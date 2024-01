Fontos hír a Pfizerrel, Modernával oltottaknak: kiderült az igazság egy súlyos mellékhatásról

Noha egyre több hasonló esetre derül fény, továbbra sincs bizonyított kapcsolat a COVID-19 vakcinák és a pajzsmirigybetegségek súlyosbodása között - számolt be az Austin American Statesman.

Újabb aggályok merültek fel a koronavírus elleni védoltásokkal kapcsolatban, ugyanis azok állítólag súlyosbítják a pajzsmirigybetegek tüneteit - írja cikkében az Austin American-Statesman. A portál szerint tudományos konszenzus egyelőre a kérdésben nincsen, a COVID-19 oltások és a pajzsmirigy és autoimmun betegségben szenvedők állapota között ugyanis nem állapítottak meg tényleges összefüggést. Ezt pedig egy sor orvosszakértő is megerősítette.

Az Austin American-Statesman cikkében felidézett néhány esettanulmányt, melyek némi betekintést nyújtanak ugyan a kornkrét vizsgálatok eredményeibe, de nem túl meggyőzőek.

Ezek közül az egyik legfontosabb a Journal of Endocrinological Investigation című folyóiratban megjelent 2022-es esettanulmány, mely szerint összesen 83 esetben számoltak be pajzsmirigyzavarról a COVID-19 vakcina beadását követően (a védőoltások 68 százaléka mRNS-alapú volt). A tanulmány ezután el is ismerte, hogy az oltások okoztak pajzsmirigyzavarokat, ugyanakkor készítői hangsúlyozták, hogy a vakcina előnyei messze felülmúlják az ilyen jellgű kockázatokat.

Egy 2023-as tanulmány ezzel szemben részletesen beszámolt egy 50 éves nő tapasztalatairól, akinél a Pfizer COVID-19 vakcinája annak ellenére okozott pajzsmirigyzavart, hogy korábban soha nem voltak hasonló jellegű egészségügyi problémái. Az esetre reagálva a kutatók csak a kezüket mosták, szerintük ugyanis a vakcinák előnyei továbbra is fajsúlyosabbak a mellékhatásoknál.

A portál végül megemlített egy 2023-as esettanulmányt is, melyben kutatók megismételték: a COVID-19 vakcinák és az autoimmun betegségek közötti összefüggést még nem sikerült bizonyítani.

Utóbbi nézőpontot erősítette meg a Dr. Robert H. Hopkins Jr., az Országos Fertőző Betegségekért Alapítvány orvosigazgatója. A szakember az amerikai lapnak kimelte: bár világszerte milliók kapták meg a COVID-19 vakcinát, kevés súlyos mellékhatásról számoltak be, bár voltak olyan elszigetelt esetek, amikor az oltás után különböző pajzsmirigybetegségek jelentek meg.

A kérdésben megszólalt az Amerikai Pajzsmirigy Szövetség is, mely egyértelműen kijelentette: nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a pajzsmirigybetegek körében a vakcinák beadása után megnövekedtek volna a problémák. Dr. Michael McDermott, a szervezet elnöke, a Coloradói Egyetemi Kórház endokrinológiai és diabétesz osztályának igazgatója elmondta, a fentebb említett esetek felülvizsgálata segíti a lehetséges problémák kiszűrését, ugyanakkor nem nyújtanak elegendő tudományos alapot az összefüggések egyértelmű megállapításához. A szakember továbbá kiemelte, további kutatásokra van szükség annak megértéséhez, hogy a COVID-19 és az ellene beadott vakcinák hogyan hatnak a pajzsmirigybetegséggel küzdőkre.