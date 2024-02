Lehangoló, ami a magyar autópiacon történik: ezért kerül vagyonokba itthon egy fiatal, használt kocsi

Két év alatt csaknem 20 százalékkal drágultak a használt autók Németországban, ez pedig a magyaroknak különösen fájhat, hiszen a legtöbb importált gépkocsi onnan érkezik az országba. A szakértők szerint az év első hónapjaiban nem is várható érdemi fordulat a használtautó-behozatalban. Egy új autó megvásárlása pedig az átlagbérből élő magyaroknak szinte elérhetetlen cél.

A használtautó-vásárlóknak továbbra is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a Német Autóklub szerint, amely most arról ír, Németországban bár valamelyest olcsóbbak lettek az autók, de nagyon magas szinten ragadtak - 2022 rekordév volt ebben a tekintetben. Egy használt autó 2023-ban átlagosan 18 620 euróba (azaz kb. 7,1 millió forintba) került, valamivel kevesebbe, mint 2022-ben, de ez is 18 százalékkal több, mint két évvel korábban.

Az új autók is folyamatosan drágulnak az országban: az adatok szerint tavaly átlagosan 44 630 eurót kellett fizetni egy új személyautóért, ami több mint 17 millió forintnak felelt meg - ez a tényező is hajtja fel a használtpiaci árakat az országban.A statisztikák szerint 50 évvel ezelőtt egy német háztartás éves jövedelmének 38 százalékára volt szükség egy új autó megvásárlásához, míg 2023-ban ez 80 százalékra emelkedett.

Hitel nélkül pedig valószínűleg Németországban sem sokan tudnának új autót venni, egy felmérés szerint a megkérdezettek 40 százaléka vett fel kölcsönt a vásárláshoz az utóbbi hónapokban. Mialatt 1974-ben még csak 12 százalékuk folyamodott ehhez a megoldáshoz. A változásban valószínűleg a megemelkedett árak is szerepet játszanak, de természetesen a hitelek nagyobb társadalmi elfogadottsága is közrejátszik.

A németországi autóárak magyar szempontból különösen fontosak, hiszen a hazánkba importált kocsik jelentős hányada onnan érkezik.

A magyar használtpiac vergődését pedig mi sem mutatja jobban, hogy hosszú idő óta 2023-ban fordult elő először, hogy több új autót (107 720 járművet) helyeztek forgalomba itthon, mint használtat. Tavaly mindössze 10 662 import használt autó kapott magyar rendszámot, ami 16,2 százalékos csökkenés 2022-höz képest.

Az alacsony behozatali számokért több tényező együttes hatása lehet a felelős. Egyrészt a gazdasági nehézségek miatt a nyugati piacokon is megnőtt az érdeklődés a használt autók iránt, ami felfelé mozdította az árakat. Másrészt a jövedelmi helyzet romlása miatt idehaza a megmaradt vásárlók is óvatosabbá váltak, és a jobban nyomon követhető előélettel rendelkező belföldi kínálat felé fordultak

- magyarázta korábban Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Várakozásaik szerint a piac az év első hónapjaiban csak lassan találhat magára, érdemi fordulat nem várható a használtautó-behozatalban. Ezt a folyamatot erősítheti, hogy amennyiben a nagy európai piacok (elsősorban is a fő beszerzési forrást jelentő Németország) gazdasága ismét magára talál, külföldön ismét nagyobb választékból és kedvezőbb áron, kevesebb kompromisszum vállalásával lehet majd autóhoz jutni.

Kevesen dolgoznak nálunk többet egy új autóért

Korábbi cikkünkben mi is rávilágítottunk a hazai autópiac problémáira: megnéztük, az egyes országokban mennyi átlagfizetésből lehetne megvenni az adott országokban a legolcsóbb Skoda Octaviát. Mint kiderült, magyar átlagbérből majdnem 27 havit kellett volna félretenni az autó megvásárlására, addig Németországban például ezt kevesebb mint egy év alatt megoldaná valaki, aki a munkabére egészét autóvásárlásra tenné félre.

Összességében a 16 vizsgált ország közül Magyarországon kell az egyik legtöbbet dolgozni a legolcsóbb Skoda Octaviáért.

És az is tükrözi az autóvásárlás elérhetetlenségét, hogy a magyar autópark folyamatosan öregszik. A személygépkocsik átlagos életkora itthon 15,6 év volt tavaly június 30-án, és a trendekből ítélve ma már még közelebb lehet a 16 évhez.

Mi a drágulás oka?

Az áremelések legfontosabb oka az ADAC szerint chiphiány és a járvány, valamint az ezzel járó meredek beszerzési árak. Sőt, 2022-től az árak dinamikája ismét nőtt az ukrajnai háború okozta további ellátási lánc problémák miatt. Viszont az autóklub felteszi a kérdést: indokolható-e az ilyen magas áremelés, amikor az autógyártók ugyanakkor rekordnyereségről számolnak be?

És van egy másik oka a gyártók növekvő profitjainak: egyesek már nem kínálják az olcsóbb modellváltozatokat, vagyis azokat, amelyek kevés felszereltséggel és "gyenge" motorral rendelkeznek. Ehelyett az iparág a nyereséges verziókra és a magasabb haszonkulccsal rendelkező autókra összpontosít. Azok az ügyfelek, akik örülnének szerényebb autónak is, sokszor nem találnak erre ajánlatot.

Ez visszaütött a használtpiacra is, hiszen Németországban is, aki sokallta az új kocsik árait, vagy nem akart annyit várni, az a fiatalabb használtak felé kacsintgatott.

Így talán olcsóbban meg lehet úszni

A németek összegyűjtötték, szerintük hogyan lehet egy kicsit lejjebb faragni a használtautó-vásárlás költégeit:

Kompromisszum: Nem jó ötlet egy (általános) autó-kombinációhoz ragaszkodni. Minél rugalmasabb vagy a szín, a felszereltség, a motor vagy a sebességváltó tekintetében, annál nagyobb az esélye, hogy jó ajánlatot találj. A színes autók gyakran olcsóbbak, mint a fekete vagy a szürke autók.

Keress egy másik modellt: Érdemes a bestsellereken túlra tekinteni , és az esélytelenebbekre is ránézni. A 3-as BMW, a VW Golf vagy az Opel Corsa helyett a Hyundai i40, a Citroën C4 vagy a Subaru Justy is jó alternatíva lehet, amit a kereskedő szívesen eltűntetne az udvaráról. És mi szól az ellen, hogy egy mérettel kisebbet (és ezért olcsóbbat) vásároljunk? Mivel az autók nemzedékről nemzedékre nőnek, a jelenlegi Polo ma már ugyanolyan tágas, mint a Golf III vagy a Golf IV. Csak olcsóbb, mint egy mai Golf.

Az autómegosztás is alternatíva lehet a ritkán közlekedők számára. Budapesten ma már olyan jó a lefedettség, hogy mindig lehet találni autót. A nagy szolgáltatók azonban nincsenek jelen kisvárosokban vagy vidéki területeken.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA