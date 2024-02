Nagyot robbant Logan Paul a Prime üdítőkkel Magyarországon: ezzel tarolják le a boltok polcait

Immáron Magyarországon a Müllerben, de nemsokára a Spar és Interspar üzletekben is elérhető lesz a Prime, Logan Paul és KSI első, 2022-ben piacra dobott üdítőitala. Az ára persze nem lesz olcsó, a fél literes kiszerelés most 1500 forintért kapható, de ahhoz képest, hogy tavaly májusban még elvétve egy-egy speciális kisbolt 6000-8000 ezer forintért árulta, azért már barátibb. A nemzetközi trendeket figyelve azonban mostanra olybá tűnik, hogy a Prime italok körüli hype apadni kezdett, amik viszont az árakra is brutális csapást mértek. Akárhogy is, a márka építőinek több tízmilliós, jobbára fiatalokból álló netes követőbázisa azért még mindig nagyon aktív, így azért még bőven lehet kaszálni is.

Magyarországon a Müller üzleteiben már elérhető a Prime, erről maga a Müller Magyarország tájékoztatta vásárlóit saját Facebook-oldalán március 26-án. A sport üdítőitalok egyébként 500 milliliteres kiszerelésben kaphatók, az áruk 1495 forint. Nem a drogérialánc lesz azonban az egyetlen, aki országosan forgalmazni fogja a nyugaton brutális népszerűségnek örvendő italt, a Pénzcentrum ugyanis megtudta, hogy minden Spar és minden Interspar üzletben is hamarosan elérhetők lesznek az italok.

A legizgalmasabb kérdés azonban a termék árazása, igaz más hazai országos forgalmazások árazása is hasonló lesz, mint a drogériás. Nem volt ez azonban mindig így, magát a terméket ugyanis már 2022-ben életre hívta Logan Paul és KSI társulva a Congo Brands-el. A két fiatal férfiről azt érdemes tudni, hogy az Egyesült Államokban valóságos szupersztárnak számítanak, de gyakorlatilag az egész világon igen nagy hatással vannak a fiatalokra.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a srácok menő influenszerek, menő cuccokkal, menő termékekkel. Amit tehát csinálnak, azt mindig óriási érdeklődés követi. Ez történt az üdítőitalok kapcsán is 2022-ben, amikor először mutatták be az 500 milliliteres kiszerelésű terméküket többféle ízben. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a srácoknak összességében több mint 40 millió követőjük van a közösségi médiában, szóval nehéz mellé nyúlniuk.

És az itallal nem is nyúltak mellé. Óriási őrület lett az egészből, a követők országszerte hajkurászták a palackokat, fotózkodtak azokkal, és megannyi posztot gyártottak a termékről, ami így gyakorlatilag egy korosztály legendás, és akart termékévé vált nagyon rövid időn belül. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy míg a felnőttek gyakorlatilag az USA-ban sem tudták, hogy mi ez a dolog, addig a cég és a fiúk már 250 millió dollárt kerestek vele csak 2022-ben. Aztán persze elindult a terjeszkedés.

Egy nem rég publikált dél-afrikai cikk nagyon jól dokumentáltan be is mutatja hogyan is történik ez, és egyébként a magyar piacon is nagyon hasonló mozgások voltak megfigyelhetők. Mindenesetre Dél-Afrikába először nagyjából 2023 áprilisában lehetett néhány helyen megvásárolni az italt, viszont meglehetősen borsos áron. Meglovagolva a hype-ot egy darab italt 6500-15000 (!) forintnak megfelelő Dél-afrikai randért árultak, ami egy gyakorlatilag üdítőital esetében igencsak magasnak számít.

Nem sokkal később azonban megfordult a világ a termék körül. Az elképesztő magas árak helyett az üdítő népszerűsége valahol 40 Dél-arfikai randnál járt a csúcson, ami mai árfolyamon kb. 740 forintnak megfelelő összeg. A készletek persze gyorsan kiürültek, hiszen az érdeklődés nagy volt, viszont immáron nem kellett vagyonokat kifizetni az üdítőkért. Mostanra azonban rendesen betört a dél-afrikai piac, az italokat ugyanis idén februárban már volt hogy 10-20 randért, azaz mintegy 187-375 forintért is árulták. Hol vannak már ezek az árak a 6500-15000 forintnyi randhoz képest?

Irányadóak a külföldi árak?

Azt tehát már látjuk, hogy mire hozzánk is nagyobb mennyisségben eljutott a Prime, némileg beszakadt a körülötte lévő hype. Pedig tavaly májusban még Magyarországon is 6000-8000 forint környékén árulták. Ez mostanra egyes online shopokban és spécibb boltokban inkább már csak 3000 forint környékére apadt. De mint látjuk, még ez is kétszerese a frissen bevezetett Mülleres, 1495 forintos árnak.

Érdekes megnézni azt is, hogy a szomszédban, Ausztriában mennyiért vesztegetik az italt. A Billában most például 3,49 euróba kerül egy fél literes Prime, ami jelenlegi árfolyamon mintegy 1360 forintnak megfelelő összeg, ami azért olcsóbb az itthoni drogérialánc induló áránál. Sőt, szerkesztőségünk egyik tagja úgy hozott Ausztriából néhány darabot haza, hogy a második megvásárolt darabtól a darabár már csak 2,99 euró, azaz mintegy 1200 forint volt.

Érezni tehát, hogy az 1200-1500 forintos ár azért már nem 6-8 ezer, de nem is 3 ezer forint, azonban még így is elég húzós. Abból a szempontból mindenképp, hogy a leginkább hasonló Gatorade, illetve Powerade termékek 429-499 forintba kerülnek, tehát gyakorlatilag a harmadába, mint a Prime. Igaz az előző kettő termék nem csak édesítőszert, hanem cukrot is tartalmaz, miközben a Prime-ban nincs hozzáadott cukor.

Tényleg veszélyes a fiatalokra?

Azt, hogy mekkora hatással van a fiatalokra Logan Paul és sleppje, azt ma már nem nagyon kell magyarázni, elég ha csak a Prime korai eladásaiból származó bevételeket megnézzük. És igaz, ha a fél literes Prime Hydration miatt ha nem is, viszont a 2023 januárjában piacra dobott Prime Energy miatt már igencsak sok támadás érte a márkát.

A Prime Energy-vel (355 ml) Loganék igazából betörtek az energiaital üzletágba, ahol ugyanazokkal a szuperédes gyümölcsös ízekkel operálnak, mint amik sikerré vitték az alap Prime koncepciót. A bibi itt csak az, hogyha cukor nincs is bennük, de taurin, illetve nem kevés, összesen mintegy 200 mg koffein bizony van egy doboznyi italban. Csak hogy ezt el tudjuk helyezni, egy Red Bull (2,5dl) adagonként 80 mg, egy Monster (0,5l) 160mg, míg egy csésze kávé 100-200, de akár 300 mg koffeint is tartalmzhat attól függően, hogyan készítik azt el.

Megnézve a doboz koffeintartalmát, nem szabad elfelejteni, hogy ez a mennyiség meghaladja az FDA (Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala) által ajánlott napi 100 mg-os maximális koffeindózist a 12 és 17 év közötti gyerekek számára. A maximum ajánlás felnőtteknél is egyébként 400mg, miközben a 11 éves vagy annál fiatalabb gyerekeknek nem is ajánlják a koffein fogyasztását. A hatóságoknak historikusan az a bajuk egyébként ezekkel a termékekkel, hogy édes ízük miatt nagyon könnyű őket fogyasztani, gyorsan akár nagy mennyiségben is.



Elsődlegesen tehát nem a 80, 160 vagy 200 mg koffeinnel van a baj, hanem azzal, hogy sok fiatal ezzel egyáltalán nem törődik, és mivel az ital édes, sokak számára finom, ezért könnyű belőle gyorsan sokat fogyasztani, aminek viszont már lehetnek nem várt, káros hatásai.

Kitaposott út

Természetesen a Prime nem a semmiből nőtt ki, a Red Bull ugyanezt megcsinálta már a 80-as évek végén. Sikere ráadásul egyáltalán nem csak abból ált, hogy koffein és egyéb élénkítő van benne, hanem a marketingstratégiája meglepően újszerű volt. Kerülték a hagyományos reklámozást, ingyenes mintákat osztogattak főiskolai kampuszokon, menő, exkluzív helyekre vitték a termékeiket, illetve nagyon jó érzékkel szponzoráltak. Többek között például extrém sportokat. A közösségi média térnyerésével pedig eddig elképzelhetetlen távlatok nyílnak ki ambiciózus fiataloknak, hírességeknek, influenszereknek. Ennek mozgásnak a kirakatterméke most a Prime, és egyébként Logan Paul is.