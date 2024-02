Vizes VB 2024: dohai úszó-világbajnokság menetrendje, a magyar indulók listája

Pénteken Dohában megkezdődött a 21. vizes világbajnokság, amely több szempontból is különleges: mindössze 187 nappal a fukuokai vb záróünnepségét követően gyűlnek össze újra a vizes sportágak - úszás, nyíltvízi úszás, műugrás, óriás-toronyugrás, szinkronúszás, vízilabda - legjobbjai, ráadásul szinte minden szakágban ez az utolsó lehetőség az olimpiai kvótaszerzésre.

A vb első hetében a magyarok közül a nyíltvízi úszók szerezhetnek érmeket, kvótákat: Fukuokában Rasovszky Kristóf és a váltó is második volt, előbbi ezzel a szakág történetének első magyar versenyzőjeként állt kétszer is dobogón egy világbajnokságon. Rasovszkynak ezzel biztossá vált az olimpiai részvétele, ugyanis Japánban az első három szerzett kvótát. Ezúttal a férfiaknál és a nőknél is további 13-13 hely talál gazdára. A férfi mezőnyben erre nagyon jó eséllyel pályázik Betlehem Dávid, aki az előző vb-n ugyan csak 16. lett az olimpiai, 10 kilométeres versenyszámban, de ezt a "kisiklást" leszámítva folyamatosan ott van a világ élmezőnyében. Betlehemnek ugyanakkor már van a medencében megúszott szintideje 1500 méteren, amivel a nemzetközi szövetség szabályzata alapján lehetne nevezni a nyíltvízi olimpiai küzdelmekre is.

A nőknél az egyaránt 19 éves Fábián Bettina és Szimcsák Mira küzd azért, hogy bekerüljön a legjobb 13 olyan úszó közé, akik nem rendelkeznék még kvótával. Előbbinek erre a legutóbbi eredménye alapján jó esélye van, hiszen Fukuokában a csapattal begyűjtött ezüst mellett 10 kilométeren a kilencedik helyen zárt.

A szinkronúszóknál a magyarok párosban a juniorkorú Barbócz Blanka és Bastianelli Angelika révén harcolnak az ötkarikás indulásért, ennek elérése viszont óriási bravúr lenne. Árkovics Petra szövetségi kapitány elmondta, hogy a legutóbbi korosztályos Európa-bajnokságon az ötödik helyen döntős duó gyakorlatának pontszámát jelentősen, tíz ponttal emelték meg az elmúlt időszakban, és ha ezt végre is tudják hajtani, akkor előre léphetnek.

Műugrásban három magyar versenyző indul, 1 és 3 méteren, akárcsak Japánban, ezúttal is Mosena Estilla és Kun Patrícia lesz érdekelt. Előbbi a 2022-es, budapesti vb-n már volt 21. - hasonló helyezés akár olimpiai indulást is jelenthetne. Ugyanakkor, mivel ez az utolsó kvótaszerzési lehetőség, több mint 50 ország indít versenyzőt a vb-n, melyen így minden idők egyik legnépesebb mezőnye állhat össze.

Kovács Eszter toronyugrásban indul majd, a fiatal versenyzőnek ez lesz az első felnőtt világbajnoksága, számára egyértelműen a tapasztalatszerzés a cél ebben a számban.

Hatalmas a tét a női vízilabda-válogatott számára, amely sem Fukuokában, sem januárban az eindhoveni Európa-bajnokságon nem tudta megszerezni a kvótát. Mihók Attila és Cseh Sándor együttesének nem lesz könnyű dolga, hiszen a papírforma szerint a negyeddöntőben az olimpiai bajnok amerikai, vagy a címvédő és hazai környezetben Európa-bajnok holland csapattal találkozhat, de az erőviszonyok alapján jó esély van rá, hogy a vb-n kiosztásra kerülő kettőből legalább az egyik kvóta az 5-8. helyért sorra kerülő rájátszásban talál majd gazdára. A párizsi indulásért a magyaroknak várhatóan Olaszországot vagy Kanadát kell megelőzniük. A női válogatott a csoportküzdelmek során Új-Zélanddal, Szingarpúrral és Ausztráliával, csap össze.

A férfi vízilabda-válogatott címvédőként már biztos párizsi induló, ráadásul a riválisokkal ellentétben a játékosok nagy része nem egy nagy tornáról érkezik, hiszen Varga Zsolt a januári, horvátországi Európa-bajnokságon a fiataloknak adott lehetőséget, akik éltek is ezzel, mivel a negyedik helyen zárták a kontinensviadalt. A csapatba most visszakerültek a rutinos sztárok, de Kovács Péter, Tátrai Dávid és Bányai Márk személyében három olyan játékos is található az együttesben, akik nem voltak a fukuokai győztesek között, viszont az Eb-n bizonyítottak. A nemzeti együttes a csoportkörben sorrendben Romániával, Olaszországgal és Kazahsztánnal játszik.

A világbajnokság második hetében a vízilabdázók mellett a medencés úszóké lesz a főszerep. Fukuokában az egyetlen érmet a 200 méter háton diadalmaskodó Kós Hubert szerezte, de ő a párizsi olimpia miatt kihagyja világbajnokságot, így főként a minél több döntés szereplésben lehet majd bízni, és abban, hogy háromszor is képesek legyenek a lehető legjobban leúszni egy számot a magyarok - ez Japánban csak néhányuknak sikerült. A magyar küldöttségből Kapás Boglárka és Holló Balázs az olimpiai szint elérése reményében ugrik majd medencébe. A vb-t szokatlan időpontja miatt jónéhányan kihagyják a nemzetközi klasszisok közül, így több számban születhet majd meglepetés.

A vizes vb programja 2024-ben magyar idő szerint:

február 2., péntek:

műugrás:

női 1 méter selejtező 8.00 (Mosena Estilla, Kun Patrícia)

csapatverseny DÖNTŐ 13.30

női 1 méter DÖNTŐ 17.00

szinkronúszás:

női egyéni technikai selejtező 7.30

férfi egyéni technikai selejtező 10.00

női páros technikai selejtező (Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika) 12.00

Nem jutott döntőbe, de nagyot lépett előre a Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika kettős a szinkronúszó párosok technikai versenyének pénteki selejtezőjében, amelyben a 23. helyen zárt. A 40 párost felvonultató mezőnyben a még mindig csak 16, illetve 15 esztendős magyar versenyzők 204,3967 pontot kaptak a kűrjükre, ami több mint harminc ponttal jobb, mint júliusi, fukuokai vb-n, melyen a 27. helyen zártak.



február 3., szombat:

műugrás:

férfi 1 méter selejtező 8.00

vegyes szinkrontoronyugrás DÖNTŐ 14.00

férfi 1 méter DÖNTŐ 17.00

szinkronúszás:

vegyes páros technikai selejtező 7.30

női egyéni technikai DÖNTŐ 12.00

akrobatikus kűr selejtező (Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika) 18.00

nyíltvízi úszás:

női 10 km 8.30 (Fábián Bettina, Szimcsák Mira)

február 4., vasárnap:

műugrás:

női toronyugrás selejtező 8.00 (Kovács Eszter)

férfi szinkronműugrás DÖNTŐ 13.30

szinkronúszás:

női egyéni szabadprogram selejtező 7.30

akrobatikus kűr DÖNTŐ 12.00

vegyes páros technikai DÖNTŐ 18.00

nyíltvízi úszás:

férfi 10 km 8.30 (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf)

Vízilabda, női torna, csoportkör 1. forduló:

A csoport:

Kazahsztán-Brazília 7.00

Egyesült Államok-Hollandia 17.00

B csoport:

Kína-Spanyolország 8.30

Görögország-Franciaország 10.00

C csoport:

Ausztrália-Szingapúr 11.30

MAGYARORSZÁG - Új-Zéland 13.00

D csoport:

Nagy-Britannia - Olaszország 14.30

Dél-afrikai Köztársaság - Kanada 18.30

február 5., hétfő:

műugrás:

női toronyugrás elődöntő 8.00

női toronyugrás DÖNTŐ 16.30

szinkronúszás:

csapat technikai selejtező 7.30

női páros technikai DÖNTŐ 16.00

férfi egyéni technikai DÖNTŐ 18.00

Vízilabda, férfi torna, csoportkör 1. forduló:

A csoport:

Horvátország-Ausztrália 11.30

Dél-afrikai Köztársaság - Spanyolország 7.00

B csoport:

Kína-Görögország 8.30

Brazília-Franciaország 10.00

C csoport:

Japán-Szerbia 14.00

Montenegró-Egyesült Államok 15.30

D csoport:

Olaszország-Kazahsztán 17.00

Románia-MAGYARORSZÁG 18.30

február 6., kedd:

műugrás:

férfi 3 méter selejtező 8.00

női szinkrontoronyugrás DÖNTŐ 16.30

szinkronúszás:

férfi egyéni selejtező 7.30

csapat technikai DÖNTŐ 12.00

női egyéni DÖNTŐ 18.00

Vízilabda, női torna, csoportkör, 2. forduló:

A csoport:

Hollandia-Kazahsztán 15.30

Brazília-Egyesült Államok 18.30

B csoport:

Franciaország-Kína 7.00

Spanyolország-Görögország 17.00

C csoport:

Új-Zéland - Ausztrália 8.30

Szingapúr-MAGYARORSZÁG 11.30

D csoport:

Kanada - Nagy-Britannia 10.00

Olaszország - Dél-afrikai Köztársaság 14.00

február 7., szerda:

műugrás:

férfi 3 méter elődöntő 8.00

női szinkronműugrás DÖNTŐ 11.00

szinkronúszás:

női páros szabadprogram selejtező (Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika) 7.30

férfi egyéni szabadprogram DÖNTŐ 18.00

nyíltvízi úszás:

női 5 km ( Fábián Bettina , Olasz Anna, Szimcsák Mira) 8.30

, Olasz Anna, Szimcsák Mira) 8.30 férfi 5 km (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) 11.00

A szerdai női 5 kilométeres nyíltvízi úszásban Fábián Bettina helyett Olasz Anna indul a dohai vizes világbajnokságon. A magyar szövetség pénteki hírlevele szerint Fábián a szombati 10 kilométeren szerepel majd - akárcsak Szimcsák Mira -, ám a szerdai megmérettetést már nem vállalja. Kettőjük számára kizárólag a párizsi olimpiai kvótaszerzés a tét, ami csak 10 kilométeren érhető el.

Vízilabda férfi torna, csoportkör, 2. forduló:

A csoport:

Spanyolország-Horvátország 17.00

Ausztrália - Dél-afrikai Köztársaság 11.30

B csoport:

Franciaország-Kína 7.00

Görögország-Brazília 8.30

C csoport:

Egyesült Államok-Japán 10.00

Szerbia-Montenegró 15.30

D csoport:

MAGYARORSZÁG-Olaszország 18.30

Kazahsztán-Románia 14.00

február 8., csütörtök:

műugrás:

női 3 méter selejtező (Mosena Estilla, Kun Patrícia) 8.00

férfi szinkrontoronyugrás DÖNTŐ 16.30

szinkronúszás:

csapat szabadprogram selejtező 7.30

női páros szabadprogram DÖNTŐ 12.00

nyíltvízi úszás:

csapatverseny (MAGYARORSZÁG) 8.30

Vízilabda, női torna, csoportkör, 3. forduló:

A csoport:

Brazília-Hollandia 14.00

Egyesült Államok-Kazahsztán 15.30

B csoport:

Spanyolország-Franciaország 17.00

Görögország-Kína 18.30

C csoport:

Szingapúr - Új-Zéland 7.00

MAGYARORSZÁG-Ausztrália 11.30

D csoport:

Olaszország-Kanada 10.00

Dél-afrikai Köztársaság - Nagy-Britannia 8.30

február 9., péntek:

műugrás:

női 3 méter elődöntő 8.00

férfi toronyugrás selejtező 11.00

szinkronúszás:

vegyes páros szabadprogram selejtező 7.30

csapat szabadprogram DÖNTŐ 12.00

Vízilabda, férfi torna, csoportkör, 3. forduló:

A csoport:

Ausztrália-Spanyolország 11.30

Dél-afrikai Köztársaság - Horvátország 14.00

B csoport:

Görögország-Franciaország 17.00

Brazília-Kína 18.30

C csoport:

Szerbia-Egyesült Államok 15.30

Montenegró-Japán 7.00

D csoport:

Kazahsztán-MAGYARORSZÁG 8.30

Románia-Olaszország 10.00

február 10., szombat:

műugrás:

férfi toronyugrás elődöntő 8.00

vegyes szinkronműugrás DÖNTŐ 11.30

férfi toronyugrás DÖNTŐ 16.30

szinkronúszás:

vegyes páros DÖNTŐ 7.30

Vízilabda, női torna:

a 13-16. helyért:

A4-B4 7.00

C4-D4 8.30

a negyeddöntőbe jutásért:

A2-B3 10.00

A3-B2 14.00

C2-D3 15.30

C3-D2 17.00

február 11., vasárnap:

úszás előfutamok (7.30):

női 200 m vegyes (Sebestyén Dalma)

férfi 400 m gyors (Rasovszky Kristóf)

női 100 m pillangó (Sebestyén Dalma)

férfi 50 m pillangó (Szabó Szebasztián)

női 400 m gyors (Késely Ajna, Pádár Nikolett)

férfi 100 m mell

női 4x100 m gyorsváltó

férfi 4x100 m gyorsváltó

elődöntők, döntők (17.00):

férfi 400 m gyors DÖNTŐ

női 100 m pillangó elődöntő

férfi 50 m pillangó elődöntő

női 400 m gyors DÖNTŐ

férfi 100 m mell elődöntő

női 200 m vegyes elődöntő

női 4x100 m gyorsváltó DÖNTŐ

férfi 4x100 m gyorsváltó DÖNTŐ

Vízilabda, férfi torna:

a 13-16. helyért:

A4-B4 7.00

C4-D4 8.30

a negyeddöntőbe jutásért:

A2-B3 10.00

A3-B2 14.00

C2-D3 15.30

C3-D2 17.00

február 12, hétfő:

úszás előfutamok (7.30):

női 100 m hát (Szabó-Feltóthy Eszter)

férfi 100 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek)

női 100 m mell

férfi 200 m gyors (Németh Nándor)

női 1500 m gyors (Késely Ajna)

elődöntők, döntők (17.00):

férfi 100 m mell DÖNTŐ

női 100 m pillangó DÖNTŐ

férfi 100 m hát elődöntő

női 100 m mell elődöntő

férfi 50 m pillangó DÖNTŐ

női 100 m hát elődöntő

férfi 200 m gyors elődöntő

női 200 m vegyes DÖNTŐ

Vízilabda, női torna:

a 15. helyért 7.00

a 13. helyért 8.30

a 9-12. helyért 10.00 és 11.30

negyeddöntők 14.00, 15.30, 17.00, 18.30

február 13, kedd:

úszás előfutamok (7.30):

férfi 50 m mell

női 200 m gyors (Pádár Nikolett)

férfi 200 m pillangó (Márton Richárd)

férfi 800 m gyors (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf)

elődöntők, döntők (17.00):

férfi 200 m gyors DÖNTŐ

női 1500 m gyors DÖNTŐ

férfi 50 m mell elődöntő

női 100 m hát DÖNTŐ

férfi 100 m hát DÖNTŐ

női 200 m gyors elődöntő

férfi 200 m pillangó elődöntő

női 100 m mell DÖNTŐ

Vízilabda, férfi torna:

a 15. helyért 7.00

a 13. helyért 8.30

a 9-12. helyért 10.00 és 11.30

negyeddöntő 14.00, 15.30, 17.00, 18.30

óriás-toronyugrás:

női és férfi 1-2. kör 9.00 és 11.00

február 14., szerda:

úszás előfutamok (7.30):

női 50 m hát

férfi 100 m gyors (Németh Nándor, Szabó Szebasztián)

férfi 200 m vegyes (Holló Balázs)

női 200 m pillangó (Kapás Boglárka, Sebestyén Dalma)

4x100 m vegyes vegyesváltó

elődöntők, döntők (17.00):

férfi 800 m gyors DÖNTŐ

női 200 m gyors DÖNTŐ

férfi 100 m gyors elődöntő

női 50 m hát elődöntő

férfi 200 m pillangó DÖNTŐ

férfi 50 m mell DÖNTŐ

női 200 m pillangó elődöntő

férfi 200 m vegyes elődöntő

4x100 m vegyes vegyesváltó DÖNTŐ

Vízilabda, női torna:

a 11. helyért 7.00

a 9. helyért 8.30

az 5-8. helyért 10.00 és 12.30

elődöntő 14.00 és 15.30

óriás-toronyugrás:

női 3-4. kör 9.00

február 15., csütörtök:

úszás előfutamok (7.30):

női 100 m gyors (Pádár Nikolett)

férfi 200 m hát (Kovács Benedek, Telegdy Ádám)

női 200 m mell

férfi 200 m mell

női 4x200 m gyorsváltó (Magyarország)

elődöntők, döntők (17.00):

női 200 m pillangó DÖNTŐ

női 100 m gyors elődöntő

férfi 100 m gyors DÖNTŐ

női 50 m hát DÖNTŐ

férfi 200 m mell elődöntő

férfi 200 m vegyes DÖNTŐ

női 200 m mell elődöntő

férfi 200 m hát elődöntő

női 4x200 m gyorsváltó DÖNTŐ

Vízilabda, férfi torna:

a 11. helyért 7.00

a 9. helyért 8.30

az 5-8. helyért: 10.00 és 12.30

elődöntő 14.00 és 15.30

óriás-toronyugrás:

férfi 3-4. kör 9.00

február 16., péntek:

úszás előfutamok (7.30):

férfi 100 m pillangó

női 200 m hát (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter)

férfi 50 m gyors (Szabó Szebasztián)

női 50 m pillangó

férfi 4x200 m gyorsváltó

női 800 m gyors (Késely Ajna)

elődöntők, döntők (17.00):

női 100 m gyors DÖNTŐ

férfi 100 m pillangó elődöntő

női 200 m hát elődöntő

férfi 50 m gyors elődöntő

női 200 m mell DÖNTŐ

férfi 200 m hát DÖNTŐ

férfi 200 m mell DÖNTŐ

női 50 m pillangó elődöntő

férfi 4x200 m gyorsváltó DÖNTŐ

Vízilabda, női torna:

a 7. helyért 8.00

bronzmérkőzés 9.30

az 5. helyért 14.00

döntő 15.30

február 17., szombat:

úszás előfutamok (7.30):

női 50 m gyors

férfi 50 m hát (Jászó Ádám)

női 50 m mell

4x100 m vegyes gyorsváltó

férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf)

elődöntők, döntők (17.00):

női 50 m pillangó DÖNTŐ

férfi 50 m gyors DÖNTŐ

női 200 m hát DÖNTŐ

női 50 m mell elődöntő

férfi 100 m pillangó DÖNTŐ

női 50 m gyors elődöntő

férfi 50 m hát elődöntő

női 800 m gyors DÖNTŐ

4x100 m vegyes gyorsváltó

Vízilabda, férfi torna:

a 7. helyért 8.00

bronzmérkőzés 9.30

az 5. helyért 14.00

döntő 15.30

február 18., vasárnap:

úszás előfutamok (7.30):

férfi 400 m vegyes (Holló Balázs)

női 400 m vegyes (Kapás Boglárka)

férfi 4x100 m vegyesváltó (Magyarország)

női 4x100 m vegyesváltó (Magyarország)

döntők (17.00):

férfi 50 m hát

női 50 m mell

férfi 1500 m gyors

női 50 m gyors

férfi 400 m vegyes

női 400 m vegyes

férfi 4x100 m vegyesváltó

női 4x100 m vegyesváltó

Címlapkép: Derencsényi István, MTI/MTVA