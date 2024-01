Fizetéséről vallott az első magyar profi pankrátor: tényleg nagy pénzt lehet keresni a bunyóval?

Az amerikai pankráció végleg megérkezett a magyar háztartásokba, de azt valószínűleg kevesen tudják, hogy magyar követői is vannak ennek a népszerű sport-shownak. Igaz, nem az ammerikai "ligában", hanem különböző európai országokban pankrátorkodik Tihanyi Péter, de pénzt azért ezzel is lehet kersni. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag elkísérte egy gálára, ahol amit csak lehetett, megkérdeztünk tőle erről a sportágról.

A kilencvenes években a nyugati újdonságok tornádóként söpörtek végig Magyarországon is. Különböző csatornákon a magyar nézők ekkor láthattak először pankrációt is, ami rendkívül látványos volt már akkor is, de hazánkban komoly népszerűségre talán soha nem tett szert. A sportág története az Egyesült Államokban egészen az 1800-as évekig nyúlik vissza, amikor különböző cirkuszokban és vándorló szórakoztató társulatokban tartották meg az első show-mérkőzéseket. Most, 2024-ben jutottunk el oda, hogy a WWE-t, a legismertebb show-t egy magyar tévé is közvetítse - erről be is számoltunk tegnap.

Ma már a WWE (World Wrestling Entertainment) a legismertebb és legnagyobb pankráció szervezet. Az amerikai pankráció nemcsak a sport iránti szenvedélyt ötvözi a show-biznisz szórakoztatásával, hanem egyedülálló élményt is nyújt a rajongóknak a karakterek, a dráma és az akció kombinációjával. A legnagyobb pankrátorok ma már dollármilliókat keresnek, és az igazán nagy neveknek akár későbbi karriert is megalapoz - itt elég Dwayne "The Rock" Johnson nevét említeni.

Azt viszont talán kevesen tudják, hogy hazánkban is van egy profi pankrátor, aki ha nem is dollármilliókat, de azért magyar szinten is szép pénzeket keres ezzel. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag most utánajárt, hogy lettek itthon profi pankrátorok, és pontosan mennyit is lehet ezzel keresni.

Németországi karrier

Tihanyi Péter profi pankrátor a CashTagnek azt mondta, hosszú út vezetett odáig, hogy a pankrátorkodással pénzt keressen.

Németországban van Európában a legnagyobb szervezet, és én nekik elkezdtem dolgozni 2021-ben. Aztán ez odáig fajult, hogy tavaly március környékén ajánlottak nekem egy szerződést, hogy szeretnének ők engem teljes állásban foglalkoztatni. Itthon én vagyok az egyetlen és a legelső magyar birkózó, aki szerződést kapott valamelyik szervezethez, illetve én vagyok az egyetlen itthon, aki ténylegesen hivatalosan is ebből él

- mondta a pankrátor.

Turger Dávid, a HCW Productions ügyvezetője azt emelte ki, hogy nem csak hazánkban és az Egyesült Államokban, de más országokban is létezik ez a sportág.

Ez egy szakma, ez egy business, tehát itt pénzmozgás történik, ezért nem kizárólag sportról beszélünk. Vásári mutatványokból alakult ki, és nőtte ki aztán magát gyakorlatilag egy ilyen sport-előadóművészetté vagy sportszínházzá. Ezt a japánok például Pure Sunnak hívják, ott sokkal inkább sport és minimális mértékben előadóművészet

- mondta Turger Dávid, aki maga is pankrátor.

Mitől lesz valaki jó?

Tihanyi Pétert a CashTag arról is kérdezte, szerinte milyen egy jó pankrátor.

Eléggé összetett műfaj. Vannak olyanok, akiknek jobban megy a karaktermunka, mondjuk jobban tudnak beszélni, jobban adják el a sztorikat. Vannak olyanok, akik a sportteljesítményükkel tűnnek ki. Mindenből kell egy pici, hogy tényleg összeadódjon az ember. Szóval én úgy érzem, hogyha mondjuk nem feltétlen vagy a legjobb a ringben, mondjuk sportteljesítményben, az sem hátráltató tényező, mert hogyha tök jó előadó vagy, akkor neked meg pont az lesz az előnyöd, szóval emiatt fognak téged jobban használni

- fogalmazott Tihanyi Péter. Persze minket az is érdekelt, hogy pontosan mennyi az annyi: mennyi pénzt lehet azzal keresni, ha valaki ezzel foglalkozik, távol Amerikától?

Hát, mondjuk ötven eurótól egészen több ezer euróig. Úgyhogy igazából nem attól függ, hogy éppen ki mennyire felkapott, mennyi embert vonz be. Szóval ezt nagyon nehéz megmondani. Valószínű, hogy itt is kábé mindenféle a meccspénz

- mondta Tihanyi Péter.

Arról pedig Turger Dávid is beszélt, hogy Európában hiába van kialakulva a rendszer, házat azért nem lehet venni ebből a pénzből.

Pusztán abból, hogy valaki csak pankrátorként dolgozik és csak a HCW-nek, abból nem tud megélni. A mi birkózóinknak viszont a 80%-a külföldön is birkózik függetlenként más szervezeteknek. Tehát ez azt jelenti, hogy általában péntek, szombat, néha még vasárnap is birkóznak külföldön, ahogy én is tettem, én is 14 országban birkóztam eddig függetlenként, és erre jön rá a lényeg, nyilván az itthoni fellépések. Ennek van egy ilyen pénzkereseti aspektusa is, de igen, nagyon-nagyon messze vagyunk természetesen attól, mint a világ legnagyobb szervezetének, a WWE-nek a pankrátorai, akik nagyon durva pénzeket keresnek, de azt tudni kell, hogy az egész világról a 100-130 legjobb pankrátor dolgozik ott

- mondta a HCW ügyvezetője.