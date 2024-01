Ezek a legjobb lázmérők 2024-ben: méregdrága termék bukott el a teszten

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ember legyen a talpán, aki ezekben a hónapokban megússza nátha, influenza vagy covid mutáció nélkül. Ilyenkor gyakran kerül elő otthon a családi lázmérő. Amiből jó esetben egy végig kísérhet akár több generációt is. Hogy ez így is legyen, érdemes alaposan utánajárni még vásárlás előtt, hogy melyiktől várhatunk hosszú távú megbízhatóságot. Ha akkor rohanunk lázmérőért a gyógyszertárba, amikor már beütött a baj, csak a jó szerencsénkben bízhatunk. Most egy nagy tesztből kiderült, melyik terméket érdemes megvenni: meglepetésre eléggé leszerepelt az egyik 19 ezer forintos termék.

Elkészült a nagy magyar lázmérőteszt: a Tudatos Vásárlók Egyesülete a Pénzcentrumnak küldte meg az eredményeket. Összesen 17 márka (Alecto, Beurer, Braun, Chicco, dm Market, Domotherm, Famidoc, Geratherm, Hartmann, Hetaida, Laica, Livsane, Medisana, Microlife, Omron, ProfiCare, TrueLife) 31 digitális lázmérőjét tesztelték. A digitális hőmérők mindhárom típusa megtalálható a tesztelt termékek között: kontakt (18 db), érintésmentes (7 db), fülhőmérő (6 db). A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A mérés pontossága és megbízhatósága számított bele legnagyobb arányban a végeredménybe (30-30%-kal). Ugyanis nem csak az a fontos, hogy egyszer-egyszer pontosan mérjünk egy lázmérővel, hanem hogy számíthassunk arra, hogy mindig a lehető legpontosabb értéket mutatja számunkra. A teszteredmények azt mutatják, hogy akad bőven megbízhatatlan termék. Az Omron GentleTemp 521 fülhőmérője például közel sem mért pontosan, ráadásul mintha ad hoc prezentált volna egy-egy számot, mert többször egymás után mérve mindig mást láttak a tesztelők a mutatóján. Ha azt gondolnánk, hogy ez biztosan egy olcsó termék, így nem csoda, hogy nem túl minőségi, hát tévednénk. Az egyik legdrágább tesztelt lázmérő, mely 19 000 Ft-os átlagáron volt kapható a tesztelés idején. Viszont a márkát nem kell teljesen hanyagolni a teszteredmények szerint. Az Omron Flex Temp Smart MC-343F-E kontakt lázmérő például már teljesen elfogadható eredményeket produkált. 4000 Ft-os átlagáron kapható. Nem érdemes egyértelműen letenni a voksunkat egy márka mellett vagy ellen sem. A drágább a jobb elvet se kövessük vakon. Mindig érdemes utánanézni egy-egy kiszemelt termék valós tulajdonságainak, hogy a későbbiekben ne érjen minket csalódás - kommentálták a teszteredményeket. Hozzátették: a pontos és megbízható mérésen túl pontozták a termékeket használhatósági szempontok szerint is. Ezen túl a használati utasítás egyértelműségét is értékelték, illetve úgynevezett ejtésvizsgálatot is végeztek. Ez utóbbi azt hivatott mérni, hogy néhány lázmérő elejtés után, ami bizony előfordul, valljuk be, mennyire végzi még jól a dolgát a termék. Vagyis jól bírja-e a strapát? A tesztelt lázmérők többsége jól bírja a gyűrődést, akadt azonban néhány termék, amit jobb, ha nem ejtünk el véletlenül se, mert utána már nem számíthatunk sok jóra a lázmérést illetően. Ilyen például a Medisana TM A79 érintésmentes vagy a Domotherm Rapid kontakt hőmérő. Mondjuk a Medisana terméke elejtés nélkül is kifejezetten gyengén teljesít, ami a pontos mérést illeti. A tesztelt termékek átlagára 1 500 és 25 000 Ft között mozgott a tesztelés idején. Összesítésben az első három helyen kontakt lázmérők végeztek 3-4000 Ft-os átlagáron. A pontos teszteredményeken túl, további érdekességeket is megtudhatunk a részletes termékoldalakon. Például, hogy melyik termék mennyivel hajlamos eltérni a pontos adatoktól, vagy hogy van olyan, amelyiknek nem cserélhető az eleme. Hogy van ilyen is? Bizony, az Alecto BC-19 kontakt lázmérő gyártója úgy gondolta, jó lesz az úgy. Na, ez például biztosan nem lesz egy többgenerációs termék - példálózott a TVE.

Címlapkép: Getty Images

