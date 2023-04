Gabonaembargó: kompromisszumot ajánl az Unió, Magyarországon is komoly pénzhez juthat

100 millió eurós kompenzációs csomagot dolgozna ki az Európai Bizottság azoknak az európai uniós gazdáknak a támogatására, akiket hátrányosan érintett az Ukrajnából megindult gabonaexport – írja a Telex a Guardian nyomán.

A lap szerint a Bizottság korlátozásokat vezethet be a búza- és kukoricakereskedelemben is a kelet-közép-európai tagországokban. A Bizottság ezzel arra a nyílt levélre reagált, amelyet Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia küldött az uniós testületnek azt kérve, hogy intézkedjenek a helyi gazdáknak károkat okozó vámmentes ukrán gabona ügyében. Korábban Varsó, Budapest, Szófia és Pozsony is megtiltotta az ukrán importot, de Bukarest és Prága is hasonló lépésre készült.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai válaszlevelében hangsúlyozta: a közös európai megközelítés helyett alkalmazott egyoldalú intézkedések „csak Ukrajna ellenfeleinek kedveznek”, továbbá csorbíthatják az EU Ukrajna iránti megingathatatlan támogatását – írják az MTI nyomán.