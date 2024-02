Rengeteg magyar kerüli ezt az ételt, ha lebetegszik: súlyos tévedésben vannak?

A megfázásos tüneket okozó fertőzések esetén sokan tudják, hogy érdemes több folyadékot, C-vitaminban gazdag gyümölcsöket fogyasztani - mint a narancs vagy a citrom - vagy például mézet enni. Van azonban számos más hasznos étel és ital, ami támogathatja az immunrendszerünket a felépülésben. Ezeket gyűjtöttük most össze, hogy gyorsabban menjen a felépülés.

Egyre nő a betegek száma Magyarországon, a múlt héten már 233 400 fő fordult akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz. A szennyvízvizsgálatokból az is látszik, hogy dominánssá vált a covid JN1 variánsa. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tetőzésre még egy hónapot legalább várni kell, addig csak nőni fog a betegszám, egyre többen tapasztalhatják a felsőlégúti fertőzés tüneteit. Mit tehetünk azért, hogy minél előbb meggyógyuljunk, ha minket sem kerül el a járvány? Azon túlmenően, hogy pihenünk, betartjuk az orvos által javasolt terápiát, étrendünkkel is sokat tehetünk a mielőbbi felépülésért. Mutatjuk, mivel támogathatjuk az immunrendszerünket megbetegedés esetén.

Amikor valaki lebetegszik, többnyire literszámra fogyasztja a mézes-gyömbéres-kamillás-citromos teát, gyógyító leveseket főz és kettesével eszi a narancsokat. Ezzel nincs is semmi baj, azonban van számos más étel és ital, ami segítheti a felépülést. Minél változatosabb az étrend, annál hatékonyabb lehet a felépülés támogatásában. Fontos, hogy a vitaminokban, nyomelemekben gazdag étrend nem váltja ki a gyógyszeres kezelést. Ha komoly tüneteink vannak, forduljunk orvoshoz!

Mit együnk, ha nem érzünk ízeket, szagokat?

Amikor az új koronavírus rászabadult a világra, az egyik legfontosabb megkülönböztető tünete az volt, hogy a betegek ízérzékelése és szaglása teljesen felmondta a szolgálatot. Azóta a jelenleg is keringő, különböző variánsokra már nem feltétlenül jellemző ez a tünet, de a felsőlégúti megbetegedésekre általában jellemző, hogy tompul az ízek, szagok érzékelése. Ez pedig étvágytalanságot okozhat, viszont a felépüléshez fontos az immunrendszert támogató étrend követése.

A megoldás ilyen esetben az lehet, hogyha olyan ételeket eszünk, amiket a szemünkkel kívánunk és közben még a szervezetünknek is segít a felépülésben. Készítsünk színes salátákat, mártogatós zöldséges tálakat, sajttálat, színes tésztaételek sokféle zöldséggel. A másik trükk, hogy többféle textúrát keverünk: ropogós magvakat, zöldségeket, gyümölcsöket puha sajtokkal, joghurttal, stb. Az ételek ízesítésre érdemes olyan fűszereket használni, ami nem klasszikus íz, az érzékelésük más úton történik, mint a csípős fűszereké, vagy a hűsítő zöldfűszereké, mint a menta vagy bazsalikom.

Mit együnk, ha lebetegedtünk?

Bár nincs rá tudományos bizonyíték, vagy még kevés a tapasztalat annak kapcsán, hogy hamarabb túleshetünk egy influenza, covid, vagy más felsőlégúti megbetegedésen, ha bizonyos ételeket fogyasztunk, azt nem lehet elvitatni, hogy egyes vitaminok, nyomelemek, vegyületek, tápanyagok segítik az immunrendszer működését. Ezek pedig megtalálhatók ételekben és italokban. Mindenki tudja, hogy C- vagy D-vitaminból például egy beteg szervezetnek többre van szüksége, azt is sokan tudják, hogy a B12-vitamin és a cink támogatják az immunrendszer megfelelő működését, vagy akár például a rostok és fehérjék. Ahelyett, hogy ezeket étrend-kiegészítők útján vinnénk be, érdemes lehet jobban odafigyelni az étrendre.

Savanyú káposzta

A bélrendszer helyes működése nagyon fontos az immunrendszer számára, ezért érdemes lehet fermentált, savanyított ételeket fogyasztani, írja a Health.com. Lehet ez akár fermentált répa, vagy gyömbér is, ami az ázsiai konyha kedvence, vagy a hagyományos magyar savanyúság, a káposzta is. A bélflórának kifejezetten kedveznek ezek az ételek, és a jellemzően savanyításra kerülő zöldségek tele vannak fontos vitaminokkal, nyomelemekkel.

Citrusok

A narancsot, citromot, mandarint, stb. talán nem is kell reklámozni, télen egyébként is kedvelt gyümölcsök, és a legtöbben tudják, hogy érdemes betegség esetén többet fogyasztani belőlük. Amit azonban sokan elrontanak, az az, hogy a forró teába facsarják a citromot. A benne lévő hasznos anyagok - mint például a C-vitamin - jó része lebomlik magas hő hatására. Vagy várjuk meg, míg a tea kihűl, vagy hagyjuk a citromos teát! Facsarjuk inkább vízbe a citromot, és fogyasszuk így, lehetőleg más ízesítés nélkül. A citromos víz nagyon frissítő, a közérzetünknek is jót tesz.

Zöld leveles zöldségek

A mángold, káposzta, kelkáposzta, fejes saláta, római saláta, madársaláta, rukkola, sóska, vagy a spenót - és még lehetne sorolni, mind kiváló vitamin és ásványi anyag forrás. A spenót C-vitaminban, B6-ban, magnéziumban, valamint vasban és kalciumban is gazdag. Érdekesség, hogy a spenótból főzve vagy párolva több vas és kalcium tud felszívódni, ennek oka a magas oxalát tartalom. A spenótban - és más zöld leveles zöldségekben - található oxalát gátolja a kalcium és a vas felszívódását a bélben, viszont főzés során, magas hőmérsékleten lebomlik. A vitaminok viszont főzés során lebomlanak. Ezért érdemes lehet a zöld leveleseket nemcsak nyersen - pl. salátákban -, hanem főzve egyaránt fogyasztani.

Krumpli

A burgonyát főzve előszeretettel fogyasztják hányással, hasmenéssel járó fertőzés esetén, viszont más betegségek esetében is hasznos lehet. Egyrészt a krumpli nagyon tápanyagdús, a szervezetnek pedig energiára van szüksége a felépüléshez. Másrészt gazdag B6-, valamint C-vitamin forrás, rengeteg kálium található benne (több, mint a banánban!).

Paradicsom

Sokak számára a paradicsom (vagy akár a paprika) magas C-vitamin tartalmáról ismert, azonban fontos antioxidáns forrás is. C-vitamin rengeteg zöldségben, gyümölcsben van, viszont a paradicsom egyúttal gazdag likopinforrás is. Fontos az is, hogy a sütés-főzés megkönnyíti a jótékony likopin felszívódását. Egyes tanulmányok szerint a párolás különösen előnyös a paradicsom antioxidáns hatásának növelésére - ezért ha tehetjük, betegen ebben a formában fogyasszuk. Készítsünk például párolt zöldséges tésztát.

Teljes kiőrlésű gabonák, tészták, pékáruk

Zabpehely, árpa, quinoa, barna rizs jó alapanyagok főzéshez megbetegedés esetén, illetve válasszunk ilyenkor teljes kiőrlésű kenyeret, pékárukat és tésztákat. A zab és az árpa tartalmaznak például egy béta-glükán nevű rostot, amely gyulladásgátló hatású, ez segítheti a felépülést. Fontos az is, hogy tápláló ételeket fogyasszunk, a teljes kiőrlésű gabonákból pedig készíthetünk ilyeneket.

Fehérjék

Betegség esetén gyakran nem kívánjuk a húst, pedig a marha-, sertés- vagy csirkehús fontos cinkforrás, ami betegség esetén nagyon hasznos lehet. Ezeken kívül a növényi fehérjéket is bevethetjük, mint a tofu, a bab vagy épp a lencse. Lencse egyébként is maradt mindenkinek szilveszterről, és sokkal ritkábban fogyasztjuk ahhoz képest, milyen szuperélelmiszer. Ebben a cikkben utánajártunk, hogy lehet kiküszöbölni a puffadást, és milyen változatos ételeket lehet belőle készíteni. Fontos, hogy a puffadást, emésztő rendszeri panaszokat okozó ételeket kerüljük betegség esetén, ne terheljük még ezzel is pluszban a szervezetünket!

Tejtermékek

Tévedés, hogy betegség esetén kerülni kell a tejtermékek fogyasztását. Ha sebesedik belülről a szánk - vagy fogműtétünk volt például -, természetesen nem szabad fogyasztani őket, de más esetekben kifejezetten előnyös. Arról készült is tanulmány, hogy az alacsony zsírtartalmú tejtermékek fogyasztása segíthet a covid elleni küzdelemben. Különösen a savanyított formáit, joghurtot, kefirt, tejfölt érdemes az étrendbe emelni, a bennük lévő probiotikumok is segítik az immunrendszert. Készíthetünk belőle finom és egészséges reggeliket zabpehellyel, gyümölcsökkel, tápláló turmixokat gyümölcsökkel, zöldségekkel, vagy krémleveseket is.

Fontos a folyadékbevitel!

A megfázás ellen az egyik leggyakoribb fegyver a teázás, levesezés - ezeken túlmenően viszont még számos más lehetőség is van. Ahogy említettük, fogyaszthatunk citromos vizet, készíthetünk turmixokat, smoothiekat. Fontos még megemlíteni a kávét, mely serkentő hatása miatt segíthet a közérzet javításában - viszont túlzásba vinni nem szabad! A túl sok koffein bevitele szintén dehidratáltságot okozhat. A hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcsleveket is érdemes fogyasztani ilyenkor, ezek gyakran tartalmaznak plusz vitaminokat, ásványi anyagokat is, melyeket hasznosíthat a szervezetünk a betegség elleni harcban.

Mit ne együnk, ne igyunk, ha betegek vagyunk?

Alkoholt ne igyunk. Nemhogy nem segít az immunrendszernek, dehidratáltságot okozhat és terheli a szervezetünket. Kerüljük továbbá a fast food-ot, a bő olajban sütött, nehéz ételeket, a szénsavas üdítőket és az édességeket. Hogyha nassolni akarunk, rágcsáljunk teljes kiőrlésű sós kekszet, gyümölcsöt, zöldséget, pirítóst. Ha könnyű ételekre vágyunk, mint amilyen a gyorskaja, együnk inkább zöldséges tésztát, könnyű zöldséglevest, tejberizst.