Meglepő dolog derült ki az újféle PET-palackokról: mikor indul el így a visszaváltási rendszer?

Boltokat kérdeztünk arról, hogy mennyire készültek fel az új üvegvisszaváltó rendszer működésére, milyen átalakításokra volt szükség és hogy mit látnak mennyire fog könnyen lezajlani az átállás. A boltoknak számos felelőssége van a DRS megfelelő működésében, kezdve a gépek helyének megteremtésétől, a rendszeres ürítésen és tisztántartáson át, az új informatikai rendszer betanulásáig.

2024. január 1-től országos szinten bevezetésre került a kötelező visszaváltási díjas termékek rendszere (DRS). Az ezek közzé tartozó termékek körét kormányrendelet határozza meg. A rendszerben több szereplőn keresztül mennek végbe a folyamatok. A fogyasztókon és gyártókon túl az üzleteknek is nagy felelőssége van a DRS zavartalan és fluid működésében. Cikkünkben a boltokat kérdeztük, hogy hogyan állnak a rendszerre való átállással, milyen egyéb kihívásokat ás lakossági magatartása számítanak.

A DRS rendszerben öt kulcsszereplő jelenik meg:

a terméket gyártó, illetve első hazai forgalomba hozó,

a fogyasztó részére átadó, illetve értékesítő forgalmazó,

a fogyasztó,

a MOHU Zrt. a DRS rendszert üzemeltető koncessziós társaság és

az állam oldaláról eljáró hatóság(ok)

Mi most elsősorban a forgalmazó egységek szerepére térünk ki. A visszaváltó automatákkal olyan üzleteknek kötelező rendelkeznie, amelyek teljes nyitvatartási időben üzemelnek és 400m2 -nél nagyobb eladótérrel rendelkeznek. Valamint az is a kikötés része, hogy azon kereskedelmi egységek, amelyek árbevételének döntő hányadát élelmiszerek teszik ki.

Tavaszig türelmi időszak a DRS-rendszer bevezetésére Az üveg- és csomag visszaváltási rendszer tavasszal fog teljes mértékben élesedni. A gyártóknak március végéig van idejük, hogy csak visszagyűjthető anyagokat használjanak - derült ki a február 1-jén megtartásra kerülő Kormányinfón. EZ IS ÉRDEKELHET Kormányinfó: fellélegezhetnek a magyar családok, újraindul ez a program, teljesen ingyen lesz A mai napon, február 1-jén 10:30-tól Kormányinfót tartottak "Mit, miért tesz a kormány"-címmel.

Ugyanakkor önkéntesen is van lehetőség részt lehet venni a DRS rendszerben. Üzletmérettől és profiltól függetlenül önkéntesen csatlakozhat a DRS rendszerhez minden olyan vállalkozás vagy szervezet, amely

rendelkezik adószámmal

és biztosítani tudja a visszaváltáshoz szükséges körülményeket,

kamerával és internetkapcsolattal rendelkező mobil telefont,

valamint hosszú távú szerződésben vállalja a visszaváltással járó feladatok ellátását.

Az önkéntes csatlakozók kézi vagy RVM automatás gépi Repontok lehetnek a bolt méretétől, elhelyezkedésétől és a várhatóan visszaváltásra kerülő mennyiségtől függően. Az önkéntes csatlakozás elsősorban azért éri meg az üzleteknek, mert új bevételi forrást jelent számukra, ugyanis visszavett palackonként a MOHU kezelési díjat fizet az üzemeltetőnek.

Illetve ezeken felül a nemzetközi tapasztalatok alapján a fogyasztók vásárlási kedvét nagyban befolyásolja, hogy mely üzletben van lehetőség visszaváltani a korábban vásárolt italcsomagolásokat. A visszaváltási pont üzemeltetése plusz szolgáltatást jelent a fogyasztóknak, akik a visszaváltási díjat általában azonnal, helyben levásárolják.

Készen állnak a boltok?

Az automatáknak alapvetően két típusa létezik, azok, amelyek kizárólag egyutas csomagolásokat fognak kezelni és amelyek az úgynevezett többutas üvegek (boros, szörpös üveg stb.) beváltására is képesek lesznek. De alapvetően a PET és ALU italcsomagolások visszaváltására valamennyi automata típus alkalmas. Ezeket a csomagolásokat csak eredeti formájukban (nem összenyomva) lehet visszaváltani. A visszaváltáskor az automata az italcsomagolásokat kompaktálja és keverten üríti a zsákkal bélelt tárolóegységbe. A legtöbb bolt alapvetően törekszik arra, hogy minél több többutas csomagolások visszaváltására is képes gépet üzemeltessen, például a Spar Magyarország elmondta, hogy ők

az automatákat illetően 208 úgynevezett Tomra gép (ez egyutas és többutas visszaváltásra is képes lesz) és 160 sima, egyutas beváltásra képes géppel számolnak eddig.

Az új rendszer kialakítása nem csak az emberi erőforrásban jelent kihívást, hanem az egyéb fizikai tényezők megteremtése is több üzlet számára nehézséget jelentett, ugyanis a Tesco Magyarország válaszából megtudtuk, hogy

az automaták helyét teljes mértékben a kereskedők feladata kialakítani a MOHU által közzétett ÁSZF és a Tomra garanciális elvárásaihoz igazodva. Ehhez bizonyos esetekben, a teljes műszaki megfelelés biztosításáért, nagyobb átalakításra (pl. falbontás) is szükséges lehet, hogy a vásárlók kényelmesen tudják használni az automatát

- fejtették ki. Arra a kérdésünkre, hogy ezeknek tudatában az üzletek mennyiben készültek fel a teljes átállásra elmondták, hogy alapvetően az

áruházakat felkészítettük az átállásra, azonban az automaták telepítése 2024-ben is folytatódik. Azoknál az áruházaknál, ahol jelenleg még nincsenek telepítve az új automaták, kidolgoztunk egy manuális folyamatot, hogy munkatársaink itt is át tudják venni a vásárlóktól a visszaváltható hulladékot.

- magyarázták. A jelenlegi törvényi előírás alapján is, ha akad olyan üzlet, ahol nem sikerült még kialakítani a gépek beépítését, ott az eladók dolga ideiglenesen ellátni az üvegvisszaváltást. A boltok felelőssége az is, hogy megfelelően tájékoztassák a vásárlókat a kötelező visszaváltó rendszer meglétéről és használatáról. Ehhez az eladók tájékoztatásán felül kihelyezett matricák és táblák is rendelkezésre fognak állni. A Tesco Magyarország elmondása szerint így kezdtek készülni az információk megfelelő kommunikálására:

az első hónapokban nem számítunk új típusú betétdíjas palackokra az eladótérben, ezért a január 2-án induló ún. soft launch keretében matricákat helyeztünk ki a kocsitárolókra, iránytótáblákra, valamint az áruház falán, az automata mellett és a vevőszolgálati pultnál is tájékoztatjuk vásárlóinkat vizuálisan. Az automatákat a MOHU matricával látja el, mely minden szükséges információt tartalmaz a visszaváltásról.

Júliusig még a boltokban kaphatóak lesznek a nem visszaváltható üvegek is, így arra is kíváncsiak voltunk, hogyan tervezik a boltokban elkülöníteni a polcokon a különböző csomagolásokban található italokat. A válaszból megtudtuk, hogy ezek egyértelmű elkülönítésre kerülnek és

a vásárlónak a termék előtt kihelyezett polccímke ad majd segítséget a választásban. Az új csomagolású termék előtt a polccímkén +50Ft visszaváltási díj fog megjelenni

- válaszolta a Tesco. Azonban rögtön adódóik is a kérdés, hogy mi lesz azokkal a termékekkel, amelyek még a nem-visszaváltható üvegekben vannak és július 1 után is a boltok készletében állnak. A törvény értelmében július 1. után a még készleten maradt régi csomagolású termékek a lejárati idő végéig forgalmazhatóak. Az új rendszer bevezetése miatt termék azért nem kerülhet megsemmisítésre, mert nincs rajta a visszaválthatóságot jelző logó, így

senki ne lepődjön meg, ha esetleg még a nyáron (vagy később) is találkozik ilyen üvegekkel, de nagyon fontos, hogy ezeket nem lehet majd visszaváltani.

Az üzletek a vásárlók viszonyulásáról elárulták, hogy arra számítanak, hogy eleinte a legtöbben valószínűleg nyűgnek érzik, de nemzetközi tapasztalatok alapján hamar megszokják és megszeretik a rendszert, mert kulturált és kézzelfogható módon tudnak megszabadulni a hulladékuktól, és közvetlenül érzik saját hozzájárulásukat a környezetvédelem és a körforgásos gazdaság megvalósításához.

Milyen feladatai lesznek a boltoknak a rendszerrel?

Az üzleteknek az új rendszer nem csak szervezésében jelent plusz munkát, magukkal a gépekkel is több feladat a boltokat terheli. Ilyen például maguknak a tárolóegységeknek a rendszeres és megfelelő ürítése. Előre meghatározott telítettség elérése előtt és annak elérésekor az automata jelzi a kezelő részére, hogy az adott tárolóegység kiürítése szükséges, ilyenkor pedig az automaták tárolóegységeinek cseréje ill. a hulladék kivétele néhány egyszerű és tiszta művelettel elvégezhető. A hulladékzsákok, melyekbe a bedobott termékek kerülnek, az üzletek számára biztosítva vannak.

A kompaktált műanyag és fém hulladék tárolásához szükséges zsákot valamennyi kiskereskedelmi egység részére biztosítjuk. A tört üveg tárolásához görgős és megerősített hulladéktárolót, valamint a forgalmi számok alapján szükséges további csere edényeket szintén rendelkezésre bocsátjuk.

- áll a MOHU részletes tájékoztatójában. Szintén a boltok dolga a berendezések tisztítása. A kötelező kezelési műveleteket és lehetőségeket az automata kijelzője vezérli így azok mindennapi kitettség alatt állnak, így elengedhetetlen a rendszeres takarítása. Az automata takarítása, tisztítása naponta egy alkalommal kötelező, de az automaták tisztításához nincs szükség speciális anyagokra.

A gépben található nyomtató, hőpapír cseréjét is az üzletek végzik, az automata jelzi, ha a nyomtatópapír kifogyóban van. Azonban ebben az esetben nyomtatópapír biztosítása is a kiskereskedelmi egység feladata.

A gépek rendszeres karbantartása már nem a boltok dolga, a kötelező tervezett megelőző karbantartás a gyártó szerviz szakembere által történik meg, előre egyeztetett időpontban. A rendszer működésével kapcsolatban oktatást is tartanak a bolti dolgozóknak, hogy ők ezzel a tudással megfelelő segítséget tudjanak nyújtani a vásárlóknak és, hogy a már fent említett feladatokat megfelelően tudják elvégezni.

A hazai DRS rendszert a MOHU Zrt. üzemelteti és biztosítja többek között a biztonságos és hatékony működést, informatikai hátteret, infrastruktúrát, a gépi visszaváltó berendezéseket és azok szervizelését, ezen kívül minden visszaváltott csomagolás Repontokról történő elszállítását, a Repontoknak a visszaváltási díj és a kezelési díj megtérítése is az ő felelősségük.

