nagyvilág: ma már egyáltalán nem kirívó eset, ha valaki évente 2-3 alkalommal is repülőre ül meglátogatni egy külföldi nagyvárost. A turistalátványosságok azonban nem viselik épp a legjobban a látogatók áradatát, az ott élők is egyre gyakrabban emelik fel a hangjukat, de az látszik az oda érkezők is zavarják egymást.

Erre számos megoldás kínálkozik. A főszezonon kívüli utazás előnyei között szerepelnek alacsonyabb árak és kevesebb turista, de még jobb, ha olyan célt választunk, amit még nem fedeztek fel maguknak az influenszerek. Lehet, hogy ezeken a helyeken nem látunk ikonikus műemlékeket vagy híres múzeumokat, de az élmény sokkal pihentetőbbnek és autentikusabbnak ígérkezik.

Itt jönnek a képbe a "desztinációs csalások", amelyeket az Expedia foglalási oldal a 2024-es év legnagyobb utazási trendjeire vonatkozó előrejelzéseiben sorol fel - írta meg az Euronews.

Mi az a "destination dupes"? A TikTok-ot végigpörgetve több száz videót találsz a "dupe" ajánlásokról - a divatos, márkás és gyakran drága termékek megfizethető alternatíváiról. Az utazásra alkalmazva ezekből destination dupe-ok lesznek, ahol influencerek vagy egyszerű felhasználók kevésbé zsúfolt és olcsóbb alternatívákat ajánlanak. Érdemes vetni rájuk egy pillantást.

Barcelona helyett Girona

Barcelona Spanyolország leglátogatottabb városa, ezért a hatóságok kénytelenek voltak visszafogni a partiturizmust és korlátozni sétahajókról érkező utasokat, hogy csökkentsék a helyi lakosokon a nyomást. Ahelyett, hogy küzdesz a tömeggel, válaszd inkább Gironát, amely kevesebb mint egy órányi vonatútra van Barcelonától, Katalónia régióban.

A város építészetileg elképesztően izgalmas a történelem iránt érdeklődők számára, vannak impozáns középkori falai, a labirintusszerű zsidónegyede és a fenséges, fakó kőből épült katedrálisa. Emellett a Numbeo szerint Gironában körülbelül 25 százalékkal olcsóbbak az étkezések, mint Barcelonában.

Saint Tropez helyett Bodrum

Ha tengerre, homokra és csillogásra vágysz, de nem akarsz sokat költeni, akkor a francia Cote d'Azur helyett inkább Törökország türkizkék tengerpartját válaszd. A Bodrum-félsziget partvonalát üdülőhelyek szegélyezik, amelyek közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek a csodálatosan tiszta vízhez.

A városközpontba sétálva a Yacht Clubban élvezheted a nagyvilági életet, a mindig zsúfolt éttermekben pedig ínycsiklandó török mezes ételeket kóstolhatsz. Nagynevű szállodákban is megszállhatsz, de rengeteg megfizethetőbb szállást is találsz, és a hajókirándulások, a repülések is pénztárcabarátabbak, mint a francia tengerparton.

Velence helyett Treviso

Trevisóban nincs Sóhajok hídja, de van folyók történelmi palotákkal és lombos szomorúfűzekkel szegélyezve. A város vonattal vagy autóval kevesebb mint fél órányira van Velencétől, és a repülőtér is csak a városon kívül található. Ahelyett, hogy a lagúnavárosban a tömeggel küzdenél, élvezd Treviso elegáns árkádjait és a várfalakkal körülölelt épületeit. A borok szerelmesei értékelni fogják a szőlővel borított dombok közelségét, ahol a kiváló minőségű Conegliano-Valdobbiadene prosecco készül.

Capri helyett Procida

Az olaszországi Amalfi partjainál fekvő Capri szigete már régóta egyet jelent a csillogással, elegáns szállodáival és előkelő butikjaival mindenkit képes lenyűgözni. Ha azonban egy jóval kedvezőbb árú, kicsit földhözragadtabb nyaralásra vágysz, látogass el a Nápoly partjainál fekvő Procida szigetére.

Az Olaszországban élő újságíró és blogger, Isobel Lee szerint pasztellszínű halászházakból álló szigetet "megfizethetőnek és kevésbé forgalmasnak" nevezi, ahol egy háromórás privát hajós túra mindössze 30 euróba kerül, egy ötórás éjszakai kajakos kirándulás pedig 50 euróba.