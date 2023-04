Itt van Gulyás Gergely bejelentése: eddig hosszabbítják meg az árstopot Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kormány mindent megtesz azért, hogy az év végére egyszámjegyű legyen az infláció, az árstopok június 30-ig biztosan maradnak. A kormányinfón a miniszter és a kormányszóvivő azt is bejelentették, hogy kötelező akciók lesznek a magyar országi boltokban, és ennek betartását is szigorúan ellenőrizni fogják. Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy a magyar mezőgazdaság nem kerülhet még egyszer abba a helyzetbe, amelyben a gabonastop bevezetése előtt volt.

