Messze még az egyszámjegyű infláció: a szakértők szerint még sokáig velünk marad a horrordrágulás

Szeptemberig várnunk kell még az infláció nagyobb ütemű visszaeséére - vélik a Concorde szakértői. Az elemzők szerint az erős szinten maradó forintra és az újabb energiakrízis elkerülésére is szükség lesz ahhoz, hogy elérjük az áhított, egyszámjegyűre csökkenő ütemű drágulást. A szakértők ezen kívül az esetleg bankválságot övező félelmekkel és a geopolitika kihívásokkal kapcsolatos várakozásaikat is elárulták

A Schrödinger macskája egy klasszikus gondolatkísérlet, mely arra mutat rá, hogy az, hogy a macska élő, vagy halott, attól függ, hogy hogyan figyeljük meg az állapotot. Ehhez hasonló állapotban van most az infláció. Talán, ami miatt azt gondolhatjuk, hogy a „macska” élete veszélybe került, hogy a globális feldolgozóipar recesszióban van. Mivel túlfogyasztott a lakosság, most a visszaeső kereslet is sújtja ezt a szektort. Most egyébként a FED kamatemelése is abszolút unikális helyzet – magyarázta Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő CFA vezérigazgatója.

A recesszió az ingatlanpiacra hat leginkább. A lakáspiaci recessziót jól mutatja, hogy több, mint 20 százalékkal csökkent az ingatlanbefektetések száma az Egyesült Államokban. Ez teljesen logikus következménye a kamatemelésnek. Pár hete kellett volna, hogy legyen egy bankválság, de mint kiderült ez legfeljebb egy „mini bankválság” volt. Négy pénzintézetet érintett. A bankok brutálisan jól vannak tőkésítve, a nagybankok köszönik szépen, nagyon jól vannak. Valójában a 2008 utáni őrület nagyon biztonságossá tette a bankok működését, általános bankválságban ezért most nem hiszünk – ismertette a szakértő.

A banki hitelezési kondíciók ettől függetlenül is szigorodtak. Ezt a csődök előtt is láthattuk.

Az SPB csődjének talán az egyetlen hosszútávú következménye lehet, hogy jön majd egy szigorúbb szabályozás az amerikai kisbankoknak. Innen még néhány csontváz kihullhat, ami tovább lassíthatja a hiteleknek nagyban kitett amerikai építőipart – összegzett Gyurcsik Attila.

A szolgáltatások iránti kereslet eközben nagyon magas a covidot követő gazdasági stimulus miatt, nem csak az Egyesült Államokban, hanem itthon is. Az látszik, hogy emiatt a munkaerőpiac továbbra is extrém feszes. Évtizedek óta nem látott nagyságú béremelkedést és béremelkedést is látni, az Egyesült Államokban is. Eközben hiányzik 25 százaléknyi munkavállaló az amerikai munkaerőpiacon. Bár némileg enyhült ez a munkaerőpiaci feszültség, továbbra is kétszer annyi betöltetlen állás van az USA-ban, mint munkanélküli. Kínában a kékgalléros munkaerőből van óriási hiány, ezért ott is rendkívül feszessé vált a munkaerőpiac. A fiatalokból és diplomásokból is nagy a munkanélküliség (20 százalék körüli) – magyarázta az elemző.

A mi régiónkra is hasonló tendenciák jellemzőek, tehát azt látjuk, hogy a munkaerő költsége extrémen elszállt. A régióban ez a leginkább egyébként Magyarországon érvényesül.

Az infláció érdemben csökkenhet 2023-ban, ugyanakkor a munkaerőpiac feszessége miatt a 2024-es inflációs célok és úgy általában, a 2010-es években megszokott inflációs szinthez való visszatérés minimum nehézkes. Így a piacok azon hite, hogy a FED már idén kamatot fog csökkenteni, lehet túl optimista. A jelen esetben, egy enyhe recesszióval ugyan visszább lehet fogni az árelemelkedés ütemét, ugyanakkor 2023-at követtően a jegybankok dönthetnek, hogy egy mély recesszióba taszítják a világgazdaságot, ragaszkodva az alacsony inflációs céljaikhoz, vagy elfogadják az árszínvonal-emelkedés magasabb szinten történő ragadását, melyet demográfiai okok magyaráznak és nincs rá rövidtávú megoldás. Európában a helyzet némileg jobb, a munkaerőpiac feszessége kevésbé égető az eurózóna magországaiban, ezzel ellentétben a régiónk továbbra is komoly munkaerőhiánnyal küzd összegzett Gyurcsik Attila.

Én azt gondolom – körbenézve az elemzők és az MNB meglátásai közt – nincs meglepetés az inflációval kapcsolatban. Érdemi csökkenést senki nem várt az első három hónapra, sőt azt gondolom, még egy jó ideig lassú lesz az infláció csökkenése. És szeptember lesz az a hónap, amikor a bázishatás érvényesülni fog, utána már elképzelhető, hogy egyszámjegyű inflációt fogunk látni. Mivel azonban egyelőre 20 százalék körüli számokat látunk, az éves szám így is nagyon magas lehet, mindenki a tavalyinál picit magasabbra számít, de vannak erősebb emelkedést váró előrejelzések is. Mi azzal számolunk, hogy olyan 16 százalék körül lehet az éves infláció, tehát kicsit magasabban, mint tavaly – véli Jobbágy Sándor, a Concorde vezető makrogazdasági elemzője.

Recesszió van, de mondhatjuk, hogy furcsa recesszió. Van egy magas infláció és egy alig-alig emelkedő munkanélküliség. Valamelyest azért nőtt a munkanélküliség, de nem egy recesszióban megszokott ütemben növekedik. Ez azért van, mert egy munkaerőhiányos helyzet van. Nagyon sok szektor ezzel küzd és ezt nem tüntette el a recesszió sem. Most is változatlanul zajlik a magyar munkaerő külföldre vándorlása, de szinte egész Európában ilyen helyzet van, a környező országok egymás elől halásszák el a dolgozókat. És nem olyan könnyű importálni munkaerőt olyan helyekre, ahol erre szükség lehetne – véli a szakértő.

Kérdés, hogy a 2023-as GDP is mínuszos lesz-e, a mi véleményünk az, hogy egy pici mínusz lesz, de egy a hibahatáron belüli aránnyal. A többségi vélemény az, hogy 0 körül alakul.

Itthon a tartós fogyasztási cikkek átlagos árszintje már csökkent, a szolgáltatások iránti kereslet azonban nem esett vissza és ez látszik az inflációban is. A jegybank kiemelten figyeli a hó per hó változásokat, mert ezek jelzik, hogy alakul az infláció. Érdekes, hogy a szolgáltatások árindexe 1,9 százalék volt a legutóbbi statisztika szerint. Én úgy gondolom, hogy ez egy nyitott kérdés, hogy mennyire fogja hátráltatni az infláció csökkenését. Ettől függetlenül szerintem reális lehet az egyszámjegyű infláció. Ez sok dolgon múlik, például a forint árfolyamon, de fontos az is, hogy az energiaárakkal ne kelljen úgy küzdenünk, mint tavaly. Ezzel kapcsolatban előremutató, hogy az importőrök tudtak olyan megállapodásokat kötni, amiknek hála az energiaimport költségünk lényegesen alacsonyabb lehet, mint tavaly - magyarázta az elemző.