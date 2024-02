Egyre durvábban terjed a kanyaró Európában: ezek a magyar gyerekek lehetnek msot veszélyben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt hetekben több országból jelentették a kanyarós fertőzések számának emelkedését. Az esetek főként Európában okoznak gondokat, de már az Egyesült Államokban is felütötte a fejét a fertőzés. Ráadásul nem a kanyaró az egyetlen, rég kiveszettnek hitt kóroozó, ami jelenleg terjed Európában. A szomszédban egyre több a szamárköhögéses eset is. A leginkább azok a gyermekek vannak ilyen esetekben veszélyeztetve, akik még nem kapták meg az első oltásukat sem, tehát a 15 hónaposnál fiatalabbak. Az ő egészségükre most különösen érdemes vigyázni.

A Reuters azt közölte ma délelőtt, hogy kellett zárni egy svájci egyetem kampuszát a kanyaró terjedésének megfékezése érdekében február 3. és 18. között. A fertőzött diákokat elkülönítették. Nem csak Svájcban küzdenek a kanyarós esetekkel: az Egyesült Királyságban január 19-én figyelmeztetett az egészségügyi hatóság a kanyaró rohamos terjedésére: itt október 1-je óta több mint 300 esetet regisztráltak, pedig egyszer már ott is szinte eltűnt a bategség, akárcsak Magyarországon. Szakértők szerint az állhat a háttérben, hogy a koronavírus világjárvány alatt kevesebben adatták be mind az Egyesült Királyságban, mind a kontinensen a védőoltást kanyaró ellen, mint korábban - írja a Nature. Ennek pedig most érte el Európát a hatása. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A WHO azután kongatta meg a vészharangot, hogy az ENSZ jelentette a kanyarós megbetegedések tömeges fellángolását Európa-szerte és Közép-Ázsiában. Sőt, már az amerikai járványügyi központ (CDC) is figyelmeztetést adott ki, mert a nemzetközi utakról hazatérőknél a kanyarós megbetegedések emelkedését tapasztalták. Tavaly december 1-től idén január 23-ig huszonhárom esetet jelentettek, amelyből 7 volt köthető utazáshoz. Magyarországon is újra fellángolhat a kanyarójárvány? A morbilli, vagyis kanyaró egykor az egyik leggyakoribb gyermekkori fertőző betegség volt, viszont miután felvették a kötelező védőoltások sorába a vakcinát, fokozatosan visszaszorult és mára teljesen eltűnt. Azonban még mindig van olyan korosztály, aki nem lett beoltva kanyaró ellen - egy bizonyos életkor felett járók, illetve a 15 hónaposnál fiatalabbak. Így ha Európában fellándolóban van a kanyaró terjedése, akkor Magyarországon is több eset fordulhat elő. Az NNGYK adatai szerint 5 eset volt tavaly, 2022-ben pedig 6 összesen. 2024-ből még csak egy hónap telt el, és máris volt 6 eset az első négy hétben. Éppen a múlt a héten három morbilli, vagyis kanyaró megbetegedés gyanúját jelentették. Egy Pest vármegyei család 15 hónapos fiú gyermekével együtt Romániába utazott 2023 decemberében. A gyermek tünetei 2024. január 6-án, a hazaérkezéskor kezdődtek, orvoshoz csak a kiütések megjelenését követően fordultak. Az MMR védőoltásban nem részesült kisgyermeknél a virológiai vizsgálatok aktuális morbilli fertőzést igazoltak, amely importált eredetű volt. Egy 27 éves budapesti és egy 32 éves Pest vármegyei nőbetegnél a diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok nem erősítették meg a kanyaró klinikai diagnózisát. Hogyan kerüljük el a fertőzést? Fontos, hogy amikor bizonyos betegségek járványszerű terjedéséről hallunk, és tudjuk, hogy gyermekünk még nem kapta meg ezek ellen a védőoltást, akkor lehetőleg gondoskodjunk róla, hogy a szülők, vagy más felnőttek, akikkel a gyermek érintkezik be legyenek oltva. Másrészt ne vigyük a gyerekeket olyan közösségbe, ahol felszedhetik ezeket a kórokozókat, és mielőtt külföldre utaznánk, győződjünk meg róla, hogy a célországban nem dúl a kanyaró-, vagy más járvány. Pl. skarlát. Esetleg halasszuk el az utazást az utánra, hogy a gyermek megkapta az oltását, kérjük gyermekorvos tanácsát! LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Ugyanúgy fontos, hogy vigyázzunk idős rokonaink, ismerőseink egészségére, akik nincsenek beoltva életkoruknál fogva. Ne menjünk látogatóba betegen, pláne nem beteg gyerekkel! A kanyaró tünetei Az első tünetek 7-12 nap után jelentkeznek, melyek a náthára hasonlítanak. A betegek köhögést, magas lázat, kötőhártya gyulladást tapasztalhatnak és jellemző lehet a fényérzékenység is. Később a jellegzetesen kanyarós fehér foltok is megjelennek a szájnyálkahártyán, melyek nagyjából egy-két nap alatt múlnak el. Ezt követi a jellegzetes bőrkiütés, elsőként a fülek mögött, majd az egész testen elterjed. A láz magas marad. Nem csak a kanyaró lehet veszélyes most Az NNGYK nemrég figyelmeztetett, hogy Szerbiában terjed a szamárköhögés - melyet Magyarországon már jó ideje nem láthattunk a védóoltásoknak hála. Skarlátos esetekből pedig 2023-ban hétszer annyi fordult elő, mint 2022-ben! (Számszerűen 8 998 eset fordult elő tavaly, míg tavalyelőtt csak 1272, 2021-ben 400, 2020-ban 1 434 eset.) Beigazolódtak a szakértői várakozások, miszerint az oltások számában történt visszaesés, az immunrendszerek legyengülése magával hozza, hogy régen eltűnt betegségek bukkannak fel újra. Erről bővebben ebben a cikkben írtunk: EZ IS ÉRDEKELHET Régen eltűnt gyermekbetegség bukkant fel Magyarországon: ez ellen mit sem ér az oltás? Skarlátos esetből például 2023-ban hétszer annyi eset fordult elő, mint 2022-ben, és nem ez az egyetlen kór, ami a gyermekeket most fokozottan támadja.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK