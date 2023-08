Brutál baleset történt a szigetszentmiklósi akkugyárban: a polgármester sem tudja bezáratni az üzemet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Súlyosan hiányosak a biztonságos üzemeltetés feltételei a szigetszentmiklósi akkumulátor-újrahasznosító gyárban. A problémák már halálos áldozatot is követeltek. Az RTL Híradó most a hozzátartozókkal és a város polgármesterével is beszélt.

A gyárban két munkás meghalt március közepén egy robbanás után. Egyikük életéért hetekig küzdöttek a kórházban- erről egyik hozzátartozója beszélt a Híradónak. A város polgármestere szerint az üzem nem működhet tovább. A legfrissebb hírek, időrendben ITT!



Címlapkép: Getty Images

