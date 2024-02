Megáll az ész: Szlovákiában 60 százalékkal olcsóbb a Pick téliszalámi, mint itthon - ezt mégis hogy?

Újra döbbenetes árazású Pick szalámit fogtunk, csak ezúttal nem Ausztriában, hanem Szlovákiában. Északi szomszédunknál a Billában 35 százalékos akció keretein belül a szóban forgó téliszalámi majd 5 000 (!) forinttal olcsóbb kilós áron, mint idehaza a legtöbb üzletben. Az okok persze szerteágazóak, egyrészt igencsak nagy ez az akció, másrészt az áfa rendkívül magas itthon, de azért érdemes megemlíteni, eredeti áron is olcsóbb lenne Szlovákiában a Pick, mint itthon.

Egészen elképesztő Pick téliszalámi-akciót robbantott az egyik nagy kiskereskedelmi-lánc... a probléma csak az, hogy nem Magyarországon, hanem Szlovákiában. A szlovák Billa ugyanis a héten 8,49 euróért ad 400 grammnyi téliszalámit, ami február második középárfolyamon számolva 3 251 forintra jönne ki. A termék kilós ára így 21,23 euróra jönne ki, ami 8 131 forint.

Ehhez képest itthon őrült árakon lehetne hozzájutni a Pick téliszalámijához. A Tescóban például a 400 grammos Pick eredeti téliszalámi 5 189 forintba, tehát mintegy 2 000 (!) forinttal többe kerül, mint Szlovákiában. A kilós ára a terméknek egyébként 12 973 (!) forint, ami 4 842 (!) forinttal drágább, mint az akciós szlovák hús. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a szlovák Billa egy elég nagy, 35 százalékos akciót futtat éppen, de azért ha jobban az árak mögé nézzük, láthatjuk

hogy a szlovákiai Billában eredeti áron is 500 forinttal olcsóbb a Pick téliszalámi kilós ára, mint itthon.

Természetesen a szalámik árát más itthon boltokban is ellenőriztük, így például a Sparban a 380 grammos téliszalámi kilós átlagára 10 497 forint, míg a 800 grammos eredeti téliszalámi kilós átlagára már 12 361 forint lenne. Érdekesség, hogy az Auchan is éppen futtat Pick szalámiakciókat, érdekes náluk megnézni, hogy a 400 grammos Pick eredeti téliszalámi náluk 22 százalékos kedvezménnyel 3 999 forintba kerül. Ez még így is majd 800 forinttal drágább, mint amennyibe az akciós termék kerül a szlovák Billában.

Miért olcsóbb külföldön a magyar Pick szalámi?

A kérdés rendre előjön, hiszen most már azt lehet mondani, hogy évek óta azt láthatja a magyar vásárló közönség, hogy sokak kedvelt Pick szalámija gyakorlatilag, Ausztriában, Németországban, de Szlovákiában is olcsóbb, mint itthon. A Pick Szeged Zrt. az ügyek kapcsán tavaly azt mondta a Pénzcentrumnak,

mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy Pick márkanév alatt sokféle szalámi található meg a piacon, így könnyen eshetünk abba a hibába, hogy különböző típusú, illetve eltérő minőségű termékek árát próbáljuk meg összehasonlítani. Magyarországon is vannak olcsóbb Pick szalámik és drágábbak az összetételtől, az érlelési időtől, a hústartalomtól függően.

Azt is elmondták, hogy az ugyanabba a kategóriába tartozó szalámik esetében, az egyes országokban tapasztalható árkülönbség jelentős részben a termékekre érvényes áfakulcsok eltérő mértékéből fakad. Jelenleg Németországban a szalámi áfája 7%, míg Ausztriában 10%, nálunk 27%.

A Pick Szeged Zrt. arról is beszélt a Pénzcentrumnak, hogy az árkülönbséget az egyes kereskedő partnerek eltérő árazási gyakorlata is okozhatja. Vannak olyan országok, ahol a kereskedők a fogyasztók üzletekbe való bevonzása érdekében a beszerzési ár alatt is értékesíthetnek termékeket, míg ezt a gyakorlatot Magyarországon jogszabály tiltja.

Pick Szeged Zrt.-nek nincs hatása arra, hogy kereskedelmi partnerei milyen árrést alkalmaznak egyes Pick termékeken, így a Picknek nincs befolyása arra sem, hogy a kiskereskedők milyen fogyasztói árakat alakítanak ki

- mondta el lapunknak korábban a vállalat.

Tényleg minden olcsóbb külföldön?

Nem feltétlenül, legalábbis ez derült ki a Pénzcentrum videós blogjának, a CashTag január végi összessítéséből. Ebben kollégáink nyakukba vették Ausztriát és Szlovákiát is, hogy megnézzék, az ottani vagy az itthon Lidl-en olcsóbb-e bevásárolni. Az összehasonlításul szolgáló bevásárlólista a következő volt:

fehér kenyér,

felvágott,

burgonya,

csirkemell,

étolaj,

sajt,

tej,

kristálycukor

és liszt került.

És a vásárláskor törekedtünk arra, hogy lehetőleg a termékek Lidl-sajátmárkásak, a legolcsóbbak, illetve azonos kiszerelésűek legyenek. Ha pedig egy termék éppen akciós volt, és így a legolcsóbb, akkor is azt vásároltuk meg. Így történt, hogy

a magyar Lidl-ben a termékekért 4066 forintot,

az osztrák Lidl-ben a termékekért 7500 forintot,

a szlovák Lidl-ben a termékekért 6170 forintot fizettünk.

Igaz, ebben nagy szerepe volt az összehasonlításkor az akcióknak, de mégis kiderült, hogy attól hogy eseti jelleggel 1-1 termék jóval olcsóbb külföldön, nem biztos, hogy egy teljes bevásárlás is olcsóbban kijönne.

A Pick Ausztriában is olcsóbb

Alig két hét telt el azóta, hogy megírtuk, az osztrák, szlovák bevásárló túránk margójára, hogy a 800 grammos kiszerelésű "ungarische salami" 24,9 euróba került, nem akciósan az osztrák Billában - ami egyébként kint nem az olcsóbb diszkontok közé tartozik. Ez akkori árfolyamon 9 530 forintnak felelt meg, a 31,13 eurós kilónkénti ár pedig átváltva nagyjából 11 895 forintot tett ki. Ez azt jelenti, hogy a termék akció nélkül is mintegy 500 forinttal olcsóbb az osztrák-magyar határhoz közeli osztrák boltban, mint idehaza.