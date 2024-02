Ebben a 2 megyében tombol a járvány: tömve vannak várótermek, rengetegen estek ágynak

36 900 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 233 400 fő akut légúti fertőzés tüneteivel a 4. héten 2024-ben - írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a légúti figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján. Friss adatok szerint 2024. január 22. és 28. között az országban az akut légúti fertőzéses a betegek 50,7%-a 0-14 éves gyermek, 22,8%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 17,5%-uk a 35-59 évesek, 9,0%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az akut fertőzések tehát inkább a 14 év alatti korosztályban terjed most, az influenzás megbetegedések esetében is a gyermekek korosztálya a leginkább érintett, viszont a fiatal felnőttek között is sok a megbetegedés: a betegek 38,5%-a 0-14 éves gyermek, 29,8%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 22,7%-uk a 35-59 évesek, 9,0%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A 100 000 azonos korcsoportba tartozó lakosra jutó megbetegedések száma a 3-5 évesek (1 220) körében volt kiugróan magas, ezt követte a 6-9 évesek (960) és a 10-14 évesek (811) érintettsége.

Amíg az első héten még 21 500 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 152 400 fő akut légúti fertőzés tüneteivel a hivatalos becslések alapján, a második héten 24 800, illetve 176 400 fő, vagyis 15,3-15,7 százalékkal több beteg fordult meg a rendelőkben. A harmadik héten tovább nőtt a betegek száma 11,8 és 15,3 százalékkal. A negyedik heti adatok alapján azt láthatjuk, hogy meredeken emelkedik tovább a betegszám, az influenza 29, az akut fertőzések 18,4 százalékkal. A betegszámok továbbra is a tavalyi görbe felett alakulnak.

Az előző szezon tapasztalatai és a korábbi, (nem pandémiás) évek járványgörbéi alapján várhatóan a felsőlégúti megbetegedések február végén, március elején tetőznek majd, addig egyre több és több eset várható.

Az NNGYK azt is közölte: 2024. év negyedik hetében 17 közigazgatási területen nőtt, egy területen csökkent és két területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg (693), Győr-Moson-Sopron (667) és Zala (666) vármegyében volt a legmagasabb, Heves (153), Békés (153) és Csongrád-Csanád (203) vármegyében a legalacsonyabb. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket három vármegye kivételével (Békés, Nógrád és Tolna) valamennyi területen diagnosztizáltak.

A negyedik naptári héten összesen 298 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 238 minta közül 54 betegnél az influenza A(H1pdm09), 14 betegnél az influenza A(H3), négy betegnél az influenza B, nyolc betegnél az RSV, három betegnél a human metapneumovírus, 21 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 30,3%, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 8,8% volt. A sentinel kórházak által beküldött 26 minta közül hat betegnél influenza A(H1pdm09), kilenc betegnél RSV, egy betegnél human metapneumovírus, öt betegnél SARS-CoV-2 vírust azonosítottak. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 34 légúti minta közül nyolc influenza A(H1pdm09), egy RSV és egy SARS-CoV-2 vírus pozitív volt.

A negyedik héten akut légúti megbetegedés halmozódásáról két jelentés érkezett.

Egy Hajdú- Bihar és egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei óvodából jelentettek köhögéssel és lázzal, felsőlégúti tünetekkel járó megbetegedéseket. Az etiológia tisztázására mindkét járványban történt légúti mintavételezés. A Hajdú-Bihar vármegyei óvodában az influenza A vírus kóroki szerepe igazolódott, a másik óvodából származó légúti minták virológia vizsgálata folyamatban van.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a negyedik héten 222 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 19 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő 222 SARI beteg 31,1%-a (69 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 40,1%-a (89 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 50 főnél influenza A, 33 főnél RSV, 41 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében. Influenza okozta SARI megbetegedést valamennyi korosztályban diagnosztizáltak.

Az RSV-pozitív betegek 78,8%-a (26 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, a COVID-19 fertőzöttek 78,0%-a (32 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

A 2023. év 40. és 2024. 3. hete között összesen 3 639 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 239 főnél influenza A [158 influenza A(H1pdm09), 81 influenza A(H3)], tíz főnél influenza B, ötvenhat főnél RSV, 1 003 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Harminchét megbetegedés hátterében rhinovírus állt, öt megbetegedést parainfluenza, kettőt adenovírus, tizenkilencet human metapneumovírus okozott.