Cefetül elegük van a magyaroknak már a télből: sokan így vészelik át tavaszig, nekik lehet igazuk

Eltelt az első hónap a 2024-as évből, már sokan úgy érezhetik, kifelé megyünk a télből, hamarosan véget ér a lehangoltság, szezonális depresszió időszaka. Nem érdemes azonban a elbíznunk magunkat, még húzós hónapok állhatnak előttünk. Jobb lesz, ha a következő időszakban fokozottan figyelünk a mentális egészségünkre otthon és a munkahelyen is, hogy a legjobb lelkiállapotban kezdhessük a tavaszt. Ehhez adunk most tanácsokat.

A január az év legdepresszívebb időszaka. A karácsony már messze van, a munkahelyeken gyakran rengeteg a tennivaló - vagy épp ellenkezőleg, uborkaszezon van, szinte lehetetlen bármit intézni -, és messze még a tavasz. Ha nem lennének ezek a körülmények, pusztán amiatt is lehangoltak lehetnénk, ami a testünkben zajlik. A nappali időszakos, napsütéses órák lecsökkent száma hatással van az alvásritmusra, és az alvás közben termelődő "hangulatfelelős" hormonokra. A téli depresszióra pedig rátesz, hogy egyre több a felsőlégúti megbetegedés és más vírusok is keringenek. Senki sem szeret beteg lenni, egy enyhe fertőzés a kellemetlen tüneteivel is rányomhatja a bélyegét a hangulatunkra. Sok körülménnyel kell tehát megküzdenünk, ha nem szeretnénk megadni magunkat a levertségnek.

A legelső lépés a mentális egészségünk megőrzése érdekében, ha tudatosítjuk magunkban, hogy szükség van a plusz odafigyelésre. Lehetséges, hogy a korábbi években sosem viselt meg minket a téli depresszió, idén mégis hatással van ránk. Ez nem gyengeség, mindenkinek lehetnek nehezebb időszakai az életében. Hogyha belátjuk, hogy tennünk kell valamit a nyomott hangulatunk elűzése, a stressz csökkentése, a szorongások leküzdése ellen, mert az már az egészségünket fenyegeti, az már fél siker!

Egyél, igyál, aludj

Sokszor a legalapvetőbb szabályok azok, amiket az ember elfelejt betartani. Ennek azonban később meglesz a böjtje: az immunrendszer ellenállóképessége csökken, bejut egy kórokozó, és kényszeríteni fog a pihenésre. Ha még ekkor sem vagyunk hajlandók leállni, akkor hosszú távon számíthatunk komolyabb krónikus szövődményekre akár egy egyszerű megfázás után. Ezért kardinális, hogy étkezzünk rendszeresen, változatosan és minél egészségesebben, igyunk elég folyadékot - lehetőleg olyat, ami támogatja a szervezetet, mint a 100%-os gyümölcslé, a herbateák, limonádé és ne cukrozott szénsavas üdítőket vagy alkoholt -, és aludjunk eleget. Ha valaki ezt a szentháromságot képes betartani, féllábon is kibírja már tavaszig.

Mozogj, szívj friss levegőt

A tél nem éppen a kültéri sportok kedvelt időszaka, de nem is kell így lennie. Sokan, akik nyáron például előszeretettel futnak, télen meggátol ebben az, hogy hamar sötétedik, hideg van, stb. Ezek megnyugtató kifogásként is szolgálnak, a baj csak az, hogyha a futás az egyetlen mozgás, amit végeztünk, és télre teljesen felhagyunk vele, egyúttal pedig a mozgással is. Ne tegyük! A futás természetesen csak egy példa, behelyettesíthetjük bármilyen mozgással, amit tavasztól őszig szívesen végzünk.

Nem kell erőltetni a kültéri sportot, ha nem megy. Találjunk helyette magunknak egy másik mozgásformát télire, amihez viszont van kedvünk. Ez akár lehet beltéri mozgásforma is - a jóga például a mentális egészségnek is kifejezetten jót tesz, online videók alapján végezhető és nem kell hozzá kimenni. Lényeg, hogy mozogjunk. Ha viszont beltéri sportra váltunk, arra ügyeljünk, hogy legyen, ami kimozdít minket otthonról, és törekedjünk rá, hogy eleget tartózkodjunk friss levegőn.

Nem kell nagy dolgokra gondolni: a közelebbi bolt helyett sétáljunk el a távolabbiig. Autó helyett intézzük gyalog az elintéznivalókat, ha megoldható. Szálljunk le hamarabb a tömegközlekedésről, és sétáljunk 1-1 megállót. Vagy egyszerűen csak határozzuk el, hogy ebéd után mindig sétálunk egy negyed órát. Az igazán nem sok, de sokat tesz azért, hogy a kajakóma megszűnjön, javuljon az emésztés, a közérzet.

Ápold a kapcsolataidat

Karácsonykor, szilveszterkor többnyire besokall a társasági eseményekből az ember - főleg az introvertáltabbak - és januárban hajlamos kicsit elszigetelődni. Azonban ez hamar visszaüthet: bár akár jól is eshet a több énidő, a magány hirtelen rátörhet az emberre és ez csak ront a szezonális depresszión. Ha valaki egyedül érzi magát, úgy érzi nincsenek tartalmas emberi kapcsolatai, magányos, akkor muszáj nyitnia a külvilág felé, hogy javuljon a helyzet.

A kapcsolataink ápolása mindig megtérül. Akár az utóbbi időben elhanyagolt kapcsolatokról van szó, akár ősöreg barátságok újramelegítéséről, vagy teljesen új ismeretségek kötéséről: hogyha érdeklődünk mások hogyléte iránt, meghallgatjuk őket, találkozót beszélünk meg, már elég az elégedettséghez. Ügyeljünk rá, hogy a kapcsolatok ápolása ne arról szóljon, hogy mi rázúdítjuk ismerőseinkre, barátainkra, családunkra a saját bajainkat, és nem foglalkozunk azzal, hogy mások hogy vannak. Próbáljunk ebben egyensúlyt találni, ne legyünk önzők.

Ugyanakkor, ha tényleg súlyosnak ítéljük a magányunkat, komolynak a depressziót, akkor ne habozzunk segítséget kérni a környezetünktől! Ismerjük fel a különbséget. Gyakran, aki magányos, depressziós, szenved, a közvetlen környezetét nem is akarja terhelni a saját bajával, pedig szívesen kérne segítséget - amit minden bizonnyal meg is kapna! -, de mégsem teszi. Ilyenkor még mindig megoldás lehet a szakember, pszichológus bevonása. Ha úgy érezzünk nagy a baj, kérjünk segítséget!

Vezess naplót

Ősi trükk, hogyha túl sok borús, idegesítő gondolata van az embernek, akkor egy füzet lapjain kiadhatja magából azt, és máris megkönnyebbülhet. A naplóírás abban is segíthet, hogyha nem is tudjuk, mi a problémánk gyökere. Azáltal, hogy leírjuk, mi zajlik bennünk, közelebb kerülhetünk a megfejtéshez. Főként, ha egy kis idő elteltével visszaolvassuk a sorainkat.

Szőj terveket, foglald le a nyaralást

Az mindig segít átvészelni a nehéz időszakokat, ha van mit várni. Sőt, a tervezgetés már önmagában örömet okoz! Eltervezted, hogy fog már kinézni a 2024-es éved? Itt az ideje elővenni a naptárat, és kitalálni! Lefoglaltad már a nyaralást, vagy még csak a célállomás van meg? Akkor itt az ideje tervezni. Ezt nem is kell túlmagyarázni, miért tölt majd el örömmel, elégedettséggel.

Az már problémásabb, ha nincsenek terveid az évre, és csak depressziósabb leszel, ha arra gondolsz, merre tart az életed. Ezen változtatni kell. Ugyanúgy érdemes elővenni a naptárat és elgondolkodni: mi tart vissza a tervezéstől? Nincs idő, nincs pénz, nincs kivel programot csinálni? Akkor azt kell kitalálni, hogy hogyan lesz idő és honnan lesz pénz. Ne mondj le az álmaidról, inkább használd őket arra, hogy célt adjanak 2024-nek. Utazni pedig nemcsak párok szoktak, lehet utazni családdal, barátokkal és egyedül is. Vannak, akik kifejezetten szeretnek egyedül utazni.

Keresd az apró örömöket

Mi az az apróság, ami mindig örömet okoz neked és sikerélménnyel tölt el. Ha kötsz egy sapkát? Igaz, nem kötöttél már 5 éve. Ha elolvasol egy jó kis krimit? Régóta csak sorozatozásra tudod rávenni magad esténként. Ha sütsz egy finom sütit? Karácsonykor besokalltál, azóta még recepteket se nézegettél. Hogyha festesz? Olyan rég nem vetted elő a festékeket, hogy vastagon áll a por rajtuk. Ha barkácsolsz? Mostanában nem volt mit szerelni. Ha kertészkedsz? Dehát tél van! Najó, a szobanövényekre is ráférne az ápolás...

A végtelenségig lehetne folytatni. Gondolkodj el, mi az, ami biztosan örömmel tölt el, esély sincs rá, hogy kudarcként éld meg. A legtöbb embernek van ilyen elfeledett hobbija, amit érdemes elővenni a téli időszakban. Ha pedig semmi nem jut az eszedbe, találj egy új hobbit, amiről úgy hiszed, hogy ilyen hatással lenne rád.

Ne feledkezz meg a mentális egészségről a munkahelyen sem!

A heteink jelentős részét a munkahelyen töltjük, ezért ha szezonális depressziótól szenvedünk, az oda is begyűrűzhet. Sőt, az is lehet, hogy onnan indul ki. Milyen mostanában a munka? Húzós? Unalmas, monoton? Még a karácsonyi kiégést se pihented ki? Hogyha a válaszod egyértelműen olyan, ami lehúzhatja a hangulatodat, ideje változtatni, nem csak várni a csodára.

Próbáld meg ne túlstresszelni, túlhajszolni magad a munkában, ha egyébként sem túl jó a lelki egészséged. Oszd be jól az idődet, kerüld a túlórát, ha kell, beszélj a főnököddel, illetve menj el szabadságra. A legtöbb ember számára örültségnek hangzik szabadságra menni már februárban, pedig 1-2 nap is óriási segítség lehet, ha valaki nincs jól. Ne sajnáld magadtól a pihenést!

Hogy több kedved legyen munkába járni, be lehet vetni több apró trükköt. Takarítsd ki például a munkahelyi szekrényed, tegyél rendet az asztalodon. Tervezd meg a teendőidet hetekkel előre. Ápold a kapcsolataidat a kollégáiddal. Készíts magadnak egészséges ebédeket. Vegyél valami apróságot az asztalodra, ami feldobja a kedved, ha ránézel - tegyél ki képeket a családodról, vagy a macskádról, vegyél egy kis cserepes növényt, vagy egy vidám bögrét.

Ezek a tippet mind segíthetnek elűzni a rossz hangulatot, amit a hosszú téli hónapok okoznak. Azonban ha a kedvünk nem javul, ha már fizikai tüneteink is vannak, illetve súlyosbodnak - alvászavarok, kimerültség, étvágytalanság vagy túlevés, székrekedés, gyakori sírás - kérjünk segítséget, forduljunk szakemberhez! Ha ne tudjuk, kitől kérhetnénk segítséget, forduljunk a lelkisegély szolgálatokhoz!