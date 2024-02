Dúl a harc a robotkasszák ellen: lábon lövik magukat a boltok, ez minden magyar vásárlót érint

Miközben az elkövetkező években még mindig nagyon nagy ütemben fognak terjedni a robotkasszák, addig már most vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, ennek a vásárlók nem biztos, hogy annyira örülnek. A legfrissebb adatok szerint, a robotkasszás üzletek iránt a vásárlóknak kisebb a hűsége, és egyre többen, egyre szívesebben térnek vissza olyan üzletekbe vásárolni, ahol hagyományos kasszák vannak. A megoldás ilyen téren egyfajta hibrid modell lenne, ám a vásárlókat rendkívül megosztja a téma, ahogy az a Pénzcentrum felméréséből is látszik.

Az önkiszolgáló pénztárak csökkenthetik az üzletek iránti vásárlói hűséget, így a vásárlók inkább olyan helyre mennek szívesebben vissza vásárolni, ahol klasszikus pénztáros megoldással találkoznak – állítja egy friss kutatás. A Drexel Egyetem vizsgálatából kiderül az is, hogy a vásárlók nem igazán szeretik saját élelmiszerüket maguk becsomagolni vagy még inkább a saját vásárlásaikat robotkasszáknál feldolgozni.

Az amerikai kutatást vezető Yanliu Huang és Farhana Nusrat szerint valószínűbb, hogy a vásárlók olyan üzletebek fognak szívesebben visszatérni, ahol emberek szolgálják ki a vásárlókat a kasszákban, semmint hogy tömegesen robotkasszák. „Eredményeink egyértelműen azt mutatják, hogy az önkiszolgáló kasszák olyan erényei, mint a sebesség, a használhatóság sem menti meg az üzleteket attól, hogy a vásárlók hűsége csökkenjen az ilyen boltok felé”- fejtette ki Yanliu Huang.

A kutatók beszámoltak arról is, hogy a robotkasszák iránti ellenszenv akkor lesz igazán magas, amikor a vásárlónál több mint 15 tételnyi áru van. Ez ugyanis már egy olyan határszám, ami fölött sokaknak kényelmetlenné és lassúvá válik a technológiai újítások használata. A szakemberek azt is mondják, a hagyományos kasszás rendszert a vásárlók az időtényező miatt már nagyon megszokták, és összességében egyszerűbb folyamatnak is látják azt a fajta bevásárlást.

Az önkiszolgáló kasszák ráadásul nem csak a vásárlók egy részének okoznak fejtörést. A kutatásból ugyanis kiderül, sok boltnak meggyűlik a baja a lopással is. A vásárlók ugyanis szándékosan, de olykor véletlenül is rosszul használják a gépeket, ne húzzák le az árut vagy más árú árcédulájával vásárolnak olcsón drágább termékeket. Mindezeken felül több olyan, az Egyesült Államokban jelentős szereplőnek számító bolthálózat is van, akik az óriási hype után most inkább felülvizsgálják rendszereiket.

A Walmart például, amelyik a világ egyik legnagyobb kiskereskedelmi lánca tavaly több üzletéből is eltávolította az önkiszolgáló kasszákat, de egy másik hálózat vezetője, Todd Vasos is arról beszélt nemrég a médiának, hogy

a jövőben mindenképp javítani szeretnénk a vásárlóknak nyújtott szolgáltatásaink színvonalát, és igaz ami igaz, 2023-ban túlságosan is sokat támaszkodtunk az önkiszolgáló kasszákra az üzleteinkben.

Mi a helyzet idehaza?

A Pénzcentrumon évek óta foglalkozunk a magyar vásárlókat nagyjából fele-fele aranyban rendkívül megosztó témával. Egy éve, mikor legutóbb olvasóinkat kérdeztük a témában, az jött ki, hogy a majd 13 ezer szavazatból 3400-an voltak azok, akik abszolút szeretik az önkiszolgáló kasszákat, miközben 2000-esn azok, akik szerint egyenesen be kellene azokat tiltani. Igen ám, de további 3200-an voltak azok is, akik egyértelműen azt mondák, nem szeretik ezeket a kasszákat, ezért ha tehetik, nem is használják őket.

A témában persze többször megkérdeztük már a legnagyobb hazai szereplőket is. Azt lehet mondani, hogy a legtöbben egyértelműen a robotkasszák számának növelése mellett állnak, folyamatosak a telepítések. Ez alól némileg az Aldi és a Penny kivétel a legnagyobbak közül. Előbbi egyelőre egyáltalán nem is operál Magyarországon önkiszolgáló kasszával, míg a Penny esetében pedig igencsak kis számról beszélhetünk, ha robotkasszákról van szó.

Azt azonban a boltok is elismerik, hogy ők is hallják a kritikákat, ám szerintük munkaerőt nem vesznek el az önkiszolgáló kasszák, ugyanis a szektorban pont, hogy így is óriási munkaerőhiány. Azt persze elismerik, hogy sok termék esetén nem annyira jók az önkiszolgáló kasszák, ezért a legtöbb üzlet egy bizonyos mennyiségű vásárolt áru felett nem is ajánlja ezeket a berendezéseket.

Saját adatainkból egyébként a Pénzcentrum olvasói körében a leggyakoribb kritika az önkiszolgáló kasszákkal szemben, hogy azzal voltaképpen a boltok a vásárlókat dolgoztatják, miközben ezért semmilyen kedvezményt nem kapnak. Ezen felül kritikaként felmerül persze az is az emberi kontakt hiánya, valamint a nehézkes kezelőfelület is. De sokan sérelmezik azt is, hogy ezek a kasszák elveszik az emberek munkáját (még akkor is, ha ezt a boltok általában cáfolják).

Egy másik gyakori kritika, hogy sokféle kasszánál csak bankkártyával lehet fizetni, a magyar vásárlók egy jelentős része azonban egyértelműen a készpénzt preferálja, ezért számára sok esetben az önkiszolgáló kassza annyira nem gyorsítja fel a vásárlást, hiszen várnia kell a készpénzes kasszákra. Persze a boltok kassza-felhozatala is jelentősen eltér, vannak boltok akik vegyesen használnak készpénzes és bankkártyás kasszákat, valahol olyanok vannak, amivel mindkettőt lehet, és így tovább, színes a kép.

Ezzel szemben, akik szeretik, azok pont a kasszák gyorsaságát kedvelik leginkább. Vagy éppen azt, hogy nem kell semmilyen személyes interakcióba keveredniük egy kasszással. Általában ráadásul a sorok is rövidebbek, úgyhogy általában a fizetésre is kevesebbet kell várni.

Mit mond a szakértő?

A Pénzcentrumon tavaly egy magyarországi önkiszolgáló kasszákat gyártó cég vezetőjével is készítettünk interjút. Bessenyei Attila, a Laurel ügyvezetője akkor elmondta, hogy a legjobban megtervezett önkiszolgáló kasszazónát is elronthatnak a bolti dolgozók. Ám ezzel együtt minden abba az irányba mutat, hogy a boltokba egyre több és több ilyen szerkezet lesz.

Az utóbbi három évben nagy robbanást láttunk, és szerintünk ez menni fog tovább. Az iparági kutatások szerint 2030-ig még évi 10 plusz százalékos rátával fog nőni az önkiszolgáló kasszák terjedése

- mondta korábban lapunknak Bessenyei Attila, aki azt azért maga is elismerte, hogy az önkiszolgáló kasszák most még 10-15 termékig kényelmesek igazán.

