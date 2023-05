Áll a báll az üvegvisszaváltás körül: hatalmas nyomás alá kerültek a magyar sörgyárak is

2024. január 1-től kötelezően visszaválthatóak lesznek az eldobható italcsomagolások Magyarországon, ám a rövid határidő miatt nagy teher hárul a sörgyártókra. A magyar sörpiac 70 százaléka mögött a dobozos termékek állnak, így nem kis feladat a betétdíj bevezetése. A szakemberek szerint más országokban hosszabb idő állt rendelkezésre az átállásra, ráadásul komoly feszültséget okoz, hogy nincsen végleges szabályozás.

„Összetett feladatot ró az iparágunkra a hazai hulladékgazdálkodás reformja, amely a működésünk minden területét érinti, ahogy a gyártást, a logisztikát, úgy a kereskedelmet, a marketinget is” – reagált az Index kérdésére Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár ügyvezetője, arra reagálva, hogy a tervek szerint 2024. január 1-től kötelezően visszaválthatóak lesznek az eldobható italcsomagolások Magyarországon. Kifejtette, hogy a felkészülési szakaszban vannak, intenzív munka zajlik a háttérben. „Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy rövid a határidő, hiszen már május közepe van, a jövő január itt van a nyakunkon” – hangsúlyozta a szakember.

Mivel a működési környezet egészét megváltoztató korszak határán állunk, Vuleta Zsolt szerint fel kell gyorsulnia a kommunikációnak, jóval több adatra, információra lenne szükség a készülő szabályozásról, mindezek hiányában rendkívül feszített időszak lesz az év második fele.

A Borsodi ügyvezetője elmondta: a belső folyamataik átalakításán túl a beszállítói láncban is meg kell tenni a szükséges lépéseket. Tekintettel arra, hogy a magyar sörpiac 70 százaléka mögött a dobozos termékek állnak, nem kis feladat ez, a betétdíj bevezetése átrendez mindent: változik a csomagolás, azon a jelölés, az azonosítás. A bőcsi központú sörgyár első embere szerint ennek megfelelően kell megrendelni, legyártatni a dobozokat, aminek az átfutási ideje nem csekély, egyelőre azonban közel sem áll rendelkezésükre minden fontos információ.

Ezt a gondolatmenetet Békefi Gábor, a Dreher Sörgyárak vezérigazgatója azzal egészítette ki, hogy más országokban egy-másfél évet kapott minden érintett iparág a felkészülésre, és nem feltétlenül kell egy jó példáért Hollandiáig menni, ilyen a szomszédos Szlovákia is. A cégvezető szerint az a fajta átállás, amire most szükség van, a címkeváltástól az IT-rendszerig, nem négy-öt hónap, hiszen komplex ellátási láncokról beszélünk. Békefi úgy látja, azokban a szektorokban, amelyek a visszaváltási rendszerrel szembesülnek, feszültséget okoz, hogy nincs egy végleges törvény, amire alapozva fel tudnának készülni, de nemcsak a söripar van stresszhelyzetben, hanem minden más érintett élelmiszeripari alág is.